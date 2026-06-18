이란 대통령, 트럼프와 서명한 종전 MOU 공개…"역사적 문서"

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소셜미디어에 종전 양해각서 올려

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 마수드 페제시키안 이란 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령과 서명한 종전 양해각서(MOU)를 공개하며 이를 "역사적 문서"라고 평가했다.

18일(현지시간) 페제시키안 대통령은 소셜미디어 X(옛 트위터)를 통해 전날 자신과 트럼프 대통령이 서명한 종전 양해각서인 '이슬라마바드 양해각서'를 공개했다.

마수드 페제시키안 이란 대통령. [사진=로이터 뉴스핌]

페제시키안 대통령은 "역사적 문서이자 강력한 이란이 보내는 메시지"라며 "평화는 상호 존중의 그늘 아래 실현될 것"이라고 밝혔다. 이어 "이란 이슬람공화국은 존엄과 독립 수호, 발전, 역내 협력과 함께 세계 평화에 언제나 전념해 왔으며 앞으로도 이를 준수할 것"이라고 강조했다.

또 "이 문서는 어떠한 위협과 압박 속에서도 존엄과 독립을 거래하지 않은 한 민족의 목소리를 담고 있다"며 "오늘 기록된 성과는 국가적 인내와 정치적 합리성, 책임 있는 외교가 결합한 결과"라고 평가했다.

공개된 양해각서는 영문판과 페르시아어판 등 2종으로, 각 장마다 페제시키안 대통령과 트럼프 대통령의 서명이 담겼다. 마지막 장에는 '이상의 사실을 증명하며 중재자, 파키스탄 이슬람공화국 정부를 대표하여'라는 문구와 함께 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리의 서명이 포함됐다.

트럼프 대통령은 전날 프랑스 베르사유궁에서 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 만찬을 하던 중 해당 문서에 서명했으며, 서명본 촬영본은 이란과 파키스탄 측에 전달된 것으로 알려졌다.

sykim@newspim.com