이란 "노딜도 대비"…美와 문안 조율 지속

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아라그치 "핵협상 최종 결과 전까진 모두 추측"

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 도널드 트럼프 대통령이 종전 양해각서(MOU) 수정안을 재발송한 가운데, 이란 측은 최종 결론이 나오기 전까지 협상에 대한 어떠한 평가도 할 수 없다는 입장을 재확인했다.

31일(현지시간) 이란 국영통신(IRNA) 등에 따르면 아바스 아라그치 이란 외무장관은 "대화와 메시지 교환은 계속되고 있다"면서도 "명확한 결과에 도달하기 전까지는 협상을 평가할 수 없으며, 현재 나오는 모든 이야기는 추측에 불과하다"고 밝혔다.

그는 "확실해지기 전까지는 추측에 의미를 부여해서는 안 된다"고 강조했다.

양측은 현재 합의문 문안을 놓고 수정안을 주고받으며 협상을 이어가고 있는 것으로 전해졌다.

이란 타스님 통신은 소식통을 인용해 "문안 교환이 지속되고 있으며, 이란 역시 자체 수정안을 제시할 예정"이라고 보도했다.

사안에 정통한 한 소식통은 "아직 최종 확정된 것은 아무것도 없다"며 "이란의 판단 기준은 자국이 동의할 수 있는 문안인지 여부로, 미국 측이 수정안을 반영했다고 해서 이를 그대로 수용하는 것은 아니다"라고 설명했다.

이어 "이란은 협상이 결렬되는 '노딜(no deal)' 상황에도 철저히 대비하고 있다"고 덧붙였다.

이 같은 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령은 최근 폭스뉴스 인터뷰에서 대이란 강경 입장을 재확인했다.

트럼프 대통령은 미국이 원하는 것을 얻지 못할 경우 군사적으로 문제를 마무리할 것이라며 "협상이 실패하면 다른 방식으로, 천천히 그러나 확실하게 이 문제를 마무리할 것"이라고 경고했다.

아바스 아라그치 이란 외무장관. [사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com