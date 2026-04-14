전농12구역, 45층-548가구 재개발…'스마트 주거단지' 조성

AI 핵심 요약beta
- 서울시 도시재정비위원회가 13일 전농12구역 재정비계획 변경안을 수정가결했다.
- 용적률을 240%에서 360%로 상향하고 가구수를 297가구에서 548가구로 확대했다.
- 스마트·친환경 특화와 공공주택 134가구 공급으로 주거환경을 개선한다.
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[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 청량리역 초역세권 입지에도 낮은 사업성으로 난항을 겪어 온 전농 재정비촉진지구(뉴타운) 12구역이 용적률 상향과 가구수 확대, 스마트·친환경 특화계획 도입을 통해 548가구 주거단지로 새롭게 탈바꿈한다.
14일 서울시에 따르면 지난 13일 열린 제3차 도시재정비위원회에서 이같은 내용을 담은 동대문구 전농동 643-9번지 일대 '전농12구역 재정비촉진계획' 변경안을 수정가결했다.
노후주택이 밀집하고 도로가 협소해 주거 환경 정비가 시급했던 전농12구역은 청량리역(1호선·수인분당선·경의중앙선·경춘선)과 인접한 초역세권 입지임에도 사업성이 낮아 장기간 사업 추진에 어려움을 겪어왔다.
이에 서울시는 지난해 7월 발표한 '재정비촉진계획 수립기준 개선안'을 적용해 기준용적률을 최대 30%까지 완화하고 법적상한용적률을 1.2배까지 확대하는 등 사업 여건을 획기적으로 개선해 신속한 사업 추진의 발판을 마련했다.
이번 계획 변경에 따라 용적률은 기존 240%에서 360% 이하로 대폭 상향됐으며 이에 따라 공급 가구수도 당초 297가구에서 548가구(257가구 증가, 공공주택 134가구 포함)로 크게 늘어났다.
또한 높이계획은 당초 30층으로 제한돼 있었으나, 청량리 광역중심의 도시 여건 변화를 반영하고 완만한 스카이라인을 조성할 수 있도록 변경해 최대 45층까지 개발이 가능해진다.
주거환경 개선과 함께 지역주민들을 위한 공공성도 강화된다. 낙후된 답십리로와 서울시립대로의 보도 폭원을 기존 2.5~3m에서 5~8m로 대폭 확폭해 보행 편의를 높이고 교차로변에 소공원을 조성해 지역주민들을 위한 휴식공간을 제공한다. 또한 가로변에 근린생활시설과 키즈카페, 노인여가시설 등 주택정책시설을 배치해 지역 활성화를 도모한다.
아울러 뛰어난 교통입지로 선호도가 높은 청량리역 일대에 공공주택 134가구를 공급하며 미세먼지 저감을 위한 실내 스마트 환기시스템을 구축하고 입주민 건강관리를 위한 스마트 헬스케어존 등을 설치해 스마트 주거단지가 조성될 예정이다.
서울시는 전농12구역이 이번 재정비촉진계획 변경 결정으로 동북권 주거환경 개선과 함께 청량리역 일대 지역 활성화를 도모할 것으로 기대하고 있다.
donglee@newspim.com