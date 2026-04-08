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2026.04.08 (수)
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"특허의 힘" LG디스플레이, OLED 전쟁에서 승기 잡았다

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AI 핵심 요약

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  • LG디스플레이가 8일 중국 티엔마의 특허 무효심판 청구를 미국 특허심판원이 각하했다.
  • 핵심 TOE 기술 특허를 지켜내며 OLED 시장 주도권을 강화했다.
  • 누적 7만건 특허로 로열티 수익 확대와 기술 리더십을 확보했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

美 특허심판원, 티엔마 IPR 각하…핵심 특허 유효성 유지
7만건 특허·탠덤 OLED 선점…기술 주도권 기반 강화
로열티 수익까지 확대…특허로 방어·수익 '두 마리 토끼'

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG디스플레이가 글로벌 특허 분쟁에서 우위를 확보하며 유기발광다이오드(OLED) 시장 주도권을 공고히 하고 있다. 미국 특허심판원이 경쟁사의 무효심판(IPR) 청구를 받아들이지 않으면서 핵심 특허를 지켜낸 결과다.

LG디스플레이 파주사업장 전경 [사진=LG디스플레이]

◆中 특허 흔들기 무산…LGD, 핵심 특허 지켜냈다
8일 디스플레이업계에 따르면 LG디스플레이는 지난해 중국 디스플레이업체 티엔마를 상대로 LCD·OLED 관련 특허 7건 침해를 주장하며 소송을 제기했다.

티엔마는 글로벌 OLED 시장에서 8~10% 점유율을 보유한 중국 중견 패널 업체로, 스마트폰과 차량용 디스플레이를 중심으로 LG디스플레이를 비롯해 삼성디스플레이, 중국의 BOE를 쫓고 있는 후발 업체다.

하지만 티엔마는 LG디스플레이의 특허 기술을 무단으로 사용하면서도 10년 이상 이어진 라이선스 협상을 지연·거부해 왔다. 이에 따라 LG디스플레이는 기술 개발에 투입된 막대한 투자와 인력을 지키고, 중국 업체의 기술 추격과 시장 잠식을 차단하기 위해 강경 대응에 나섰다.

이에 맞서 티엔마는 같은 해 10월 핵심 특허 1건에 대해 미국 특허심판원에 무효심판을 청구하며 대응에 나섰다. 해당 특허는 OLED 패널 내부에 터치 센서를 통합하는 '터치온인캡슐레이션(TOE)' 기술이다. 별도의 터치 패널 없이 디스플레이 내부에 센서를 배치하는 구조로, 패널 두께를 줄이면서도 성능을 높일 수 있는 핵심 설계다. 모바일과 IT 기기 전반에 적용되는 기술인 만큼, 특허 유효성 여부가 시장 경쟁력과 직결되는 사안이다.

그러나 미국 특허심판원은 해당 무효심판 청구를 각하했다. 티엔마가 무효심판을 제기할 수 있는 적격한 주체로 보기 어렵다고 판단해서다. 미국 법상 무효심판은 '당사자(person)'만 청구할 수 있는데, 티엔마는 중국 정부의 영향 아래 있는 기업일 가능성이 제기되면서 이 요건을 충족하지 못한 것으로 봤다.

이에 따라 특허 내용의 타당성 여부를 따지는 본안 심리 없이 절차 자체가 받아들여지지 않았다. 결과적으로 별도의 심리 없이 해당 특허의 유효성이 유지됐고, 무효심판 절차도 개시되지 않으면서 경쟁사의 '특허 흔들기' 시도는 사실상 무산됐다. 업계에서는 이번 결정으로 LG디스플레이가 진행 중인 나머지 침해 소송에서도 기술적·법적 우위를 확보했다.

LG디스플레이의 특허 현황 [사진=LG디스플레이]

◆7만건 특허의 힘…LGD, OLED 주도권 강화
이번 사례는 LG디스플레이가 장기간 축적해온 특허 경쟁력을 보여주는 사례로 꼽힌다. LG디스플레이는 지난해 기준 누적 등록 특허 7만건 이상을 보유하고 있으며, 탠덤 OLED 등 고부가가치 기술 분야에서 글로벌 출원 및 등록 1위를 기록하고 있다. 탠덤 OLED는 적·녹·청(RGB) 유기발광층을 2개 층으로 쌓아 수명과 밝기를 개선한 기술로, 프리미엄 OLED 시장에서 차별화된 경쟁력을 제공하는 핵심 요소다.

