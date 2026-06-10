프레스티지바이오로직스, 바이오시밀러 CDMO 수주

AI 핵심 요약beta
- 프레스티지바이오로직스가 10일 국내 대형 바이오시밀러사 물량을 수주했다
- 계약은 2027년 3월 말까지며 누적 수주액은 650억원이다
- 임상시료 생산으로 상업 생산 협력과 수익성 개선을 노린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 프레스티지바이오로직스가 국내 대형 바이오시밀러 기업으로부터 임상시료 생산 물량을 수주했다고 10일 밝혔다. 계약 기간은 오는 2027년 3월 말까지다.
회사에 따르면 이번 수주는 최근 아시아 빅파마와의 위탁개발생산(CDMO) 계약에 이은 연이은 성과다. 올해 3월 말 기준 누적 수주액은 650억원에 달했으며, 수주잔고를 실제 생산과 매출로 전환하는 단계에 진입했다.
수주 품목은 글로벌 블록버스터급 의약품의 바이오시밀러다. 해당 품목이 상업화를 앞두고 있어 프레스티지바이오로직스는 임상시료 생산을 통해 향후 상업 생산 협력으로 파트너십을 확장할 수 있는 기회를 확보했다.
프레스티지바이오로직스는 식품의약품안전처(MFDS)와 유럽의약품청(EMA) GMP 인증을 획득했다. 글로벌 규제기관 실사 대응 경험을 바탕으로 국내외 엄격한 규제 기준을 충족하는 품질관리 역량을 축적해왔다. 임상 개발 단계의 생산 경험을 후속 임상과 상업 생산으로 연결하는 '스케일브릿지(Scale-Bridge) CDMO' 전략을 강화하고 있으며, 이를 통해 고객사의 개발 단계 전환 과정에서 발생할 수 있는 기술 이전 부담과 생산 리스크를 최소화하고 있다.
재무 구조 개선도 진행 중이다. 원부자재 비용이 매출보다 먼저 반영되던 기존 구조를 개선해 원가 관리 효율성을 향상시켰다. 이에 따른 비용 부담 완화로 영업이익 개선 효과가 예상된다.
프레스티지바이오로직스 관계자는 "이번 수주는 글로벌 바이오시밀러 상업화 경험을 보유한 고객사가 당사의 검증된 CDMO 역량을 다시 한번 선택한 결과"라며 "상업화 전 단계 임상시료 생산 경험을 향후 상업 생산 협력 기회로 연결하고, 반복 수주 확대와 원가 관리 기반 강화를 통해 CDMO 사업의 성장성과 수익성을 높여가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com