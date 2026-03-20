'디스플레이 노벨상' 거머쥔 LG디스플레이, 체질 개선 '결실'

SID 브라운상 수상·석학 선임…OLED 기술 리더십 입증

프리미엄부터 보급형까지…OLED TV 패널 라인업 확대

OLED 매출 비중 61%…사업구조 전환 속 흑자 전환

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG디스플레이가 글로벌 디스플레이 학계 최고 권위의 수상과 석학 선임을 동시에 이끌어내며 '기술 중심 회사'로서의 존재감을 다시 각인시켰다. 액정표시장치(LCD)에서 유기발광다이오드(OLED)로 산업 전환을 이끈 성과와 함께 차세대 디스플레이까지 이어지는 기술력을 인정받았다는 평가다. 동시에 제품 다변화를 동시에 추진하며 수익성 회복에도 속도를 내고 있다.

'칼 페르디난드 브라운상'을 수상한 최현철 LG디스플레이 사업부장(왼쪽)과 SID 석학회원으로 선임된 양준영 LG디스플레이 선행기술연구소장 [사진=LG디스플레이, AI 일러스트=서영욱 기자]

◆OLED '기술 DNA' 증명한 LG디스플레이

20일 디스플레이업계에 따르면 최현철 LG디스플레이 사업부장은 국제정보디스플레이학회(SID)가 수여하는 '칼 페르디난드 브라운상'을 받았다. 브라운상은 산업 근간 기술을 개척한 인물에게만 주어지는 상으로 디스플레이 분야 최고 권위로 꼽힌다. 최 사업부장은 30여년간 디스플레이 산업에 몸담으며 LCD 중심이던 시장을 OLED로 전환하고 대중화 기반을 마련한 공로를 인정받았다.

특히 탠덤 구조를 포함한 멀티 스택 OLED를 개발해 발광 효율과 수명을 동시에 끌어올렸고 TV를 넘어 IT, 차량용으로의 적용 확대를 주도했다. OLED가 프리미엄 영역을 넘어 주류 기술로 자리 잡는 과정에서 핵심 역할을 했다는 의미다. 앞서 IPS(광시야각) 기술 개발로 LCD의 시야각 한계를 극복하며 고성능 TV 시장을 연 점도 주요 공적으로 인정받았다.

이와 함께 양준영 LG디스플레이 선행기술연구소장은 SID 석학회원(Fellow)으로 선임됐다. 석학회원은 전체 회원 중 상위 0.1% 이내만 선정되며 평생 자격을 갖는다. SID는 양 소장이 스트레처블과 롤러블 등 플렉서블 디스플레이 개발을 주도하고 올레도스(OLEDoS) 등 차세대 기술 확장에 기여한 점을 높이 평가했다.

양 소장은 LCD부터 OLED까지 전 세대를 아우르는 기술 혁신을 이끌어온 연구자로 마이크로 LED 광원과 스트레처블 패널 구조 등 원천 기술 확보에 집중해왔다. 지난 2023년 화면이 20%까지 늘어나는 12인치 풀컬러 스트레처블 디스플레이를 세계 최초로 공개하며 기술 경쟁력을 입증했다.

LG디스플레이의 보급형 'SE(Special Edition)' OLED TV 패널 [사진=LG디스플레이]

◆라인업 넓힌 LG디스플레이, OLED로 수익성 회복

이 같은 기술 성과는 사업 전략으로 이어지고 있다. LG디스플레이는 프리미엄 중심이던 OLED TV 패널 구조를 다변화하며 시장 대응력을 높이고 있다. LG디스플레이는 올해 초 '프라이머리 RGB 탠덤 2.0'이 적용된 83인치 탠덤 WOLED를 공개하며 초고급 제품 경쟁력을 강화했다. 동시에 보급형인 'SE(Special Edition)' OLED TV 패널을 추가해 제품군을 확장했다. 프리미엄부터 가격 경쟁력을 갖춘 라인업까지 범위를 넓혀 OLED TV 접근성을 높이고, 사용 환경에 맞는 다양한 선택지를 제공한다는 전략이다.

LG디스플레이는 OLED 중심의 사업 구조 전환과 원가 혁신, 운영 효율화 성과를 바탕으로 수익성을 빠르게 회복하고 있다. 지난해 전체 매출에서 OLED 비중은 61%로 역대 최고치를 기록, 4년 만의 흑자전환(5170억원)을 이끌었다.

정철동 LG디스플레이 대표이사 사장은 지난 19일 파주 러닝센터에서 열린 정기 주주총회에서 "사업구조 고도화의 성과를 극대화하고, 원가혁신 체질화 및 경쟁우위 기술 확보로 미래 성장동력을 준비하고 경영성과를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

syu@newspim.com