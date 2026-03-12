[프로배구] 대한항공, KB손보 3-0 격파... 정규리그 1위 확정까지 3점 남아

임동혁 19점 맹활약

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 선두 대한항공이 마지막 홈 경기에서 KB손해보험을 누르고 정규리그 우승에 한 걸음 더 다가섰다.

대한항공은 12일 인천계양체육관에서 열린 2025-2026 V-리그 남자부 6라운드 홈경기에서 KB손보를 세트 스코어 3-1(25-18 25-20 27-25)로 제압했다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 대한항공 임동혁이 12일 인천계양체육관에서 열린 2025-2026 V-리그 남자부 6라운드 KB손해보험과의 홈 경기에서 득점 성공 이후 주먹을 불끈 쥐고 있다. [사진=KOVO] 2026.03.12 football1229@newspim.com

대한항공은 이날 승리로 승점 3을 추가하며 승점 69(23승 11패)를 기록해 1위에 자리했다. 2위 현대캐피탈(승점 66)과 격차는 3이 됐다. 대한항공은 남은 원정 2경기에서 승점 3만 얻어도 우승이 가능하다.

이날 대한항공의 임동혁은 19점을 올리며 팀의 공격을 주도했다. 정지석과 개럿 이든 월리엄(등록명 이든)도 13점과 11점으로 힘을 보탰다.

대한항공은 1세트부터 앞섰다. 5-5 동점에서 2점을 연속으로 따낸 대한항공은 리드를 잡았다. 이후 한 차례의 동점도 허용하지 않으면서 세트를 주도했다. 특히 20-15에서 임동혁이 2연속 퀵오픈 공격을 성공시키며 승기를 잡았다. 결국 25-18로 대한항공이 1세트를 차지했다.

2세트는 15-15까지 점수를 주고받는 접전 양상으로 전개됐다. 그러나 이든이 2번 연속 공격을 적중시키며 대한항공이 17-15로 앞서나갔다. 대한항공은 20-18에서 3연속 점수를 얻으며 분위기를 확실하게 가져왔다. 정지석이 안드레스 비예나(등록명 비예나)의 백어택을 블로킹으로 막은 게 주효했다. 결국 세트 포인트에서 이든이 공격을 성공하며 25-20으로 대한항공이 2세트마저 이겼다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 대한항공 선수들이 12일 인천계양체육관에서 열린 2025-2026 V-리그 남자부 6라운드 KB손해보험과의 홈 경기에서 득점 성공 이후 기뻐하고 있다. [사진=KOVO] 2026.03.12 football1229@newspim.com

3세트는 듀스 끝에 대한항공이 승리했다. 23-23에서 박상하의 속공으로 KB손보가 세트포인트를 잡았다. 그러나 동점을 만든 대한항공이 승부를 듀스로 끌고 갔다. 25-25에서 KB손보의 한국민의 공격 범실이 나왔다. 매치 포인트를 선점한 대한항공은 임동혁의 강력한 스파이크가 꽂히며 승리를 확정지었다.

KB손보는 이날 임성진과 나경복이 각각 12점과 11점으로 분전했지만 승점을 추가하지 못하며 승점 55(18승 17패)로 4위를 유지했다. 다만 1경기 덜 치른 우리카드(승점 52)와 승점 차를 좁히지 못하며 추격의 빌미를 제공하게 됐다.

football1229@newspim.com