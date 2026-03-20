박해수·이희준 '허수아비', 심박수 높이는 1차 티저 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 =허수아비' 박해수, 이희준이 혐관 공조 수사극으로 돌아온다.

오는 4월 20일 밤 10시 첫 방송 예정인 ENA 새 월화드라마 '허수아비' 측은 20일, 그동안 베일에 가려져 있던 '허수아비'의 비밀을 담은 1차 티저 영상을 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 허수아비 1차 티저. [사진=허수아비 1차 티저 캡처] 2026.03.20 moonddo00@newspim.com

'허수아비'는 연쇄살인사건의 진범을 수사하던 형사가 자신이 혐오하던 놈과 뜻밖의 공조 관계를 맺으면서 벌어지는 이야기다. 1988년부터 2019년까지 30년을 오가며 펼쳐지는, 악연과 증오로 얽힌 두 남자의 진실 추적이 차원이 다른 서스펜스를 선사한다. '모범택시' '크래시' 등에서 장르적 쾌감을 극대화한 박준우 감독이 연출을 맡았고, '모범택시'로 한 차례 호흡을 맞췄던 이지현 작가가 집필에 합류해 완성도 높은 시너지를 선보인다.

무엇보다 이름만으로 설명이 필요 없는 '믿보배' 박해수, 이희준의 만남이 드라마 팬들의 기대를 뜨겁게 달구고 있다. 박해수는 집요한 관찰력과 예리한 직감의 에이스 형사 '강태주' 역을, 이희준은 냉철한 판단력과 정치적 감각의 엘리트 검사 '차시영' 역을 맡아 열연을 펼친다. 강태주는 고향인 강성으로 좌천된 이후 강성연쇄살인사건의 진범을 쫓는다. 하지만 담당 검사 차시영(이희준)과 조우하며 죽도록 잡고 싶은 놈을, 죽도록 증오한 놈과 잡아야 하는 딜레마를 마주한다. 차시영은 정치계 입문의 발판을 마련하기 위해 강성연쇄살인사건의 수사를 주도한다. 수단과 방법을 가리지 않으며 학창 시절 자신이 괴롭혔던 동급생이자 담당 형사 강태주(박해수)와 손을 잡는다.

두 남자의 아슬한 공조를 예고한 티저 포스터에 이어, 이날 공개된 티저 영상은 "시작은 그날이었는지도 모르겠네요"라는 강태주의 목소리로 시작된다. 어느새 머리가 희끗해진 2019년 강태주의 모습에서 1988년 강태주의 모습으로 장면이 전환되면, 그해 강성에서 발생했던 연쇄살인사건의 수사 과정들이 그려지며 이목을 집중시킨다. 살해된 피해자가 늘어갈수록 선명하게 드러나는 동일한 수법에 연쇄살인사건이 더욱 확실해지는 가운데, "허수아비가 있었어요"라는 어느 소녀의 증언까지 더해지며 긴장감은 한층 더 고조된다.

'그 놈'을 쫓는 형사 강태주와 '그 형사'를 쫓는 검사 차시영은 따로 또 같이 공조 수사에 나선다. 특히 해가 저문 밤마다 범행 현장 곳곳을 누비는 두 사람과 범인의 숨바꼭질이 좀처럼 끝날 줄을 모른다. 그러나 결국 "그동안 피해자들이 그를 경계하지 않은 이유. 원하는 상대가 나타날 때까지 기다리고 때가 오면 움직인다. 그러다 들키면 허수아비가 되는 거고"라며 허수아비의 정체를 밝혀낸 강태주. 그리고 곧바로 어둠 속에서 스스로 팔을 내리는 허수아비의 수상한 실루엣이 스쳐 지나가며 보는 이들의 심박수를 상승시킨다.

ENA 새 월화드라마 '허수아비'는 오는 4월 20일 밤 10시 ENA에서 첫 방송되며 KT 지니 TV와 티빙에서도 시청할 수 있다.

moonddo00@newspim.com