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재인도 동포 만난 李대통령 "한-인도 협력 오래 정체…다른 차원으로 발전할 것"

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  • 이재명 대통령이 19일 인도 방문 첫 일정으로 동포들과 만나 한-인도 협력 관계를 비판했다.
  • 인도 교민 1만2000명 규모에 비해 경제협력 수준이 낮다며 정상회담 계기로 차원 높은 발전을 강조했다.
  • 교민들의 경험과 네트워크를 자산으로 삼아 정부가 기업·동포 지원을 약속했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

인도 국빈 방문 첫 일정으로 동포와의 만찬 간담회

[뉴델리=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 19일(현지시간) 인도 국빈 방문 첫 일정으로 재인도 한인사회를 이끌고 있는 동포들과 만나 "한-인도의 협력 관계는 오랫동안 정체돼 충분히 만족스럽지 못하다"며 "한-인도 정상회담을 계기로 양국 관계는 지금과는 완전히 다른 차원으로 발전할 가능성이 매우 높다"고 강조했다. 

이 대통령은 이날 인도 뉴델리의 한 시내 호텔에서 동포 만찬 간담회를 갖고 이같이 말했다. 간담회에는 재인도한인회총연합회와 경제계, 종교·교육계, 소상공인 등 다양한 분야의 한인사회 구성원 100여 명이 참석했다.

이재명 대통령이 19일(현지시간) 인도 뉴델리의 한 시내 호텔에서 동포 만찬 간담회를 갖고 모두발언을 하고 있다. [사진=KTV]

조상현 재인도한인회총연합회장은 이 대통령 환영사에서 "인도는 대한민국의 매우 중요한 전략적 파트너로, 이번 방문을 계기로 양국 간 협력이 더욱 확대되고 실질적인 성과로 이어지기를 기대한다"고 응원했다.

이 대통령은 이어진 모두발언에서 "인도 인구가 14억6000만 명이 된다는데 그에 비해 대한민국 교민들의 숫자는 1만2000여명밖에 안된다"며 "인도는 인구 규모로 이미 중국을 제쳤고, 세계 4위의 경제대국이자 곧 세계 3위를 차지할 것으로 예상되는 큰 시장인데 한국과의 경제협력은 수준은 매우 낮다"고 짚었다.

그러면서 "앞으로 양국 협력의 영역을 좀 더 확대하고, 대한민국과 인도와의 관계를 지금과는 완전히 다르게 만들어보겠다"고 공언했다.

이 대통령은 특히 최인훈 작가의 소설 '광장'을 언급하면서 한국전쟁 직후 제3국인 인도를 택해 인도 동포사회 초창기를 이끌어온 재인도 한인 1세대의 노고를 높이 평가했다.

이 대통령은 "당시 인도 한인 1세대 여러분이 얼마나 많은 고난과 희생을 치렀겠나. 새로운 희망을 찾아 국적도 없이 혈혈단신으로 기댈 곳 하나 없는 타지로 떠나, 그 속에서 역경을 딛고 일어선 인도 한인 1세대들의 열정과 헌신에 존경의 마음을 표한다"며 "남북의 동포들이 함께 살아가는 인도 동포사회는 우리 한반도에서 우리가 만들어 가야 할 평화와 번영의 미래를 잘 보여준다고 생각한다"고 했다. 

이 대통령은 한-인도 협력 관계가 오랜 수교 관계에도 불구하고 크게 확장되지 못한 것에 아쉬움을 표했다. 이 대통령은 "한국과 인도는 1973년 수교해, 정치, 경제, 문화 등 다양한 분야에서 협력을 확대해왔고, 2015년 특별 전략적 동반자 관계를 수립한 뒤 양국 관계가 상당 정도 발전했다"면서 "그러나 사실, 그렇게 크게 확장되진 못했다"고 지적했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일(현지시간) 인도 뉴델리의 한 시내 호텔에서 동포 만찬 간담회를 갖고 조상현 재인도한인회 총연합회장의 환영사를 듣고 있다. [사진=KTV]

아울러 "제가 조금 전에 수브라마냠 자이샨카르 인도 외무장관과 잠깐 얘기했는데, 인도 당국 역시 인도가 가진 잠재력에 비하면 한국과 인도 간 협력 수준은 매우 낮다는 점에 동의한다"며 "인도는 단순한 소비시장이 아니라 이제는 글로벌 생산과 공급망을 이끄는 핵심국가다. 중동전쟁의 여파 속에서 공급망 불안정과 글로벌 경제위기가 상시화되고 있기 때문에 한국과 인도는 서로에게 중요한 전략적 파트너가 될 것"이라고 단언했다.

이 대통령은 "앞으로 한국과 인도가 협력해 나가는 데 있어서 우리 교민들의 경험, 네트워크, 현지에 대한 깊은 이해가 큰 자산이 될 것으로 믿는다"며 "앞으로도 대한민국의 민간 외교관으로서 양국의 관계를 함께 열어가는 큰 역할을 계속해 줄 것으로 믿고, 기대한다"고 당부했다.

또 "정부도 이에 맞춰서 우리 기업과 동포들이 더 안정적 환경에서 마음껏 역량을 잘 펼칠 수 있도록 충분히 지원하겠다"고 했다. 

이날 간담회에서는 뉴델리한글학교 학생 공연팀이 애니메이션 케이팝데몬헌터스의 삽입곡 '소다팝'과 '아름다운 나라'에 맞춰 문화공연을 선보였다.

the13ook@newspim.com

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"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
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국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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