송건희·서지혜부터 강성서 4인방까지…'허수아비' 캐릭터 열전

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = ENA 새 월화드라마 '허수아비'가 1988년을 배경으로 한 가상의 마을 '강성'을 통해, 사건보다 더 깊은 '사람의 이야기'를 그려낼 범죄 수사 스릴러로 기대를 모은다.

오는 20일 밤 10시 첫 방송 예정인 ENA 새 월화드라마 '허수아비'측은 15일 다채로운 캐릭터 열전으로 다양한 인간 군상을 그려낼 '강성즈' 송건희, 서지혜, 정문성, 백현진, 전재홍, 김은우, 류해준의 스틸컷을 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 허수아비 스틸컷. [사진=KT스튜디오지니] 2026.04.15 moonddo00@newspim.com

'허수아비'는 연쇄살인사건의 진범을 수사하던 형사가 자신이 혐오하던 놈과 뜻밖의 공조 관계를 맺으면서 범죄 수사 스릴러다. 1988년부터 2019년까지 30년을 오가며 펼쳐지는, 악연과 증오로 얽힌 두 남자의 진실 추적을 그린다. 국내 최악의 장기 미제 사건으로 꼽히던 연쇄살인사건을 모티브로 한 작품으로, 33년 만에 진범이 밝혀진 후 또 한번 새롭게 그 시절 그들의 이야기를 풀어낸다.

'믿고 보는' 제작진과 배우들의 만남에도 이목이 집중된다. '모범택시' '크래시' 등을 통해 장르적 쾌감을 극대화한 박준우 감독이 연출을 맡았고, '모범택시'에서 한 차례 호흡을 맞췄던 이지현 작가가 집필에 합류해 완성도를 담보한다. 박해수, 이희준, 곽선영이 완성한 장르물 최적화 조합도 기대감을 고조시킨다. 여기에 극 중 주요 배경인 가상의 마을 '강성'에서 저마다의 서사와 관계성을 써내려갈 배우의 면면 역시 화려하다.

공개된 사진 속 1988년 강성에서 튀어나온 듯, 그 시절 감성과 무드를 장착한 인물들이 시선을 사로잡는다. 먼저 애정 어린 따뜻한 눈빛으로 서로를 바라보는 이기범(송건희), 강순영(서지혜)의 투샷은 보는 이들마저 저절로 미소가 지어지게 만든다. 함께 같은 동네에서 나고 자란 동갑내기 커플로 결혼까지 약속한 두 사람은 연쇄살인사건에 뜻하지 않게 휘말리며 인생에 크나큰 역경을 맞는다.

가족과 연인을 위해서라면 무엇이든 하는 책임감 강한 청년이자 이기환(정문성)의 동생 '이기범'은 송건희가, 차분하고 단단한 성품의 국민학교 교사이자 강태주(박해수)의 동생 '강순영'은 서지혜가 맡아 열연을 펼친다. 정문성은 동네 서점 주인이자 이기범(송건희)의 형 '이기환' 그 자체에 녹아든 변신으로 눈길을 끈다. 오랜만에 한자리에 모인 국민학교 동창이자 고향 친구 강태주, 서지원(곽선영)와 함께하는 시간이 어느 때보다 즐겁고 편안한 모습이다.

또 다른 사진에는 '돌아온' 강태주와 머리를 맞대고 사건 일지를 살피는 강성서 4인방 김만춘(백현진), 장명도(전재홍), 도형구(김은우), 박대호(류해준)도 포착됐다. 강성을 뒤흔든 연쇄살인사건의 진범을 잡기 위해 따로 또 같이 뜨겁게 달리는 4인 4색 경찰들의 이야기는 미묘한 긴장감을 선사하며 극의 몰입도를 높일 예정이다. 백현진은 내공과 연륜의 '김만춘' 반장으로 분해 독보적인 존재감을 발산한다. 사람 냄새 나는 리더십으로 강태주에게 버팀목과 같은 존재가 되어준다.

반면 전재홍과 도형구가 연기하는 '장명도'와 '도형구'는 강태주와 사사건건 부딪히며 갈등을 빚는 요주의 인물이다. 강렬하고 거친 포스로 분위기를 압도하는 두 사람은 권력에 굴복하고 폭력을 일삼는 '부패 경찰'의 전형이다. 바짝 긴장한 자세로 눈치를 살피는 강성서의 막내 형사 '박대호'는 류해준이 연기한다. 아직 서툴고 미숙하지만 강태주를 착실히 따르며 수사 현장을 누빈다.

ENA 새 월화드라마 '허수아비'는 20일 밤 10시 ENA에서 첫 방송되며 KT 지니 TV와 티빙에서도 시청할 수 있다.

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