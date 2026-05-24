트럼프 "이란과 합의 조만간 발표…호르무즈 개방될것"

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사우디아라비아 등 당국자 통화

"협상 대체로 완료, 확정만 남아"

이스라엘 총리 통화…"순조로워"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 합의가 조만간 발표될 것이라며 호르무즈 해협 역시 곧 개방될 것이라고 주장했다.

트럼프 대통령은 23일(현지시간) 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 이란과의 종전 협상과 관련해 "협정의 최종 사안과 세부 내용이 현재 논의되고 있으며, 조만간 발표될 것"이라고 밝혔다.

21일(현지시간) 백악관 집무실에서 취재진에게 발언하는 도널드 트럼프 대통령. [사진=로이터 뉴스핌]

트럼프 대통령은 자신이 백악관 집무실인 '오벌 오피스'에 있다면서 조금 전 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 카타르, 파키스탄, 튀르키예, 요르단, 바레인 등의 정상 및 고위 당국자와 매우 좋은 통화를 가졌다고 했다.

트럼프 대통령은 "미국과 이란, 다양한 다른 국가 간의 협정이 대체로 협상됐다"며 "최종 확정만 남았다"고 했다. 그러면서 그는 "협정의 다른 많은 요소들에 더해 호르무즈 해협이 개방될 것"이라며 "이란과 평화 양해각서(MOU)의 모든 사안에 대해 논의했다"고 덧붙였다.

이어 트럼프 대통령은 "베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와도 통화를 했으며 마찬가지로 매우 순조롭게 진행됐다"며 "합의의 최종 사항 및 세부내용은 현재 논의 중이며 조만간 발표될 예정"이라고 강조했다.

sdk1991@newspim.com