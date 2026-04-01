전종석 LG디스플레이 상무, 제53회 상공의 날 '대통령 표창' 수상

중소형 OLED 공급 확대 등 인정

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG디스플레이는 전종석 상무가 지난달 31일 대한상공회의소에서 열린 '제53회 상공의 날' 기념식에서 대통령 표창을 수상했다고 1일 밝혔다.

'상공의 날'은 국가 경제 발전과 지역사회에 기여한 상공인의 노고를 격려하고 상공업 진흥을 촉진하기 위해 제정됐다. 매년 상공업 발전에 기여한 기업인·근로자·단체 등을 대상으로 정부 포상이 수여된다.

전종석 LG디스플레이 상무. [사진=LG디스플레이]

전 상무는 글로벌 주요 고객사를 대상으로 고부가가치 중소형 유기발광다이오드(OLED) 공급을 확대하고, 대형 OLED 고객 기반을 넓히며 글로벌 프리미엄 TV 시장에서 국내 기업의 주도권 확보에 기여한 공로를 인정받아 올해 대통령 표창 수상자로 선정됐다.

그는 2000년 LG.Philips LCD(현 LG디스플레이)로 입사한 후, 지난 26년간 디스플레이 산업에 몸담으며 시장 및 고객 기반 확대에 힘써왔다. 모바일·IT·TV 전 제품군의 영업·마케팅을 두루 거치며 LG디스플레이의 지속가능한 성장과 국내 디스플레이 산업 발전에 핵심적인 역할을 수행하고 있다.

전종석 LG디스플레이 상무는 "세계 시장을 선도 중인 한국 디스플레이 산업 발전에 기여할 수 있어 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 차별화된 제품과 기술로 고객에게 새로운 가치를 제공하며 디스플레이 산업의 위상 제고를 위해 노력하겠다"고 말했다.

kji01@newspim.com