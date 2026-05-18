프레스티지바이오로직스, 인터펙스 위크 도쿄 참가

FMA 인증·DS 180배치 트랙레코드로 일본 시장 공략

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 전문기업 프레스티지바이오로직스는 오는 20일부터 3일간 일본 마쿠하리 멧세에서 열리는 인터펙스 위크 도쿄 2026에 참가해 일본·아시아 시장 공략에 나선다고 18일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 전시회는 제약 제조·포장, 원료의약품, 바이오의약품, 신약개발, 제약 디지털 전환, CMO/CDMO 등 6개 전문 전시로 구성된 일본 최대 규모의 제약·바이오 산업 전시회다. 회사는 일본 외국제조업자 인정(FMA) 취득과 DS(원료의약품) 180배치 이상의 생산 트랙레코드를 앞세워 '상업화 전환형 CDMO' 전략을 선보인다.

특히 회사가 내세우는 '상업화 전환형 CDMO'는 임상부터 상업화까지 단일 사업자가 연속 대응하는 모델로, 고객사 전환 비용을 낮춰 장기 거래로 연결되는 구조다. 회사는 고객사의 개발 단계별 생산 수요를 실제 생산 프로젝트로 연결하는 '스케일 브릿지 CDMO' 전략을 중심으로 일본 및 아시아 고객사를 대상으로 한 CDMO 협력 방향을 소개할 계획이다.

프레스티지바이오로직스 로고. [사진=프레스티지바이오로직스]

또한 회사는 지난해 일본 외국제조업자 인정을 취득하며 일본 제약사의 제품을 수탁하기 위한 주요 요건을 갖췄다. FMA는 일본 후생노동성이 일본 외 제조시설에 부여하는 인증으로, 해외 CDMO가 일본 시장에 진입하기 위한 핵심 규제 장벽에 해당한다. 회사는 이를 기반으로 다수의 생산 및 글로벌 GMP Audit 대응 경험을 바탕으로 일본·아시아 고객사의 품질 기준에 맞춘 CDMO 협력 기회를 확대하고 있다.

아울러 DS 배치 제조 이력이 180배치 이상으로 확대되며 전년 대비 생산 수행 경험이 크게 늘었다. 이는 CDMO 파트너 선정 시 생산 이력과 품질 대응 경험을 핵심 평가 항목으로 보는 해외 제약사들에게 회사의 생산 실행력과 프로젝트 이행 역량을 정량적으로 입증하는 지표다.

회사는 최근 아시아계 글로벌 제약사와 CDMO 계약을 체결하며 수주 성과를 이어가고 있다. 이번 전시를 통해 일본·아시아 고객사와의 생산 협력 논의를 확대하고, 단순 기술 소개를 넘어 실제 프로젝트 검토와 후속 미팅으로 연결되는 파트너링 활동에 집중해 신규 수주 기회를 확보한다는 방침이다.

한편 회사는 이번 인터펙스 위크 도쿄 참가를 계기로 일본·아시아 시장 고객 접점을 확대하고, 품질 일관성과 생산 재현성을 중심으로 한 CDMO 운영 역량을 바탕으로 일본·아시아 고객사가 요구하는 장기적 생산 파트너십 수요에 대응해 나간다는 계획이다.

nylee54@newspim.com