[프로축구] '대전전 결승골' 강원 김대원, K리그1 7라운드 MVP

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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 강원FC 김대원이 대전 원정에서 터뜨린 결승골 한 방으로 팀 연승과 함께 7라운드 최우수선수(MVP)까지 거머쥐었다.

한국프로축구연맹은 14일 K리그1 2026 7라운드 MVP로 강원 김대원을 선정했다고 발표했다. 김대원은 12일 대전월드컵경기장에서 열린 대전하나시티즌전에서 전반 34분 결승골을 터뜨리며 강원의 2-0 승리를 이끌었다. 페널티 지역 정면에서 고영준이 가슴으로 떨어뜨린 볼을 지체 없이 오른발 발리슛으로 연결해 골문 구석에 꽂은 장면이었다. 7경기 만에 나온 시즌 1호 골이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 강원FC 김대원. [사진=한국프로축구연맹] 2026.04.14 psoq1337@newspim.com

김대원은 이날 골로 강원 K리그 통산 공격포인트 단독 1위에도 올랐다. 2021년 이적 후 리그에서만 28골 25도움, 통산 53공격포인트를 기록해 김영후가 갖고 있던 52개 기록을 넘어섰다.

강원은 김대원의 선제골과 후반 추가 시간 김문환의 자책골을 묶어 대전 원정에서 2-0 완승을 거뒀다. 슈팅 수 12-7, 유효슈팅 수에서도 앞선 강원은 '우승 후보'로 꼽히던 대전의 빌드업을 전방 압박으로 차단하며 시즌 첫 연승을 완성했다. 연맹은 강원을 7라운드 베스트 팀으로 선정했다.

베스트 매치는 인천 유나이티드와 울산 HD의 7라운드 맞대결이 선정됐다. 울산은 후반 추가 시간 교체 투입된 말컹이 극적인 헤더 결승골로 2-1로 승리했다.

7라운드 베스트 11에는 김대원(강원), 말컹(울산), 클리말라(서울·이상 FW), 갈레고(부천), 이규성(울산), 장민규(제주), 고영준(강원·이상 MF), 이기혁(강원), 야잔(서울), 김륜성(제주·이상 DF), 김동준(제주·GK)이 이름을 올렸다. K리그2에서는 부산 아이파크의 백가온이 7라운드 MVP로 뽑혔다.

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