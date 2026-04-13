전북자치도청 빙상팀, 쇼트트랙 국가대표 3명 배출

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- 전북특별자치도청 빙상팀 소속 최지현, 노아름, 박지원이 13일 2026-27시즌 쇼트트랙 국가대표로 선발됐다.
- 최지현과 노아름은 2년 연속 국가대표 선발으로 전북 여자 빙상의 경쟁력을 입증했다.
- 세 선수는 향후 1년간 국가대표 자격으로 국제대회에 출전하게 된다.
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최지현·노아름·박지원 발탁…쇼트트랙 경쟁력 입증
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도청 빙상팀이 쇼트트랙 국가대표를 대거 배출하며 지역 빙상 저력을 과시했다.
전북특별자치도청은 서울 목동 아이스링크장에서 열린 2026-27시즌 쇼트트랙 국가대표 선발 2차전 여자부 경기에서 소속 선수 최지현, 노아름, 박지원이 최종 대표로 선발됐다고 13일 밝혔다.
이번 선발전은 전국 정상급 선수들이 출전한 가운데 치열한 경쟁 속에서 진행됐으며, 세 선수는 안정적인 기량과 꾸준한 경기력을 바탕으로 대표팀에 이름을 올렸다.
특히 최지현과 노아름은 2년 연속 국가대표로 선발되며 전북 여자 빙상의 경쟁력을 재확인했다.
세 선수는 전북도청 빙상팀 소속으로 각종 전국대회에서 꾸준한 성과를 이어온 선수들로, 이번 선발을 계기로 향후 1년간 국가대표 자격으로 국제대회에 출전하게 된다.
전북특별자치도 관계자는 "세 선수가 전북 빙상의 위상을 높이는 성과를 거둬 자랑스럽다"며 "지속적인 지원을 통해 국제무대에서도 좋은 성과를 낼 수 있도록 뒷받침하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com