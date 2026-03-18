박해수·이희준의 '아슬한' 공조 예고…'허수아비' 티저 포스터 2종 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '허수아비' 박해수, 이희준의 아슬한 공조가 시작된다.

오는 4월 20일 밤 10시 첫 방송 예정인 ENA 새 월화드라마 '허수아비' 측은, 위험하고 위태로운 '공조 파트너' 강태주(박해수)와 차시영(이희준)의 모습이 담긴 티저 포스터 2종을 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '허수아' 포스터. [사진=KT스튜디오지니] 2026.03.18 moonddo00@newspim.com

'허수아비'는 연쇄살인사건의 진범을 수사하던 형사가 자신이 혐오하던 놈과 뜻밖의 공조 관계를 맺으면서 벌어지는 이야기다. 1988년부터 2019년까지 30년을 오가며 펼쳐지는, 악연과 증오로 얽힌 두 남자의 진실 추적이 차원이 다른 서스펜스를 선사할 것으로 기대를 모은다. '모범택시' '크래시' 등 감각적인 연출로 장르적 쾌감을 극대화한 박준우 감독이 메가폰을 잡았다. '모범택시'로 한 차례 호흡을 맞춘 이지현 작가가 재회해 완성도를 담보한다.

뜨거운 기다림 속에 베일을 벗은 티저 포스터는 박해수, 이희준의 압도적인 존재감으로 시선을 사로잡는다. 먼저 푸른 하늘과 낮게 깔린 구름 아래 펼쳐진 논밭을 배경으로, 1988년 그 시절을 그대로 재현한 듯한 고급 세단과 두 남자의 모습에 이목이 집중된다. 짧은 머리와 편안한 옷차림의 '형사' 강태주의 자유분방한 분위기는 머리부터 발끝까지 흐트러짐 없는 '검사' 차시영의 정갈한 스타일과 대비를 이룬다. 이처럼 어느 하나 닮은 데 없는 오랜 악연의 두 남자가 같은 길에 선 이유는 바로 고향 '강성'을 뒤흔든 연쇄살인사건 때문. 이들 위로 더해진 '물을 것인가, 묻을 것인가'라는 문구 역시 의미심장하다. 잡힐 듯 잡히지 않는 범인과의 숨 막히는 추격전은 물론, 이를 둘러싼 '진실'과 '은폐' 사이에서 벌어질 보이지 않는 싸움을 예고한다.

한편, 또 다른 포스터에서 강태주와 차시영은 각기 다른 온도 차의 눈빛으로 긴장감을 고조시킨다. 무엇보다 밤이슬이 내려앉은 어두운 논밭 사이로 우뚝 솟아 선 허수아비가 호기심을 자극한다. 사람을 꼭 닮은 검은 형상에는 실종자를 찾는 문구의 일부와 '사형'이라고 적힌 의문의 기록도 담겨 있어 눈길을 끈다. 범인과의 쫓고 쫓기는 숨바꼭질 속 모습을 드러낸 허수아비와 '드디어 만났다. 그토록 찾아 헤맸던 나의 살인자'라는 문구가 강태주, 차시영의 수사 일지에 대한 궁금증을 불러일으킨다.

'허수아비'는 박해수, 이희준의 만남 그 자체만으로 드라마 팬들의 기대를 한 몸에 받고 있다. 박해수는 집요한 관찰력과 예리한 직감의 에이스 형사 '강태주' 역을 맡았다. 서울에서 좌천돼 돌아온 고향 강성에서 발생한 연쇄살인사건을 명예회복의 기회로 삼으려던 그는 학창시절 자신을 괴롭혔던 차시영을 담당 형사로 조우하며 폭풍 같은 변화를 맞게 된다. 이희준은 냉철한 판단력과 정치적 감각의 엘리트 검사 '차시영'으로 분한다. 아버지에게 인정 받고 정치계에 입문하기 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않고 강성 연쇄살인사건을 해결하려 한다. 그리고 자신의 야심을 실현하기 위해 강태주와 손을 잡는다.

'허수아비' 제작진은 "박해수, 이희준의 폭발적인 연기 시너지는 최고의 관전 포인트가 될 것"이라며, "과거의 악연이자 증오의 상대였던 두 남자, 강태주와 차시영이 함께 펼칠 혐관 공조 수사극을 기대해 달라"고 전했다.

'허수아비'는 오는 4월 20일 ENA에서 첫 방송되며 KT 지니 TV와 티빙에서도 시청할 수 있다.

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