李대통령, 모디 인도 총리에 "최장수 총리 재임 진심으로 축하"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 10일 모디 인도 총리의 최장수 재임을 축하했다
- 이 대통령은 모디 총리의 리더십과 인도의 성장·위상 제고 역할을 높이 평가했다
- 한-인도 특별 전략적 동반자 관계 심화와 실질 성과 도출 의지를 밝히며 모디 총리와 인도의 번영을 기원했다
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 10일 나렌드라 모디 인도 총리의 최장수 총리 재임에 "세계 최대 민주주의 국가인 인도의 최장수 총리로 재임하신 것을 진심으로 축하드린다"고 밝혔다.
이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에서 "모디 총리께서는 오랜 시간 인도의 성장과 발전을 이끌며 국제사회에서 인도의 위상을 높이는 데 중요한 역할을 했다"며 "이번 성취는 모디 총리의 리더십에 대한 인도 국민의 신뢰를 보여주는 결과라고 생각한다"고 말했다.
이어 "지난 4월 우리는 한-인도 특별 전략적 동반자 관계를 더욱 발전시키고, 성장과 혁신의 미래를 함께 만들어 나가기로 뜻을 모았다"며 "앞으로도 모디 총리와 함께 신뢰와 우정을 쌓아가며, 양국 국민이 체감할 수 있는 실질적인 성과를 낼 수 있길 바란다"고 덧붙였다.
이 대통령은 "모디 총리의 건승과 인도 국민 여러분의 행복과 번영을 온 마음으로 기원한다"고 했다.
the13ook@newspim.com