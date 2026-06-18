올해만 241% 뛴 마벨…월가 "아직도 33% 더 오른다"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 데이터센터 경쟁의 핵심은 네트워크

"낙관적 시나리오에서는 450달러"

올해만 241% 급등

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 인공지능(AI) 인프라 투자 확대의 대표 수혜주로 꼽히는 마벨 테크놀로지에 대해 월가가 다시 한번 강한 낙관론을 내놨다. AI 데이터센터 네트워크 시장 성장과 차세대 광통신 기술 확보를 바탕으로 향후 실적과 주가가 크게 개선될 수 있다는 분석이다.

투자은행 키뱅크는 마벨 테크놀로지에 대한 투자 의견 '비중확대'를 유지하면서 목표주가를 기존 260달러에서 385달러로 상향 조정했다. 이는 17일(현지시간) 종가인 289.54달러 대비 약 33% 높은 수준이다.

키뱅크의 존 빈 애널리스트는 보고서에서 "최근 마벨 경영진과 투자자 미팅을 진행한 뒤 데이터센터 네트워크 사업 기회에 대해 더욱 긍정적인 시각을 갖게 됐다"고 밝혔다.

마벨 테크놀로지 [사진=블룸버그]

◆ AI 데이터센터 경쟁의 핵심은 네트워크

월가가 주목하는 것은 AI 데이터센터 네트워크 시장이다.

대규모 AI 모델이 발전할수록 그래픽처리장치(GPU)와 메모리, 서버를 연결하는 초고속 네트워크의 중요성이 커지고 있다. AI 성능이 단순히 반도체 자체의 성능뿐 아니라 서버 간 데이터 이동 속도에 의해 결정되기 때문이다.

마벨은 이 분야 핵심 공급업체 가운데 하나로 평가받고 있다.

특히 지난해 발표한 AI 반도체 기업 셀레스티얼 AI 인수 계획이 경쟁사와 차별화되는 요인이 될 것으로 분석된다.

셀레스티얼 AI는 '포토닉 패브릭' 기술을 개발한 회사다. 기존 구리 배선 대신 빛을 이용해 AI 프로세서와 메모리를 연결하는 기술로, 데이터 전송 속도를 높이고 전력 소비를 줄일 수 있다는 장점이 있다.

AI 데이터센터 규모가 커질수록 이 같은 광통신 기술의 중요성도 더욱 커질 것으로 예상된다.

◆ "낙관적 시나리오에서는 450달러"

키뱅크는 가장 낙관적인 경우 마벨 주가가 450달러까지 상승할 수 있다고 전망했다.

이는 현재 주가보다 약 55% 높은 수준이다.

존 빈 애널리스트는 ▲맞춤형 AI 반도체 사업의 예상 밖 성장 ▲AI 네트워크 수요 확대 ▲인수 기업 통합에 따른 시너지 효과 조기 실현 등을 강세 시나리오의 핵심 조건으로 제시했다.

월가 전반의 평가도 긍정적이다.

금융정보업체 LSEG에 따르면 마벨을 분석하는 애널리스트 44명 가운데 38명이 '매수' 또는 '강력 매수' 의견을 제시하고 있다. 보유 의견은 6명이며 매도 의견은 단 한 건도 없다.

◆ 올해만 241% 급등

마벨의 주가는 올해 들어서만 241% 상승했다.

17일 정규장에서 3.9% 오른 289.54달러에 거래를 마친 데 이어 18일 개장 전 거래에서도 5% 이상 추가 상승했다.

월가에서는 AI 투자 확대가 단순히 AI 반도체를 넘어 데이터센터 네트워크와 광통신 인프라로 확산되고 있다는 점에 주목하고 있다.

특히 AI 데이터센터가 대형화될수록 네트워크 병목 현상이 중요한 과제로 떠오르면서 마벨이 관련 수혜를 집중적으로 받을 수 있다는 전망이 나온다. AI 반도체 시장의 중심이 연산 능력 경쟁에서 데이터 이동 속도 경쟁으로 확대되면서 마벨의 기업 가치 역시 재평가되고 있다는 분석이다.

koinwon@newspim.com