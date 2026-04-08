LG디스플레이, 최대 3년치 급여 보상 희망퇴직 실시

AI 핵심 요약beta
- LG디스플레이가 8일 노조와 합의해 희망퇴직 실시한다.
- 9일부터 기능직 5년 이상, 사무직 20년 이상 대상 접수한다.
- 최대 3년치 급여 위로금 지급하고 기술 엔지니어 제외한다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG디스플레이가 노동조합과 합의를 통해 역대 최대 규모의 보상을 내건 희망퇴직을 실시한다.
8일 업계에 따르면 LG디스플레이는 오는 9일부터 근속 5년 이상 기능직과 근속 20년 이상 또는 만 45세 이상 사무직을 대상으로 희망퇴직 접수를 시작한다.
이번 희망퇴직은 직군별 급여 체계를 반영해 근속 연수에 따라 기능직과 사무직 각각 최대 3년치 급여 수준의 위로금을 지급한다. 자녀 학자금도 추가 지원한다.
희망퇴직은 개인 신청에 따라 진행되며, 최종 대상자는 별도 심의를 거쳐 확정된다. 회사는 다음달 말까지 관련 절차를 마무리할 계획이다.
LG디스플레이는 이번 조치가 장기적으로 인력 선순환 체계를 구축하고 기술 중심 회사로 전환하기 위한 기반이 될 것으로 보고 있다. 이에 따라 50세 미만 기술 엔지니어는 대상에서 제외됐다.
한편 회사는 이날 평균 3.7% 수준의 임금 인상과 복지제도 개편 등 임금·단체협상 결과도 함께 공지했다.
kji01@newspim.com