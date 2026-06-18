뉴욕증시 개장 전 특징주...인텔·마벨·샌디스크·카니발↑ VS 스페이스X·화이자↓

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 18일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 반도체주와 메모리주가 강세를 나타낸 가운데, 유가 하락 수혜주와 실적 호조 종목들도 상승세를 보였다.

반면 대규모 인수합병(M&A)을 발표한 기업과 경영진 교체 소식을 전한 일부 종목들은 약세를 나타냈다.

투자자들은 미국과 이란의 평화 협상 진전과 반도체 업종 강세에 주목하며 전날 미 연방준비제도(Fed·연준)의 매파적 충격 이후 저가 매수에 나서는 모습이다.

스페이스X [사진=로이터 뉴스핌]

▶ 상승 종목

◆ 인텔(INTC)·마벨 테크놀로지(MRVL)·램리서치(LRCX)·어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)

반도체주는 전반적으로 강한 상승세를 보였다.

인텔은 도널드 트럼프 미국 대통령이 애플(AAPL)과 미국 내 반도체 설계·생산 협력을 추진한다고 밝힌 뒤 개장 전 거래에서 9% 가까이 급등했다.

트럼프 대통령은 자신의 SNS를 통해 "애플이 인텔과 협력해 미국에서 반도체를 설계하고 제조하기로 합의했다"고 밝혔다.

이 소식에 반도체 업종 전반으로 매수세가 확산됐다. 마벨 테크놀로지는 7% 가까이 상승했고, 램리서치와 어플라이드 머티어리얼즈도 각각 5% 안팎 올랐다.

애플의 주가는 1% 미만 상승했다.

◆ 웨스턴디지털(WDC)·마이크론(MU)·샌디스크(SNDK)

메모리 관련 종목들도 강세를 나타냈다.

웨스턴디지털은 5.6% 상승했고, 마이크론과 샌디스크도 각각 4% 안팎 올랐다.

시장에서는 AI 데이터센터 투자 확대와 메모리 수요 증가 기대가 관련 종목들의 상승세를 뒷받침하고 있다고 평가했다.

◆ 카니발(CCL)·로열 캐리비안(RCL)·노르웨이지안 크루즈 라인(NCLH)

크루즈 업종은 국제유가 하락에 힘입어 상승했다.

카니발은 3% 올랐고, 로열 캐리비안과 노르웨이지안 크루즈 라인은 각각 2% 안팎 상승했다.

연료비 부담 완화 기대가 투자심리를 개선시켰다.

◆ 유나이티드항공(UAL)·델타항공(DAL)·아메리칸항공(AAL)

항공주도 강세를 나타냈다.

유나이티드항공, 델타항공, 아메리칸항공은 모두 2% 안팎 상승했다.

유가 하락에 따른 비용 절감 기대가 주가를 끌어올렸다.

◆ 스미스앤드웨슨(SWBI)

총기 제조업체 스미스앤드웨슨은 14% 급등했다.

회사가 시장 예상을 웃도는 실적을 발표한 데다 스포츠용품 판매점 대상 권총 판매가 전년 동기 대비 23% 증가했다고 밝힌 영향이다.

권총은 이번 분기 전체 출하량의 80%를 차지한 것으로 나타났다.

▶ 하락 종목

◆ 액센추어(ACN)

컨설팅 기업 액센추어는 13% 급락했다.

회사는 자산 인텔리전스 업체 런제로(runZero), 디바이스 및 소프트웨어 공급망 보안 기업 넷라이즈(NetRise), 사이버보안 업체 드라고스(Dragos)의 지분 과반 인수를 발표했다.

총 거래 규모는 약 41억7500만달러에 달한다.

시장에서는 대규모 인수에 따른 비용 부담을 우려하며 매도세가 나타났다.

◆ 화이자(PFE)

제약업체 화이자는 1% 하락했다.

회사는 데이브 덴턴 최고재무책임자(CFO)가 오는 8월 15일 자리에서 물러난다고 밝혔다. 후임으로는 재무 담당 수석 부사장인 세실 게강이 임시 CFO를 맡을 예정이다.

◆ 스페이스X(SPCX)

스페이스X는 1.2% 하락했다. 전날 5% 가까이 급락한 데 이어 추가 조정을 받은 영향이다.

다만 스페이스X 주가는 역사적인 상장 이후 지난주에만 40% 넘게 급등한 바 있어 최근 상승폭은 여전히 큰 수준을 유지하고 있다.

koinwon@newspim.com