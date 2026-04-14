[프로축구] 몸 던져 포항 구한 황인재, K리그 '이달의 세이브' 수상

AI 핵심 요약beta
- 한국프로축구연맹이 14일 포항 스틸러스 골키퍼 황인재를 2026시즌 2~3월 이달의 세이브 수상자로 선정했다.
- 황인재는 5라운드 부천전 후반 38분 한지호 슈팅을 몸 날려 쳐냈다.
- 팬 투표에서 3684표로 이창근을 제치고 상금 100만원과 트로피를 받았다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 몸을 던져 팀을 구한 포항 스틸러스 골키퍼 황인재가 2026시즌 첫 '이달의 세이브' 주인공으로 이름을 올렸다.
한국프로축구연맹은 14일 "황인재가 2026시즌 2~3월 K리그 '이달의 세이브' 수상자로 선정됐다"고 발표했다. '이달의 세이브'는 한 달 동안 가장 인상적인 선방을 펼친 골키퍼에게 주는 상으로 K리그1 1~5라운드에서 나온 장면들을 대상으로 했다.
후보로는 황인재와 대전하나시티즌 골키퍼 이창근이 올랐다. 황인재는 5라운드 부천FC전 후반 38분 한지호가 골문 오른쪽 구석을 향해 날린 날카로운 슈팅을 몸을 날려 쳐내며 실점 위기를 지웠다. 골문 구석으로 꽂힐 것 같던 공을 한 박자 빠른 반응으로 막아낸 이 장면이 '포항을 구한 세이브'로 화제가 됐다.
수상자는 팬 투표로 결정됐다. K리그 멤버십 애플리케이션 'Kick' 투표 결과가 80%, 링티 공식몰 투표 결과가 20% 반영된다. 9일부터 11일까지 사흘간 진행된 투표에서 황인재는 총 3684표를 얻어 3155표의 이창근을 제쳤다. 황인재에게는 상금 100만원과 트로피가 주어지고, 연맹은 그의 친필 사인이 담긴 레플리카 트로피를 제작해 기부 경매에 부칠 예정이다.
포항 스틸러스 골키퍼 황인재. [사진=한국프로축구연맹]
psoq1337@newspim.com