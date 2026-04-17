문우진, '허수아비'서 이희준 아역 출연…뒤틀린 경쟁심 그린다

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 문우진이 '허수아비'에서 캐릭터 서사의 출발점을 책임지며 강렬한 존재감을 예고했다.

문우진은 오는 20일 첫 방송될 ENA 새 월화드라마 '허수아비'에서 검사 차시영(이희준)의 어린시절 역할을 맡아 시청자들과 만난다. '허수아비'는 연쇄살인사건의 진범을 수사하던 형사가 자신이 혐오하던 놈과 뜻밖의 공조 관계를 맺으면서 펼쳐지는 범죄 수사 스릴러다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 문우진. [사진=MYM] 2026.04.17 moonddo00@newspim.com

문우진이 아역으로 연기하는 차시영은 냉철한 판단력과 정치적 감각을 겸비한 검사로, 어린 시절부터 태주(박해수)와 얽힌 악연 속에서 그를 넘어서는 것을 목표로 삼아온 캐릭터다.

문우진은 어린 시절 차시영이 지닌 결핍과 뒤틀린 경쟁심, 그리고 인물의 균열을 섬세하게 풀어낼 예정이다. 특히 이러한 차시영의 과거 서사가 작품에서 중요한 시작점인 만큼, 문우진의 활약이 극의 몰입도를 끌어올릴 것으로 기대를 모은다.

문우진은 드라마 '사이코지만 괜찮아', '무인도의 디바', '히어로는 아닙니다만', '열혈사제2', '그놈은 흑염룡', '러브 미', 넷플릭스 시리즈 '폭싹 속았수다', '은중과 상연', 디즈니+의 오리지널 시리즈 '트리거' 등 다양한 작품에서 폭넓은 연기를 선보이며 존재감을 쌓아왔다. 또한 영화 '반도', '하이재킹', '검은 수녀들', '전지적 독자 시점' 등 스크린에서도 인상 깊은 연기를 펼친 바 있다.

이처럼 다채로운 스펙트럼의 연기력을 입증한 문우진은 이번 '허수아비'에서도 차시영 캐릭터의 출발점을 그려내며 또 한 번 강렬한 인상을 남길 전망이다.

한편, 문우진이 출연해 기대를 모으는 '허수아비'는 오는 20일 밤 10시 ENA에서 첫 방송되며 KT 지니 TV와 티빙에서도 시청할 수 있다.

moonddo00@newspim.com