한-인도 정상회담 계기 'CEPA 협상' 재개…MOU 포함 15개 문건 교환·체결

CEPA 재개 공동 선언…디지털 브릿지 프레임워크 체결

산업·과학기술·문화·항만 포함 12개 분야 양해각서

파리협정 이행 협력양해각서 체결…문화교류계획서 교환

[뉴델리·서울=뉴스핌] 김미경·박찬제 기자 = 이재명 대통령과 나렌드라 모디 인도 총리의 정상회담을 계기로 한국과 인도 양국은 '포괄적 경제 동반자 협정'(CEPA) 개선 협상 재개를 공동으로 선언하고, 인공지능(AI)과 반도체를 비롯한 디지털 첨단 분야에서의 정책을 공유하는 '디지털 브릿지 프레임워크'를 체결했다.

이와 함께 무역 투자와 산업 협력, 과학기술, 문화, 항만 등 12개 분야에서 양해각서(MOU)를 체결하고 양국 협력을 확대하기로 뜻을 모았다.

이재명 대통령이 20일 오전(현지시간) 뉴델리 대통령궁에서 열린 공식 환영식에서 나렌드라 모디 총리와 만나 포옹하며 인사를 나누고 있다. [사진=청와대]

◆ 5월 중 CEPA 협상 진행…2027년 타결 목표

이 대통령과 모디 총리는 20일(현지시간) 오후 인도 뉴델리 대통령궁 라슈트라파티 바반에서 소인수·확대 정상회담을 갖고 이같은 내용의 문건 총 15개를 교환했다.

먼저 양국은 CEPA 개선 협상 재개를 공동으로 선언했다. 양국은 올해 5월 중 12차 개선 협상을 진행하기로 했으며, 향후 협상 주기를 정례화하기로 했다. 또 2027년 상반기 내 타결을 목표로 삼아 본격적으로 협상하기로 했다. 청와대는 협상이 타결될 경우 한국 기업의 인도 수출과 진출 여건이 개선되고 새로운 통상 협력이 확대될 것으로 기대한다.

아울러 AI와 반도체, 양자컴퓨팅과 같은 디지털 기술 전반에 걸쳐 정책을 공유하고 공동 연구개발(R&D) 수행, 민간 교류 확대를 추진하는 것을 골자로 하는 '디지털 브릿지 프레임워크'도 체결했다. 프레임워크는 특정 외교 목적을 달성하기 위해 관련 국가들이 합의한 구조적인 틀이나 원칙 또는 협력 체계를 의미한다.

이번 프레임워크를 통해 한국의 하드웨어·AI기술 강점과 인도의 소프트웨어·우수인력 강점을 결합해 양국이 글로벌 디지털 경제를 함께 주도하고, 특히 우리 기업들의 인도 IT 시장 진출 확대를 지원할 수 있을 것으로 본다.

이재명 대통령이 20일 오전(현지시간) 뉴델리 대통령궁에서 열린 공식 환영식에서 인도 측 수행원들과 악수하며 인사를 나누고 있다. [사진=청와대]

양국은 또 장관급 산업협력위원회와 무역 투자, 산업 협력, 자원, 청정에너지 분과위원회를 창설하는 내용을 핵심으로 하는 '산업협력위원회 신설 MOU'도 체결했다. 이는 양국 간 첫 장관급 경제협력 플랫폼 신설이다. 이를 통해 양국은 교역·투자 관련 현안 협의 심화와 조선·원전·핵심광물 등의 분야에서 공동사업 발굴 기반 마련을 꾀한다.

바이오, 양자, 반도체, 핵심광물 분야에서 정책공유와 공동연구, 인력교류 등 협력사업을 추진하는 내용의 과학기술 협력 MOU도 체결했다. 양국의 강점에 기반한 상호보완적 협력을 바탕으로 양국 연구자 간 교류를 확대하여 과학기술 경쟁력 공동 성장을 도모하겠다는 생각이다.

양국은 또 항만 협력 MOU도 체결했다. 양국 기업의 항만개발 투자·참여를 지원하고 기술과 경험 공유 등의 내용을 골자로 한다. 청와대는 이를 통해 항만 인프라 개발부터 인적 교류까지 포괄하는 협력 체계 마련하겠다는 방침이다.

◆ 양국 금융중심지 조성 공조 MOU 체결

중소기업 협력 MOU도 체결했다. 공공과 민간 부문 대표로 이뤄진 중소벤처기업 협력 진출 실무그룹을 운영하고 스타트업 협력을 촉진하는 게 핵심이다. 그간 대기업 중심으로 이뤄진 1차 인도 진출 물결에 이어, 중소기업이 이끄는 '제2의 코리안 웨이브' 촉진하겠다는 게 한국 측 생각이다.

한국 금융위원회·금융감독원과 인도 국제금융서비스센터 통합감독기구(IFSCA) 간 금융중심지 활성화 협력, 정보교환을 핵심으로 하는 금융중심지 활성화 MOU도 체결했다. 양국은 이를 통해 한국(서울·부산)과 인도(구자라트주 GIFT City)의 금융중심지 조성·진흥을 위한 정책 공조를 통해 상호 금융부문 해외투자 유치를 활성화하겠다는 방침이다.

포스코를 비롯한 한국 철강기업의 안정적 진출을 꾀하는 '철강 협력 MOU'도 맺었다. 한-인도 민·관 철강 다이얼로그 신설과 저탄소 철강 기술 공동연구, 철강 교역 촉진, 공동 워크숍과 세미나 등이 주요 내용이다.

파리협정 제6.2조 이행 협력양해각서(MOC)도 체결했다. 양국은 이를 통해 온실가스 국제감축 사업 추진을 위한 협력 체계를 구축하기로 했다. 이를 통해 인도 온실가스 국제감축 사업에 관심 있는 한국 기업의 안정적 사업 기반을 마련할 수 있을 것으로 예상된다.

이와 함께 기후변화 대응, 대기질·수질오염 관리 등의 내용을 포함한 기후·환경 협력 MOU도 체결했다. 양국 간 QR코드 결제 시스템 상호 연동하는 'QR코드 결제 연동 MOU', 해양문화유산 관련 국내 기관의 역량 증진과 국민 인식을 제고하는 '해양문화유산 협력 MOU', 개별 종목 중심으로 진행됐던 양국 간 체육 협력의 기반을 강화하는 '체육 협력 MOU'도 체결했다.

문화교류 활성화를 위해 '문화창조산업 협력 MOU'를 체결하고 문화교류계획서도 교환했다. 양국은 문화창조산업 관련 정책교류, 인재 양성 공동사업, 대중문화 상시 교류 증진을 위한 문화시설 설립 등 협력을 추진하기로 했다. 또 올해 7월 만료 예정인 현행 계획서를 2030까지 연장해 한-인도 문화 교류･협력을 유지하고 제도적 기반을 강화하기로 했다.

pcjay@newspim.com