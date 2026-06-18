김재준 경북도의원 "참다랑어 쿼터 확보, 경북도가 적극 나서라"

5분 발언 통해 "참다랑어 문제, 기후변화시대 경북 수산업 미래 보여주는 중요한 신호"

김 의원, 과학적 데이터관리·쿼터확대 등 참다랑어 자원 전략 3대 대안 제시

[안동·울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 김재준 경북도의원(국민의힘)이 기후변화로 급변하는 동해안 해양환경 대응 위한 참다랑어 자원 활용 전략과 쿼터 확보에 적극 나설 것을 경북도에 촉구했다.

김 의원은 18일 속개된 경북도의회 제363회 임시회 제1차 본회의의 5분 자유발언을 통해 "최근 경북 동해안에서 참다랑어 어획량이 급격히 증가하고 있으나 현행 쿼터 제도가 현실을 충분히 반영하지 못해 어업인들이 어려움을 겪고 있다"고 지적하고 "어업인들은 고기가 없어서가 아니라 제도적 한계 때문에 잡고도 판매하지 못하는 상황에 놓여 있다"고 강조했다.

김재준 경북도의원(국민의힘, 울진군)이 18일 속개된 경북도의회 제363회 임시회 제1차 본회의 5분 자유발언을 통해 "참다랑어 쿼터확보 등 기후변화로 급변하는 동해안 해양환경 대응 위한 참다랑어 자원 활용 전략을 적극 마련할 것"을 경북도에 촉구하고 있다.[사진=경북도의회]2026.06.18 nulcheon@newspim.com

실로 올해 경북 정치망어업의 참다랑어 쿼터는 520t까지 확대됐으나 지난 10일 하루 동안 경북 동해안에서 233t이 어획됐고 이 중 190t이 울진에서 잡혔다.

현행 쿼터 체계가 변화된 어장 환경을 따라가지 못하고 있다는 지적이 나오는 배경이다.

김 의원은 "일본은 어린 참다랑어 보호, 금어기 운영, 불법어업 관리 등 체계적인 자원관리 정책을 지속적으로 추진한 결과 현재 우리나라의 약 10배 수준인 1만 2000t의 참다랑어 쿼터를 확보하고 있다"며 "결국 쿼터는 요구한다고 주어지는 것이 아니라 관리한 만큼 확보되는 것"이라고 밝혔다.

그러면서 김 의원은 ▲어획량 증가와 자원 분포 변화, 수온 상승 및 회유 경로 변화 등에 대한 과학적 조사와 데이터 축적을 통한 쿼터 확대 추진▲불법어업 예방 교육, 상시 모니터링, 어린 참다랑어 보호 및 금어기 준수 등 지속 가능한 자원 관리 체계 구축▲울진과 경북 동해안 중심의 가공·유통·수출 인프라 확충 및 참다랑어 산업화 추진 등을 대안으로 제안했다.

김재준 도의원은 "참다랑어 문제는 단순히 한 어종의 문제가 아니라 기후변화 시대 경북 수산업의 미래를 보여주는 중요한 신호"라며 "경북도가 과학적 조사와 체계적인 자원관리, 전략적 쿼터 확보를 통해 위기를 새로운 성장의 기회로 바꿔야 한다"고 거듭 경북도의 적극적인 대응책 마련을 촉구했다.

김 의원은 "중앙정부의 결정만 기다리는 소극적인 자세에서 벗어나 대한민국 동해안 수산정책을 선도하는 새로운 모델을 만들어야 한다"고 강조하고 "경북도가 보다 적극적이고 책임 있는 역할을 수행할 것"을 주문했다.

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