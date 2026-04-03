곽선영, '허수아비'서 정의로운 기자 변신…대체 불가 존재감 예고

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 곽선영이 '허수아비'에서 대체 불가 존재감을 발산한다.

오는 20일 밤 10시 첫 방송 예정인 ENA 새 월화드라마 '허수아비' 측은, 진실을 쫓는 기자 '서지원'에 완벽 동기화한 곽선영의 첫 스틸을 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 허수아비 곽선영. [사진=KT스튜디오지니] 2026.04.03 moonddo00@newspim.com

'허수아비'는 연쇄살인사건의 진범을 수사하던 형사가 자신이 혐오하던 놈과 뜻밖의 공조 관계를 맺으면서 벌어지는 이야기다. 1988년부터 2019년까지 30년을 오가며 펼쳐지는, 악연과 증오로 얽힌 두 남자의 진실 추적이 강렬한 서스펜스를 선사할 전망이다.

무엇보다 '모범택시' '크래시' 등으로 사랑받은 박준우 감독과 '모범택시'로 호흡을 맞춘 이지현 작가가 또 한 번 의기투합해 차원이 다른 범죄 수사 스릴러의 탄생을 예고한다. 여기에 박해수, 이희준, 곽선영, 송건희, 서지혜, 정문성, 백현진, 유승목 등 믿고 보는 배우들의 만남에도 기대가 쏠리고 있다.

특히 장르와 역할에 한계 없는 무한 연기 스펙트럼으로, 매 작품마다 자신만의 색깔을 확실히 보여준 곽선영의 합류를 빼놓을 수 없다. 곽선영은 강성일보 기자이자 강태주(박해수)의 국민학교 동창 '서지원'으로 분한다. 사건의 진실을 기록하고 알려야 한다는 투철한 사명감과 올곧은 신념의 소유자로, 강성연쇄살인 수사가 진행되는 동안 경찰들을 예의주시하며 파수꾼 역할을 한다.

그런 가운데 곽선영의 캐릭터 '착붙' 스틸이 공개돼 이목이 집중된다. 1988년 과거에서 튀어나온 듯한 레트로 스타일링부터 서지원 그 자체에 녹아든 눈빛까지 완벽한 변신으로 눈길을 끈다. 수많은 취재진이 모인 현장 속 작은 체구에도 커다란 존재감을 드러내는 '정의로운 기자'이자, 서울에서 좌천된 후 고향으로 돌아온 강태주를 누구보다 걱정하는 '의리의 절친'으로 활약할 전망. 한편, 앞서 공개된 메인 예고편에서 "내가 범인 잡을 수 있게 해줄 테니까 딱 기다려"라며 한밤중 옥수수밭 사이를 걷던 모습도 포착돼 궁금증을 더한다.

곽선영은 "억울하고 상처받은 사람들, 그 억울함을 풀고 해결하려는 사람들, 자신의 이익을 위해 모든 걸 덮으려는 사람들… 그 모두의 이야기가 박진감 넘치게 그려져 단숨에 마음을 빼앗겼다"라며 '허수아비' 출연을 결심한 이유를 밝혔다. '서지원'이라는 역할에 대해서는 "가만히 앉아 있기보다는 몸으로 부딪히고 발로 먼저 뛰는 인물"이라며, "사건이 장기 미해결로 미궁에 빠져 있을 때 끊임없이 의심하고, 특히 혼란스러운 상황에 빠진 강태주의 곁에서 크고 작은 도움을 주는 친구"라고 설명했다.

또한 "박준우 감독님께서는 본격적인 촬영에 앞서 몇 차례의 리딩 시간을 가지면서 해당 사건에 관련된 여러 자료들을 공유해 주셨다. 배우들이 각 인물로서 가지고 가야 할 목표와 상황, 극 전체가 어떻게 그려질지에 대한 설명 등 많은 이야기를 나눌 수 있는 시간이었다"라고 전하며 작품에 대한 제작진과 배우들의 진정성을 짐작게 했다.

ENA 새 월화드라마 '허수아비'는 20일 밤 10시 ENA에서 첫 방송되며 KT 지니 TV와 티빙에서도 시청할 수 있다.

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