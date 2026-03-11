[프로배구] GS칼텍스, 페퍼저축은행에 3-0 셧아웃 승리...3위 흥국생명 맹추격

1경기 덜 치른 GS칼텍스, 3위 흥국생명과 승점 3차

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 여자프로배구 GS칼텍스가 페퍼저축은행을 누르고 3위 흥국생명을 턱밑까지 추격했다.

GS칼텍스는 11일 광주페퍼스타디움에서 열린 2025-2026 V-리그 여자부 6라운드 원정 경기에서 페퍼저축은행을 세트스코어 3-0(25-17 25-17 25-23)으로 꺾었다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = GS칼텍스 선수단이 11일 광주페퍼스타디움에서 열린 2025-2026 V-리그 여자부 6라운드 원정 경기에서 페퍼저축은행을 상대로 공격을 성공한 이후 기뻐하고 있다. [사진=KOVO 제공] 2026.03.11 football1229@newspim.com

이날 승리로 GS칼텍스는 승점 3을 추가하며 승점 54(18승 16패)로 동률이었던 IBK기업은행(승점 51)을 따돌리고 단독 4위에 올랐다. 1경기 덜 치른 상황에서 3위 흥국생명(승점 57)과 격차를 승점 3으로 좁혔다.

흥국생명과 GS칼텍스는 각각 이번 시즌 1경기, 2경기를 남겨 놓고 있다. 경기 결과에 따라 순위가 뒤집힐 수 있는 만큼 시즌 막바지까지 순위 경쟁이 치열하게 펼쳐질 전망이다.

이날 GS칼텍스의 외국인 공격수 지젤 실바(등록명 실바)가 19점, 권민지가 16점을 기록하며 공격을 주도했다. 리베로 한수진은 디그 17개를 성공하며 탄탄한 수비로 힘을 보탰다.

1세트부터 GS칼텍스가 전세를 뒤집으며 주도권을 잡았다. GS칼텍스는 6-8로 뒤진 상황에서 내리 6점을 따내며 12-8로 세트를 뒤집었다. 계속 밀어붙인 GS칼텍스는 세트포인트에 선착했다. 24-17 상황에서 페퍼저축은행 하혜진의 서브 미스가 나오며 GS칼텍스가 1세트를 챙겼다.

2세트는 GS칼텍스의 일방적인 흐름으로 진행됐다. GS칼텍스는 12-3까지 점수 차를 벌리며 크게 앞서나갔다. 페퍼저축은행이 3연속 득점을 두 차례 기록하며 추격하는 듯 했지만, GS칼텍스는 적절한 타이밍에 점수를 내며 흐름을 끊었다. 다시 연속 득점으로 페퍼저축은행의 추격을 뿌리쳤다. GS칼텍스는 레이나가 퀵오픈으로 마지막 점수를 얻으며 25-17로 2세트마저 따냈다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = GS칼텍스 권민지가 11일 광주페퍼스타디움에서 열린 2025-2026 V-리그 여자부 6라운드 원정 경기에서 페퍼저축은행을 상대로 스파이크를 하고 있다. [사진=KOVO 제공] 2026.03.11 football1229@newspim.com

3세트는 접전 양상으로 전개 됐다. 19-19까지 일진일퇴의 공방을 벌였다. 이후 GS칼텍스가 실바의 퀵오픈, 최유림의 블로킹, 권민지의 2연속 공격 성공으로 4점 앞서나가며 흐름을 가져갔다. 페퍼저축은행 역시 3점을 따내며 추격했지만 24-23에서 실바의 공격이 성공하며 GS칼텍스가 승리를 완성했다.

페퍼저축은행은 승점을 얻지 못하며 순위 변동 없이 6위(승점 44)에 자리했다. 박경현이 16점, 시마가 9점으로 분전했지만, '주포' 조 웨더링튼(동록명 조이)의 발목 부상 공백을 극복하지 못했다.

football1229@newspim.com