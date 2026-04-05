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[프로배구] 실바 투혼이 만든 기적... GS칼텍스 5년 만에 정상

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정규리그 3위로 마친 뒤 준PO·PO·챔프전 우승 기적 연출
5년 만에 리그 정상···3위 팀이 챔프전 3전 전승 우승은 최초

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = GS칼텍스가 '에이스' 지젤 실바(등록명 실바)의 맹활약을 앞세워 5년 만에 챔피언 자리에 복귀했다.

GS칼텍스는 5일 서울 장충체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V-리그 여자부 챔피언결정전(5전 3선승제) 3차전에서 한국도로공사를 세트 스코어 3-1(25-15, 19-25, 25-20, 25-20)로 제압했다.

[서울=뉴스핌] GS칼텍스의 주포 실바가 5일 열린 도로공사와의 챔프전 3차전에서 득점에 성공한 후 환호하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.04.05 wcn05002@newspim.com

이로써 GS칼텍스는 시리즈 전적 3전 전승으로 우승을 확정하며 2020-2021시즌 이후 5년 만에 정상에 올랐다. 동시에 통산 네 번째 챔피언결정전 우승을 달성하며 구단 역사에 또 하나의 이정표를 세웠다. 특히 정규리그 3위 팀이 챔피언결정전에서 3전 전승으로 우승한 것은 V-리그 여자부 역사상 최초다.

이번 우승은 '언더독의 반란'이라는 표현이 어울렸다. GS칼텍스는 정규리그 3위로 준플레이오프부터 포스트시즌을 시작해 흥국생명, 현대건설을 차례로 꺾고 챔피언결정전에 올랐다. 그리고 정규리그 1위로 직행한 도로공사마저 완파하며 완벽한 스토리를 완성했다.

우승의 중심에는 단연 실바가 있었다. 실바는 이날 경기에서 무릎 통증에도 불구하고 공격 성공률 약 48%를 기록하며 36점을 폭발, 팀 공격을 이끌었다. 중요한 순간마다 해결사 역할을 해내며 에이스의 가치를 입증했다.

국내 선수들의 활약도 빛났다. 권민지는 블로킹 2개를 포함해 15점을 올리며 공격의 한 축을 담당했고, 오세연은 블로킹 8개를 잡아내는 등 11점으로 중앙을 든든히 지켰다. 유서연과 최가은 역시 알토란 같은 득점으로 팀 승리에 기여했다.

[서울=뉴스핌] GS칼텍스가 5일 열린 도로공사와의 챔프전 3차전에서 승리하며 우승을 차지했다. [사진 = KOVO] 2026.04.05 wcn05002@newspim.com

경기 초반은 팽팽했다. 1세트 중반까지 접전이 이어졌지만, GS칼텍스는 실바와 권민지를 앞세워 연속 득점에 성공하며 흐름을 가져왔다. 오세연의 블로킹까지 더해지며 점수 차를 벌린 GS칼텍스는 25-15로 첫 세트를 가져가며 기선을 제압했다.

벼랑 끝에 몰린 한국도로공사는 2세트 반격에 나섰다. 타나차 쑥쏫(등록명 타나차)의 서브 에이스와 이윤정의 블로킹, 상대 범실을 묶어 흐름을 뒤집었고, 김세빈의 연속 블로킹까지 터지며 25-19로 세트를 따내 균형을 맞췄다.

하지만 GS칼텍스는 흔들리지 않았다. 3세트 들어 다시 집중력을 끌어올렸다. 실바의 득점과 오세연의 블로킹으로 리드를 잡은 뒤, 상대의 추격에도 침착하게 대응했다. 특히 세트 중반 실바가 무릎 통증을 호소하는 변수 속에서도 공격을 이어가며 팀 분위기를 지켰다. 유서연의 서브 에이스. 오세연의 블로킹까지 터지며 결국 25-20으로 세트를 따내며 우승까지 한 걸음만을 남겼다.

[서울=뉴스핌] GS칼텍스 선수들이 5일 열린 도로공사와의 챔프전 3차전에서 득점에 성공한 후 환호하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.04.05 wcn05002@newspim.com

4세트에서도 GS칼텍스의 기세는 이어졌다. 상대 범실을 놓치지 않고 점수로 연결했고, 실바가 해결사 역할을 이어가며 점수 차를 벌렸다. 22-14까지 점수 차를 벌린 GS칼텍스는 강소휘-타나차-김세빈의 연소 블로킹 점수가 22-18까지 좁혀졌지만 권민지가 해결사로 나서 오픈, 퀵오픈을 연속으로 성공시켜 우승을 확정지었다.

반면 한국도로공사는 정규리그 1위로 챔피언결정전에 직행하며 체력적인 우위를 점했음에도 불구하고, 시리즈 내내 경기력을 끌어올리지 못했다. 특히 챔프전을 앞두고 김종민 전 감독과의 계약 해지라는 변수 속에 팀이 흔들렸고, 결국 이를 극복하지 못한 채 3전 전패로 준우승에 머물렀다.

wcn05002@newspim.com

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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