李대통령, 오늘 인도 총리와 정상회담…'특별 전략적 동반자 관계' 논의

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소인수·확대 정상회담에 MOU 교환식까지

2030년까지 양국 교역액 500억 달러 목표

[뉴델리·서울=뉴스핌] 김미경 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 20일(현지시간) 국빈 방문 중인 인도의 나렌드라 모디 총리와 정상회담을 하고 양국의 '특별 전략적 동반자 관계'에 대해 깊게 논의한다.

이 대통령은 이날 인도 뉴델리에서 공식 환영식을 시작으로 간디추모공원 헌화, 소인수·확대 정상회담, 양해각서(MOU) 교환식, 공동언론발표, 오찬과 경제인 일정을 함께 한다.

이재명(왼쪽) 대통령이 22일(현지시간) 오전 남아프리카공화국 요하네스버그에서 시작한 주요 20개국(G20) 정상회의에서 나렌드라 모디 인도 총리와 반갑게 인사를 나누고 있다. [사진=KTV]

◆ 한-인도 포괄적 경제 동반자 협정(CEPA) 개선 협상 가속화

인도는 세계 4위 경제 대국이자 연 7%의 고속 성장을 기록 중인 나라다. 이 대통령은 전방위적 협력을 강화해 외교 외연을 확장한다는 방침이다. 특히 경제 분야에서 2030년까지 양국 교역액 500억 달러(73조원)를 목표로 한-인도 포괄적 경제 동반자 협정(CEPA) 개선 협상을 가속화할 예정이다.

이 대통령은 19일 수브라마냠 자이샨카르 인도 외교장관과 만나 "이번 방문을 통해 한-인도 '특별 전략적 동반자 관계'를 전방위적으로 강화하고 호혜적 전략적 협력을 확대해 나가고자 한다"고 밝힌 바 있다.

이 대통령은 "양국 간 협력 잠재력을 감안할 때 아직 양국 교역 규모나 우리 진출 기업 수 등이 확대될 여지가 많다"며 "이러한 잠재력을 현실화해 나갈 수 있도록 앞으로 더욱 노력을 기울일 필요가 있다"고도 했다.

특별 전략적 동반자 관계는 일반적인 수교국 관계를 넘어 정치, 경제, 안보, 문화 등 전 분야에서 매우 긴밀하게 협력하는 고위급 외교 관계를 말한다. 주로 원전과 방산, 핵심 원자재 공급망 등 국가 전략적 이익이 걸린 파트너와 맺으며, 일반 '전략적 동반자'보다 한 단계 높은 밀착 수준을 뜻한다.

중동 전쟁으로 비롯된 에너지 공급망 불안 해결을 위해서도 양국 협력 의지를 다질 것으로 보인다. 조선·해양과 금융, 인공지능(AI), 방위산업 분야에서도 양국 협력이 심화될 것으로 보인다.

[성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 올라 인사하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com

◆ 삼성·현대차·LG 등 경제사절단 동행

이 대통령은 정상회담 일정을 마친 뒤 양국 주요 기업 대표들이 참석하는 오찬을 겸한 '한-인도 경제인 대화'와 '비즈니스 포럼'에 잇따라 참석한다. 한-인도 경제인 대화에는 이번 순방에 경제사절단으로 동행한 우리 기업인들도 동석한다. 이재용 삼성전자 회장과 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장 등이 참석할 것으로 보인다.

비즈니스 포럼에서는 양국 주요 경제계 인사와 양국의 강점과 수요가 맞닿아 있는 분야를 중심으로 협력 방안을 논의할 것으로 보인다. 비즈니스 포럼을 마친 후, 이날 저녁에는 드라우파디 무르무 인도 대통령 주최 국빈 만찬에도 참석한다.

이 대통령은 국빈 만찬 일정을 마지막으로 인도 일정을 마무리한다. 오는 21일에는 두 번째 순방국인 베트남으로 이동한다.

pcjay@newspim.com