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[종합] 한-인도 정상 "2030년 교역 500억 달러"…조선·금융·AI·공급망 전방위 공조

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  • 이재명 대통령이 20일 인도 방문 중 모디 총리와 정상회담을 열어 2030년까지 교역 규모를 500억 달러로 2배 확대하기로 합의했다.
  • 양국은 산업협력위원회 신설, 한-인도 금융포럼 출범, 포괄적 경제동반자협정 개선 협상 재개 등을 추진하기로 했다.
  • 조선·금융·인공지능 분야 협력을 강화하고 한국 기업의 인도 진출을 지원하는 한국기업타운십 조성에 합의했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

李대통령, 8년 만의 인도 국빈 방문
한-인도 정상, 회담 후 공동언론발표
'특별 전략적 동반자' 새 10년 선언

[뉴델리=뉴스핌] 김미경 기자 = 인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 20일(현지시간) 나렌드라 모디 인도 총리와 정상회담에서 교역 규모를 2030년까지 500억 달러(69조 원)로 2배 가까이 확대하기로 합의했다.

두 정상은 '글로벌 사우스(신흥 개도국)'의 리더로 부상한 인도와 첨단 기술 강국인 한국이 향후 10년 간 공동 번영할 수 있도록 경제·산업·문화 전반에서 협력을 약속했다.

이 대통령과 모디 총리는 이날 인도 뉴델리 영빈관에서 공동언론발표를 통해 이같은 협력 방안을 발표했다.

이재명 대통령이 20일(현지시간) 인도 뉴델리 영빈관에서 나렌드라 모디 총리와 공동언론발표를 하고 있다. [사진=KTV]

◆ 모디 총리 "한국, 인도의 DNA 공유 파트너... 500억 달러 교역 시대 열 것"

모디 총리는 공동언론발표에서 이 대통령의 역경을 이겨낸 행보에 경의를 표하며 환영의 인사를 건넸다.

또 모디 총리는 "양국은 시장 경제와 민주주의 가치를 공유하고 있으며 법치주의에 대한 가치를 가지고 있다"면서 "이러한 가치는 양국의 DNA에 녹아 있다"고 강조했다.

모디 총리는 "정상회담에서 중요한 실행 계획을 진행하기로 합의했고 2030년까지 양국 교역 규모를 500억 달러로 늘리기로 합의했다"면서 "한국 중소기업의 인도 진출을 지원하고자 인도는 한국기업 타운십을 만들기로 했다"고 밝혔다.

모디 총리는 "두 나라 간 금융 흐름을 원활히 하고자 한-인도 금융 포럼을 시작하기로 했다"며 "산업협력위원회를 신설해 핵심 기술과 공급망 관련된 협력을 강화하고 경제안보 대화를 시작할 것"이라고 강조했다.

올해 안에 한-인도 '포괄적 경제 동반자 협정(CEPA)' 개선 협상을 재개하기로 했다고 밝혔다. 

◆ 李대통령 "인도, 최적의 전방위 파트너…경제협력 틀 고도화"

이 대통령은 인도를 "상호 성장과 혁신을 촉진할 최적의 전방위적 협력 파트너"로 평가했다.

이 대통령은 "세계 최대의 민주주의 국가이자 가장 역동적으로 성장하고 있는 인도를 한국 대통령으로서 8년 만에, 그리고 취임 이후 가장 이른 시기에 국빈 방문하게 돼 매우 기쁘다"면서 "이제 양국은 '특별 전략적 동반자 관계'의 새로운 10년을 맞이하고 있다"고 강조했다.

이 대통령은 경제협력 틀을 고도화해 동반성장의 새로운 동력을 창출하기로 뜻을 모았다고 밝혔다.

이 대통령은 "양국 간 첫 번째 장관급 경제협력 플랫폼인 '산업협력위원회'를 신설해 무역과 투자뿐 아니라 핵심 광물과 원전, 청정에너지 전략 분야 협력을 강화하기로 했다"고 강조했다. 이 대통령은 "최근 중동정세를 고려해 에너지 자원과 나프타 등 핵심 원자재를 안정적으로 수급하는 협력도 지속해 나갈 것"이라고 밝혔다.

한-인도 CEPA 개선 협상에도 속도를 낸다. 이 대통령은 "한국 기업에 보다 우호적인 무역·투자 환경을 조성하고 공급망과 녹색경제 등 변화된 통상환경에 적시 대응할 수 있도록 신통상 규범을 충분히 반영한 방향으로 협정을 조속히 개선하기로 했다"고 설명했다.

이재명 대통령이 20일(현지시간) 인도 뉴델리 영빈관에서 나렌드라 모디 총리와 공동언론발표를 하고 있다. [사진=KTV]

◆ 한-인도, 조선·금융·AI 아우르는 국가 대도약 협력 추진

이 대통령은 "양국의 강점을 결합한 전략산업 협력을 확대하기로 했다"며 조선과 금융, 인공지능(AI) 분야 협력 강화를 예고했다. 

이 대통령은 "조선 분야에서는 한국 기업의 우수한 기술력과 인도 중앙정부와 지방정부의 조선시설 건설 지원, 선박 발주 수요 보장, 선박 생산 보조금 지급 등 정책적 지원을 결합해 한국 기업이 인도 조선 시장에서 새로운 기회를 모색할 수 있도록 하기로 했다"고 밝혔다.

이 대통령은 "'디지털 브릿지 프레임워크'로 AI 인재 강국인 인도와 세계적 수준의 AI 인프라를 갖춘 대한민국 간 AI·디지털 협력 기반을 구축해 나갈 것"이라고 강조했다.

두 나라 정상은 회담에서 '한-인도 정상 공동성명'을 채택하고 협의 내용의 신속한 이행을 약속했다. 

이재명 대통령이 20일 오전(현지시간) 뉴델리 대통령궁에서 열린 공식 환영식에서 나렌드라 모디 총리와 만나 기념촬영을 하고 있다.[사진=KTV]

the13ook@newspim.com

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"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
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국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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