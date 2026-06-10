프레스티지바이오로직스, 바이오시밀러 CDMO 후속 수주

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상업화 전 임상시료 생산 물량 확보

계약 기간, 오는 2027년 3월 말까지

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 프레스티지바이오로직스는 글로벌 바이오시밀러 상업화 경험을 보유한 국내 고객사로부터 상업화 전 단계의 임상시료 생산 물량을 후속 수주했다고 10일 밝혔다.

계약 상대방과 세부 생산 품목은 고객사 요청에 따라 공개하지 않았다. 계약 기간은 오는 2027년 3월 말까지다.

이번 계약은 최근 아시아 빅파마와 체결한 신규 위탁개발생산(CDMO) 계약에 이은 후속 수주다. 프레스티지바이오로직스는 올해 3월 말 기준 650억원 규모의 누적 수주액을 확보했다. 회사는 이를 기반으로 수주잔고를 생산과 매출로 전환하는 단계에 들어갔다고 설명했다.

프레스티지바이오로직스 로고. [사진=프레스티지바이오로직스]

수주 품목은 글로벌 블록버스터급 오리지널 의약품의 바이오시밀러다. 해당 품목은 상업화 단계 진입을 앞둔 프로젝트다. 회사는 이번 임상시료 생산을 통해 향후 상업 생산 협력으로 파트너십을 확대할 기회를 확보했다는 입장이다.

프레스티지바이오로직스는 식품의약품안전처(MFDS)와 유럽의약품청(EMA) 제조 및 품질관리 기준(GMP) 인증, 글로벌 규제기관 실사 대응 경험을 보유하고 있다. 회사는 이를 바탕으로 국내외 규제 기준에 대응하는 품질관리 체계를 구축해 왔다.

최근에는 임상 개발 단계의 생산 경험을 후속 임상과 상업 생산으로 연결하는 '스케일브릿지 CDMO(Scale-Bridge CDMO)' 전략을 강화하고 있다. 회사는 고객사의 개발 단계 전환 과정에서 발생할 수 있는 기술 이전 부담과 생산 리스크를 줄이는 데 주력하고 있다고 설명했다.

프레스티지바이오로직스는 원부자재 비용이 매출보다 먼저 반영되던 기존 구조도 개선했다고 밝혔다. 회사는 원가 관리 효율성 개선과 비용 부담 완화를 통해 영업이익 개선 효과가 나타날 것으로 보고 있다.

회사는 반복 수주 확대와 원가 관리 기반 구축을 통해 CDMO 사업의 외형 성장과 수익성 개선을 추진할 방침이다.

프레스티지바이오로직스 관계자는 "이번 후속 수주는 글로벌 바이오시밀러 상업화 경험을 보유한 고객사가 당사의 CDMO 역량을 다시 선택한 결과"라며 "상업화 전 단계 임상시료 생산 경험을 향후 상업 생산 협력 기회로 연결하고 반복 수주 확대와 원가 관리 기반 강화를 추진하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com