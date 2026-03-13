[프로배구] 현대캐피탈, 삼성화재에 덜미...대한항공 정규리그 우승 확정

현대캐피탈, 남은 경기 이겨도 다승 밀려

대한항공은 2년 만에 정규리그 우승

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 =남자프로배구 현대캐피탈이 삼성화재에 패하며 대한항공이 2년 만에 정규리그 우승을 다시 차지했다.

현대캐피탈은 13일 천안유관순체육관에서 열린 2025-2026 V-리그 남자부 삼성화재와의 6라운드 홈 경기에서 세트스코어 1-3(25-22, 19-25, 23-25, 20-25)으로 패했다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 삼성화재 선수단이 13일 천안유관순체육관에서 열린 2025-2026 V-리그 남자부 현대캐피탈과의 6라운드 홈 경기에서 득점 이후 기뻐하고 있다.

이날 패한 2위 현대캐피탈은 승점 66(21승 14패)으로 선두 대한항공(23승 11패·승점 69)과의 격차를 좁히지 못했다. 대한한공은 남은 2경기에서 모두 패해도 다승에서 현대캐피탈에 앞서 정규리그 우승을 확정했다.

이날 승점 3을 추가한 7위 삼성화재는 시즌 6승(29패)째를 얻으며 승점 19를 기록했다. 순위는 변동 없이 7개 팀 중 최하위에 자리했다.

삼성화재는 미힐 아히(등록명 아히·26점)와 이윤수(13점)를 앞세워 공격을 주도했다. 알시딥 싱 도산(등록명 도산지)과 양희준, 이우진도 나란히 10점씩 더하며 승리에 힘을 보탰다.

1세트는 현대캐피탈이 차지했다. 초반에는 삼성화재에 흐름을 내주며 9-13까지 밀렸으나, 허수봉의 백어택 성공이 분위기를 바꿨다. 현대캐피탈은 6연속 득점에 성공하며 15-13으로 역전했다. 이후에도 4연속 득점에 힘입은 현대캐피탈은 리드를 내주지 않았다. 결국 현대캐피탈이 24-22에서 김진영의 속공 성공 덕에 1세트를 가져왔다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 삼성화재 미힐 아히(등록명 아히)가 13일 천안유관순체육관에서 열린 2025-2026 V-리그 남자부 현대캐피탈과의 6라운드 홈 경기에서 득점 이후 기뻐하고 있다.

하지만 2세트부터 삼성화재의 반격이 시작됐다. 아히와 이우진이 공격을 이끌며 세트를 따냈고, 3세트에서도 접전 끝에 승리를 가져가며 흐름을 뒤집었다.

궁지에 몰린 현대캐피탈은 4세트에서도 분위기를 바꾸지 못했다. 삼성화재는 중반 17-10까지 격차를 벌리며 주도권을 잡았다. 현대캐피탈은 허수봉과 이승준의 득점으로 18-22까지 추격했지만 아히의 백어택에 2점을 헌납 후 도산지의 서브 에이스를 막지 못해 리그 우승을 내주게 됐다.

현대캐피탈은 허수봉과 레오가 각각 22점, 21점을 올리며 분전했으나 팀 패배를 막지 못했다.

