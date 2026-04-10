박해수·이희준, '허수아비'서 혐관→공조…브로맨스 예고

AI 핵심 요약beta
- ENA 드라마 '허수아비' 측이 10일 박해수 이희준 스틸컷을 공개했다.
- 강태주와 차시영은 학창시절 증오를 딛고 연쇄살인사건 공조를 시작한다.
- 두 배우는 세 번째 호흡으로 브로맨스와 연기 대결을 펼친다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '허수아비'에서 박해수와 이희준이 증오로 얽힌 과거를 뒤로한 채 위험한 공조를 펼치며 강렬한 브로맨스를 예고한다.
오는 20일 밤 10시 첫 방송 예정인 ENA 새 월화드라마 '허수아비' 측은, '혐관'부터 '공조'까지 예측불가 관계성이 궁금증을 증폭시키는 강태주(박해수)와 차시영(이희준)의 스틸컷을 공개했다.
'허수아비'는 연쇄살인사건의 진범을 수사하던 형사가 자신이 혐오하던 놈과 뜻밖의 공조 관계를 맺으면서 벌어지는 이야기다. 1988년부터 2019년까지 30년을 오가며 펼쳐지는, 악연과 증오로 얽힌 두 남자의 진실 추적이 강렬한 서스펜스를 선사한다. 무엇보다 '모범택시' '크래시' 등으로 사랑받은 박준우 감독과 '모범택시'로 호흡을 맞춘 이지현 작가의 재회는 웰메이드 범죄 수사 스릴러의 탄생을 더욱 기대케 한다.
'죽도록 잡고 싶은 놈을, 죽도록 증오한 놈과 잡아야 하는' 형사 강태주, 검사 차시영의 위험하고 아슬한 관계성을 그려갈 박해수와 이희준의 만남은 단연 최고의 관전 포인트다. 박해수는 집요한 관찰력과 예리한 직감을 소유한 에이스 형사 '강태주'를, 이희준은 냉철한 판단력과 정치적 감각을 겸비한 엘리트 검사 '차시영'을 맡아 뜨거운 연기 대결을 펼친다.
이날 공개된 사진에는 강태주, 차시영의 재회 모먼트가 포착됐다. 서울에서 좌천된 후 고향 강성으로 돌아온 형사 강태주와 주요 사건들을 도맡는 잘 나가는 검사 차시영의 '극과 극' 분위기가 눈길을 끈다. 학창 시절 강태주는 차시영에게 이유도 모른 채 일방적인 괴롭힘을 당하며 그 후 오랫동안 악몽 같은 기억에 시달렸다.
세월이 흘러도 지워지지 않는 분노와 증오로 가득한 강태주와 달리, 마치 아무 일도 없었다는 듯 가증스러운 미소를 짓는 차시영의 극명한 대비가 이들의 과거 서사에 호기심을 자극한다. 두 사람의 재회는 단순한 조우로 그치지 않는다. '강성 연쇄살인사건'의 담당 형사와 담당 검사로 아슬한 공조를 시작하게 된 것. 늦은 밤 사건 현장에서 또다시 우연히 마주친 두 사람 사이의 팽팽한 기류가 긴장감을 고조시킨다.
박해수, 이희준은 '허수아비'를 통해 세 번째 호흡을 맞춘다. 박해수는 "이번 작품에서 더 진하게 만났다"라며, "이희준 배우는 내 부족한 점을 잘 알고 조언해 준다. 현장에서 누구보다 진실로 역할 대 역할로 만날 수 있어 더없이 행복했다"라고 밝혔다. 또한 "이희준 배우는 인물에 대한 상상과 관찰이 습관화 되어 있는 배우다. 배우로서도,사람으로서도 항상 성찰하는, 좋은 사람이자 훌륭한 배우다"라며 두터운 신뢰를 내비쳤다.
이희준 역시 "약 20년 전 연극 무대에서 인연을 이어온 가까운 사이"라며, "박해수 배우는 함께 하는 모든 이들을 자연스럽게 웃게 만드는 에너지를 지닌 사람이라고 생각한다. 이번 촬영 현장에서도 모든 배우와 스태프에게 긍정적인 영향을 주며 분위기를 따뜻하게 이끌어줬다"라고 전했다. 여기에 "연기적으로도 깊은 집중력과 진정성을 지닌 배우라는 점이 큰 강점"이라고 애정 어린 칭찬을 덧붙였다.
ENA 새 월화드라마 '허수아비'는 오는 20일 밤 10시 ENA에서 첫 방송되며 KT 지니 TV와 티빙에서도 시청할 수 있다.
moonddo00@newspim.com