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'프리미엄은 한국산'…TCL 첫 OLED 모니터에 LGD 패널 탑재

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4K·240Hz 게이밍 OLED 적용
TV 넘어 IT OLED 고객사 확대

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG디스플레이가 중국 TV 업체 TCL에 유기발광다이오드(OLED) 패널을 처음 공급했다. 자회사 패널 업체를 보유한 TCL이 첫 OLED 모니터에 LG디스플레이 패널을 채택하면서 프리미엄 OLED 시장에서 한국 업체의 경쟁력이 유지되고 있다는 평가가 나온다. 업계에서는 이번 공급이 TV 중심의 대형 OLED 사업 구조를 모니터 등 IT용 제품으로 넓히려는 LG디스플레이의 고객사 다변화 전략과 맞물린 움직임으로 보고 있다.

◆ TCL 첫 OLED 모니터에 LG디스플레이 패널 탑재

16일 외신 및 업계에 따르면 TCL이 최근 출시한 '32X3A OLED 모니터'에는 LG디스플레이의 OLED 패널이 탑재됐다. TCL이 OLED 모니터를 선보인 것은 이번이 처음으로, LG디스플레이는 지난 1월부터 해당 패널을 공급한 것으로 전해졌다.

LG디스플레이 모델들이 세계 최고 주사율(720Hz)을 구현하는 게이밍 OLED 패널을 소개하고 있다. [사진=LG디스플레이]

이 제품은 4K 해상도와 240Hz 주사율을 지원하며 최대 밝기 1300니트, 99% DCI-P3 색 재현율을 구현한다. 특히 1080p 해상도에서 480Hz 주사율을 지원하는 듀얼 모드 기능이 적용됐다. 이는 LG디스플레이의 OLED 패널 기술이 기반이 된 것으로 알려졌다.

TCL은 중국 대표 TV 제조사 중 하나로 패널 자회사인 차이나스타(CSOT)를 보유하고 있다. CSOT를 포함한 중국 패널 업체들도 OLED 패널을 양산하고 있지만 프리미엄 게이밍 제품에 필요한 고주사율·고휘도 패널 확보를 위해 LG디스플레이 패널을 채택한 것으로 업계는 보고 있다.

◆ 빠르게 커지는 OLED 모니터 시장

OLED 모니터 시장은 게이밍 수요 확대와 함께 빠르게 성장하는 분야로 꼽힌다. 높은 주사율과 빠른 응답 속도, 높은 명암비 등의 특성 때문에 고사양 게이밍 모니터에서 OLED 채택이 늘고 있기 때문이다.

시장조사기관 IDC에 따르면 중국 OLED 모니터 판매량은 2023년 3만대에서 지난해 57만대로 급증했다. 같은 기간 매출 규모도 2900만달러에서 3억2800만달러로 10배 이상 확대됐다.

글로벌 시장에서도 OLED 모니터 성장세는 뚜렷하다. 주요 PC 제조사들이 게이밍 라인업에 OLED 패널을 적극 도입하면서 OLED 패널 업체 간 경쟁도 점차 치열해지는 분위기다.

◆ LG디스플레이, 대형 OLED 사업 구조 다변화

LG디스플레이는 최근 대형 디스플레이 사업 구조를 TV 중심에서 모니터 등 IT용 제품으로 확대하며 수익성 개선에 속도를 내고 있다. 중국 업체들의 저가 액정표시장치(LCD) 공세로 TV용 패널 수익성이 약화된 상황에서 OLED 모니터 등 새로운 수요처를 확대하려는 전략이다. 업계에서는 이번 TCL 공급 역시 이러한 고객사 다변화 전략의 일환으로 보고 있다.

LG디스플레이 파주 사업장. [사진=LG디스플레이]

실제 LG디스플레이의 사업 구조도 변화하는 모습이다. 지난해 4분기 기준 LG디스플레이 전체 매출에서 TV용 패널 비중은 17%로 전년 동기(22%)보다 5%포인트 줄어든 반면, 모니터 등을 포함한 IT용 디스플레이 비중은 같은 기간 28%에서 36%로 8%포인트 확대됐다.

LG디스플레이는 게이밍 모니터용 OLED 패널 라인업도 지속적으로 확대하고 있다. 회사는 지난해 480Hz 주사율을 지원하는 27인치 OLED 게이밍 모니터 패널을 선보인 데 이어, 올해 CES 2026에서는 720Hz 초고주사율을 구현한 27인치 OLED 패널도 공개했다.

업계 관계자는 "중국 패널 업체들도 OLED 양산을 시작했지만 고주사율 게이밍용 패널 등 일부 제품군에서는 아직 기술 격차가 남아 있는 상황"이라며 "세트 업체 입장에서는 제품 성능을 맞추기 위해 패널 공급처를 유연하게 선택할 수밖에 없다"고 말했다.

kji01@newspim.com

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'히든스테이지' 공모 시작 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 봄꽃이 피어오르는 3월, 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지'가 총상금 1200만원을 내걸고 16일부터 4월 24일까지 참가 신청을 받는다. [자료= 히든스테이지 사무국] 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 공동 주최하고 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 이 대회는 대상 500만원, 한국콘텐츠진흥원장상(최우수) 300만원, 우수상·루키상 각 200만원으로 상금을 구성했다. 특히 이 무대는 청년 음악인들에게 더없이 반가운 기회다. 나이·성별·국적 제한 없이 국내에서 음악 활동이 가능한 싱어송라이터라면 누구든 지원할 수 있다. 인디씬을 떠돌며 자신만의 음악을 다듬어온 청년 뮤지션들의 첫 도약대가 될 수 있다. 상금에 그치지 않고 본선 진출자 전원에게 라이브클립 제작 기회를, 대상 수상자에게는 음원 발매 기회까지 제공해 실질적인 커리어 발판을 마련해준다는 점도 주목할 만하다. 씨앗이 싹을 틔우는 봄처럼, 히든스테이지는 무명의 청년 뮤지션들이 세상에 처음 이름을 알리는 무대이기도 하다. 지난 3년간 수많은 음악인의 등용문이 돼온 이 무대는 장르·스타일을 가리지 않고 오직 '자신만의 음악'으로 승부하는 싱어송라이터를 찾는다. 미발표 창작곡 음원(MP3)과 실연 영상, 가사지, 프로필 사진을 사무국 이메일로 제출하면 된다. 1차 온라인 심사를 통해 5월 중순 20~30팀의 본선 진출자를 선발하며, 6~8월 서울 여의도 뉴스핌 스튜디오에서 매주 유튜브로 경연 영상을 공개한다. 최종 결선은 9월 공개 무대에서 펼쳐진다. 자세한 참가 방법은 히든스테이지 공식 홈페이지(https://hiddenstage.co.kr/)에서 확인할 수 있다. fineview@newspim.com 2026-03-16 09:17
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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