특히 특허 등록률이 95% 이상에 달할 정도로 권리 확보 역량도 높은 수준이다. 이는 단순한 기술 개발을 넘어, 핵심 공정과 구조 설계에 대한 선제적 권리화를 통해 경쟁사의 진입을 차단하고 시장 지배력을 강화하는 전략으로 이어지고 있다.

축적된 특허 자산은 안정적인 수익 기반으로도 작용한다. LG디스플레이는 핵심 특허를 기반으로 로열티 수익을 꾸준히 확대하고 있으며, 기술 보호와 수익 창출을 동시에 달성하는 구조를 구축했다.

업계 관계자는 "디스플레이 산업에서 특허는 단순한 방어 수단이 아니라 공격적 경쟁 전략의 핵심"이라며 "LG디스플레이는 OLED 분야에서 선제적 특허 확보를 통해 기술 주도권을 공고히 하고 있다"고 말했다.

LG디스플레이는 앞으로도 축적된 특허 경쟁력을 기반으로 프리미엄 TV, IT, 모바일, 차량용 디스플레이 시장에서 기술 리더십을 강화해 나간다는 방침이다.

syu@newspim.com

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SK 73년 역사 속 최고의 승부수는? [서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 재계 2위 SK그룹이 창립 73주년을 맞아 고(故) 최종건 창업회장과 고 최종현 선대회장의 경영 철학을 되새긴다. 중동 전쟁 후폭풍에 대내외 경제 여건이 악화된 가운데, 차분히 기념식을 챙기며 SK그룹 특유의 SKMS(SK Management System) 정신을 강조한다. 8일 재계에 따르면, SK는 이날 서울 종로구 선혜원에서 창업회장과 선대회장을 기리는 '메모리얼 데이'를 비공개로 연다. 이 자리에는 최태원 SK그룹 회장과 최창원 SK수펙스추구협의회 의장(부회장) 등 SK 오너 일가와 일부 경영진이 참석할 것으로 알려졌다. 행사가 열리는 선혜원은 최종건 창업회장의 사저이자 연구소로 사용된 공간으로, 현재는 인재 육성의 상징적 장소로 활용되고 있다. SK그룹은 해마다 창립 기념일에 선혜원에서 비공개 행사를 통해 그룹의 정체성과 경영 방향을 점검해 왔다. ◆ 1953년 4월 8일 창업주 최종건 회장이 세운 선경직물이 그룹 모태 SK그룹은 한국전쟁 직후인 1953년 4월 8일, 창업주인 최종건 회장이 설립한 선경직물(현 SK네트웍스)이 모태다. 선경직물은 나일론을 만들며 본격적인 섬유기업으로 빠르게 성장, SK그룹의 초석을 쌓았다. 1973년 동생 최종현 선대회장은 SK(당시 선경)를 세계 일류의 에너지·화학 회사로 키우기 위해 발 벗고 뛰었다. 1980년 대한석유공사(유공·현 SK이노베이션)를 인수하고 해외 유전 개발에 나섰다. 서울 종로구 서린동 SK그룹 사옥 [사진=뉴스핌 DB] 현 최태원 회장의 부친인 최종현 회장은 정유화학에서 멈추지 않고 통신에 눈을 돌렸다. 1992년 노태우 정부 때 제2이동통신사업자로 선정됐지만 특혜 시비로 1주일만에 사업권을 자진 반납해야 했다. 이후 1994년 민영화되며 매물로 나온 한국이동통신(현 SK텔레콤)경쟁 입찰에 참여해 경영권을 확보했다. 현재 SK그룹의 핵심으로 꼽히는 반도체 사업 역시 최종현 회장이 1978년 선경반도체가 출발점이다. 다만 당시엔 전 세계를 강타한 2차 오일쇼크로 꿈을 접어야 했다. 최종현 회장의 의지는 2011년 최태원 회장이 하이닉스를 인수하면서 실현됐다. 최태원 회장은 2012년 SK하이닉스 출범식에서 "30여년 만에 반도체 사업 진출의 꿈을 이뤘다"고 언급하기도 했다. 