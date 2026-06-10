대신증권, 하반기 증시 변곡점 세미나 개최

AI 핵심 요약beta
- 대신증권이 11일 오후 4시 유튜브로 하반기 증시 세미나를 연다
- 이경민 연구원이 금리·경기·국제정세 등 변수와 시장 변곡점을 분석한다
- 사전 신청 고객에 일정·강의자료 링크 제공하며 투자 전략도 제시한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
금리·경기·정책 변화와 투자 대응 점검
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금리와 경기, 정책 변화가 하반기 증시 향방을 좌우할 변수로 꼽히는 가운데 대신증권이 시장 전망을 진단하는 온라인 세미나를 연다.
대신증권은 오는 11일 오후 4시부터 자사 유튜브 채널 '대신TV'를 통해 '하반기 증시 전망, 변곡점은 언제, 왜?'를 주제로 마켓인사이트 라이브(Market Insight Live) 세미나를 개최한다고 10일 밝혔다.
이번 세미나에는 이경민 대신증권 연구원이 강연자로 나선다. 이 연구원은 국내외 증시를 둘러싼 주요 변수를 점검하고 하반기 시장 변곡점과 그 배경을 분석할 예정이다.
강연에서는 금리와 경기, 국제 정세 등이 시장에 미치는 영향도 다룬다. 투자자가 주목해야 할 투자 전략도 함께 소개한다.
세미나는 누구나 참여할 수 있다. 대신증권 모바일트레이딩시스템(MTS)과 홈페이지에서 사전 신청한 고객에게는 세미나 일정 안내와 강의 자료를 받을 수 있는 링크가 제공된다. 안내는 앱 알림, 문자메시지(SMS), 카카오톡 알림톡 등으로 발송된다.
김광민 대신증권 영업지원센터장은 "올해 하반기는 금리와 경기 흐름에 따라 증시의 방향성이 달라질 수 있는 시점"이라며 "세미나를 통해 향후 증시 전망을 살펴보고 투자 전략을 점검하는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.
dconnect@newspim.com