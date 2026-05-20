대신증권, 고배당·고금리 전략 영상 공모전 시상

수상작, 고객 대상 콘텐츠 등으로 활용 예정

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 대신증권은 고배당·고금리 투자 전략을 주제로 한 임직원 참여형 영상 공모전을 진행하고 우수작 시상식을 열었다고 20일 밝혔다.

공모는 지난달 14일부터 30일까지 진행됐으며 총 123편의 영상이 출품됐다. AI를 활용한 영상부터 임직원이 직접 촬영·출연한 콘텐츠까지 다양한 형식으로 제작됐다. 참가자들은 배당 투자와 안정적인 현금흐름 자산의 중요성을 각자의 방식으로 담아냈다.

시상은 진승욱 대신증권 대표이사가 직접 맡았다. 심사를 거쳐 최우수상 1명과 우수상 2명이 선정됐으며 다수의 참가자도 우수작으로 선정됐다. 수상작들은 향후 사내 커뮤니케이션과 고객 대상 콘텐츠로 활용될 예정이다.

[사진=대신증권]

이번 공모전은 대신증권이 추진 중인 고배당·고금리 중심 자산관리 전략을 임직원과 공유하고 고객에게 전달하기 위해 기획됐다. 대신증권은 최근 시장 변동성 확대 속에 배당 중심 투자와 금리형 자산을 축으로 한 리테일 전략을 강화하고 있다.

조태원 대신증권 고객솔루션부장은 "고객들이 대신증권의 투자 전략을 보다 쉽고 친근하게 이해할 수 있도록 이번 공모전을 기획했다"며 "앞으로도 고배당·고금리 중심 자산관리 전략을 바탕으로 리테일 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com