아버지인 최종현 회장의 경영철학은 1998년, 38세의 나이에 SK그룹을 이어받은 최태원 회장이 이어가고 있다. ◆ 최태원 회장, 2012년 하이닉스반도체 인수 '신의 한수' SK그룹은 1980년 대한석유공사(유공·현 SK이노베이션) 인수를 시작으로 적극적 인수합병(M&A)을 통해 재계 2위 그룹으로 성장했다. 특히 반도체 불황이던 지난 2012년 하이닉스 인수를 통해 그룹 체질을 바꿨다. 현재는 지주회사인 ㈜SK를 중심으로 에너지, 정보통신, 반도체, 배터리, 바이오 등을 주력 사업으로 하고 있다. 그 동안 세 차례 대형 인수합병(M&A)을 통해 삼성에 이은 재계 2위 그룹으로 성장했다는 것이 재계의 일반적 평가다. 특히 최태원 회장이 주도한 지난 2012년의 하이닉스반도체(현 SK하이닉스) 인수는 '신의 한수'로 꼽힌다. 당시만 해도 반도체 업황이 좋지 않았고, 통신과 정유 등 기존 사업과의 시너지 효과가 불분명 하다는 이유로 부정적인 여론이 많았다. 최태원 SK그룹 회장 [사진=뉴스핌 DB] 그러나 최태원 회장은 "(당시 반도체업계 3위 일본 엘피다 파산으로) 반도체 시장 경쟁자가 줄었고 반도체 산업 특성상 신규 진입자가 뛰어들 가능성은 사실상 없다. 게다가 하이닉스가 지금은 실적이 나쁘지만 경쟁력은 여전히 뛰어나다"며 3조원을 들여 하이닉스를 인수했다. SK하이닉스는 현재 엔비디아에 고대역폭메모리(HBM)를 공급하며 글로벌 인공지능(AI) 시장을 주도하고 있다. 올해 초 최태원 회장은 신년사에서 "AI라는 거대한 변화의 바람을 타고 글로벌 시장의 거친 파도를 거침없이 헤쳐 나가자"라며 '승풍파랑'(乘風破浪)의 도전을 강조했다.  재계 한 관계자는 "SK그룹은 AI의 핵심인 반도체(SK하이닉스)와 통신(SK텔레콤), 에너지 인프라(SK이노베이션)까지 'AI 밸류체인'을 두루 갖춘 대기업으로 세계적으로도 손꼽힌다"라고 말했다. tack@newspim.com 2026-04-08 10:27
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"애플 폴더블폰 테스트서 문제 발생" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 =  애플이 첫 폴더블 아이폰의 엔지니어링 테스트 단계에서 예상 외 어려움을 겪으며 대량생산 및 출하 일정이 수개월 지연될 가능성이 제기됐다. 닛케이아시아는 7일(현지시간) 소식통을 인용해 폴더블 아이폰 초기 테스트 생산 과정에서 예상보다 많은 문제가 드러났다고 전했다. 닛케이아시아에 따르면 이 소식통은 폴더블 아이폰의 초기 테스트 생산 단계에서 예상보다 많은 문제가 발생해 이를 해결하고 조정하는 데 추가 시간이 필요하다고 설명했다. 최악의 경우 첫 출하가 수개월 늦어질 수 있으며, 이는 애플의 폴더블 기기 진입 전략에 차질을 줄 전망이다. 다만 블룸버그 통신은 이날 애플이 여전히 오는 9월 아이폰 18 프로와 프로 맥스와 함께 첫 폴더블 아이폰을 출시할 예정이라고 전했다. 다만 출시 시점이 확정된 것은 아니며 생산이 본격 가동되지 않은 상태로 6개월 여유가 있어 조정 가능성이 남아있는 것으로 알려졌다.  이날 소식에 애플 주가는 장중 5.1%까지 하락한 뒤 오후 거래에서 3% 가까이 떨어졌다. 미국 동부시간 오후 2시 27분 애플은 전장보다 2.88% 내린 251.41달러를 기록했다. 애플 로고 [사진=블룸버그통신] mj72284@newspim.com 2026-04-08 03:29

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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