카카오 노조, 창사 첫 파업 돌입…사측 "실시간 대응 체계 가동, 카톡 정상 운영"

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노조 추산 800명 파업 돌입...오프 직원 전체 1500명 추정

판교역서 유스퀘어 광장까지 행진



[판교=뉴스핌] 정승원 기자 = 카카오 노동조합이 창사 이래 처음으로 파업에 돌입했다. 카카오 노조를 비롯해 조정 중지 결정과 조합원 투표로 파업권을 획득한 카카오페이, 카카오엔터프라이즈, 디케이테크인, 엑스엘게임즈 노조도 함께 파업에 돌입했다.

전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 10일 오전 10시부터 부분 파업에 돌입했다. 성과급 지급 기준에 대해 노사 이견을 줄이지 못해 파업에 돌입한 것이다.

전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 10일 오전 10시부터 오후 3시까지 부분 파업에 돌입했다. 파업에는 카카오 본사를 비롯해 카카오페이, 카카오엔터프라이즈, 디케이테크인, 엑스엘게임즈 등 5개 법인 조합원들이 참여했다. 판교역 결의대회에 참여한 노조 조합원들이 행진하고 있다. [사진= 정승원 기자]

이날 오전 11시 30분 경기도 성남시 판교역 광장에는 파업에 참여한 노동자들이 모여 들었다. 이들은 정오부터 진행되는 판교역 결의대회에 참가한 화섬노조 조합원들이었다.

카카오 노조에 따르면 이날 결의대회 집회에 참가한 인원은 800명 가량이다. 또한 카카오 본사 기준 파업에 동참한 오프 인원은 1000명, 전체 법인을 기준으로는 1500명이다.

노조는 정오부터 가두시위에 돌입했다. 시위대는 '무책임한 경영진은 퇴진하라'는 현수막을 앞세워 행진했다. 행진에 참여한 조합원들도 '고용안정 쟁취! 무책임한 경영진 퇴진!', '카카오 파업 승리로 공동교섭 쟁취하자'라고 쓰여진 피켓을 들고 함께 했다.

점심 시간 진행되는 행진에 판교역 인근의 직장인들도 관심을 보였다. 조합원들은 도로를 따라 행진하며 구호를 외쳤다.

전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 10일 오전 10시부터 오후 3시까지 부분 파업에 돌입했다. 파업에는 카카오 본사를 비롯해 카카오페이, 카카오엔터프라이즈, 디케이테크인, 엑스엘게임즈 등 5개 법인 조합원들이 참여했다. 판교역 결의대회에 참여한 노조 조합원들이 행진하고 있다. [사진= 정승원 기자]

판교역 광장에서 시작한 행진은 화섬노조에 속한 엔씨, 웹젠 등 게임 회사 건물을 지나면서 이어졌다.

노조는 행진을 하며 지난해 성과에 대한 보상 확대를 요구했다. 영업이익과 연동된 성과급 지급과 함께 양도제한조건부주식(RSU)을 성과급 산정에서 제외해야 한다고 주장했다.

카카오 측은 이번 파업의 영향의 최소화를 위해 힘쓰겠다고 밝혔다. 카카오가 서비스하는 카카오톡, 카카오맵 등의 서비스 차질이 없도록 하겠다는 것이다. 카카오에 따르면 이번 파업으로 차질이 발생한 카카오 서비스는 현재는 없는 것으로 나타났다.

카카오 관계자는 "안정적 서비스 운영과 고객 영향 최소화를 위해 실시간 대응 체계를 가동하고 있다"라며 "조속한 합의를 위해 지속적으로 노조와 대화하며 협의해나갈 예정"이라고 말했다.

전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 10일 오전 10시부터 오후 3시까지 부분 파업에 돌입했다. 파업에는 카카오 본사를 비롯해 카카오페이, 카카오엔터프라이즈, 디케이테크인, 엑스엘게임즈 등 5개 법인 조합원들이 참여했다. 결의대회에 참여한 노조 조합원들이 H스퀘어 광장에 모여 '임을 위한 행진곡'을 부르고 있다. [사진= 정승원 기자]

origin@newspim.com