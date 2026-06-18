영주 생현리 도로서 SUV·승용차 충돌...6명 부상

[영주=뉴스핌] 남효선 기자 = 18일 오후 1시 28분쯤 경북 영주시 안정면 생현리의 한 도로에서 SUV 차량과 승용차가 충돌해 6명이 다쳐 병원으로 이송됐다.
신고를 받은 경북소방은 사고 현장 수습과 함께 다수 부상자 프로그램을 가동하고 부상자들을 병원으로 이송했다.
이 사고로 3명이 크게 다치고 3명이 경상을 입어 병원으로 이송됐다.
경찰은 정확한 사고 경위 등을 조사하고 있다.
nulcheon@newspim.com
기사입력 :
최종수정 :
[영주=뉴스핌] 남효선 기자 = 18일 오후 1시 28분쯤 경북 영주시 안정면 생현리의 한 도로에서 SUV 차량과 승용차가 충돌해 6명이 다쳐 병원으로 이송됐다.
신고를 받은 경북소방은 사고 현장 수습과 함께 다수 부상자 프로그램을 가동하고 부상자들을 병원으로 이송했다.
이 사고로 3명이 크게 다치고 3명이 경상을 입어 병원으로 이송됐다.
경찰은 정확한 사고 경위 등을 조사하고 있다.
nulcheon@newspim.com
S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적