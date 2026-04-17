라온로드 '생성형 AI로 실시간 교통사고 분석' 특허 등록

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 라온피플의 자회사 라온로드가 생성형 인공지능(AI) 기반의 실시간 교통사고 분석 기술에 대한 특허를 등록했다. 라온로드는 비전언어모델(VLM) 기반의 '교통사고 상황분석방법 및 교통사고 상황분석장치'에 관한 특허를 취득했다고 17일 밝혔다.

회사에 따르면 이 기술은 CCTV 영상에서 AI가 사고 및 정지 차량, 도로상황, 보행자 등을 실시간으로 감지하고 핵심 프레임을 자동으로 선별한 뒤 구조화 데이터를 생성해 상황을 자연어로 설명한다. 기존 상용화 기술은 단일 영상에 대한 질문과 응답 방식으로 분석 시간이 길고 정보 누락이나 정확도 저하 문제가 있었다.

또한 후보 프레임 선별을 통해 데이터 처리 시간을 단축하고 구조화 데이터를 AI 모델에 추가 입력해 추론 근거를 직접 제공함으로써 AI 환각이나 오탐지를 억제했다. 차량과 보행자, 주변상황의 전후 관계까지 분석해 상황을 종합적으로 파악하고 자연어로 결과를 생성하는 것이 특징이다.

라온로드 로고. [사진=라온로드]

라온로드 강병기 부사장은 "특허를 통해 VLM의 한계였던 인식속도와 분석의 정확도, AI환각 문제를 동시에 해결하는 원천기술을 확보했다"며 "AI 기반 교통 안전 기술을 지속적으로 고도화하고 안전한 도로 환경을 구현해 나갈 것"이라고 설명했다.

이 특허는 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)이 지원하는 '차세대지능형반도체기술개발(설계)' 사업 중 'NPU 기반 시계열 빅데이터의 인공지능 처리 통합 SW 패키지 개발' 사업과 연계한 기술이다. 차세대 ITS, 스마트시티 플랫폼, 도로교통 관제시스템 등에 적용되면서 실시간 교통사고 감지 및 자동 분석을 통한 사고 대응과 처리시간 단축, 2차 사고 예방에 활용될 것으로 보인다.

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