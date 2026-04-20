재인도 동포 만난 李대통령 "한-인도 협력 오래 정체…다른 차원으로 발전할 것"

인도 국빈 방문 첫 일정으로 동포와의 만찬 간담회



[뉴델리=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 19일(현지시간) 인도 국빈 방문 첫 일정으로 재인도 한인사회를 이끌고 있는 동포들과 만나 "한-인도의 협력 관계는 오랫동안 정체돼 충분히 만족스럽지 못하다"며 "한-인도 정상회담을 계기로 양국 관계는 지금과는 완전히 다른 차원으로 발전할 가능성이 매우 높다"고 강조했다.

이 대통령은 이날 인도 뉴델리의 한 시내 호텔에서 동포 만찬 간담회를 갖고 이같이 말했다. 간담회에는 재인도한인회총연합회와 경제계, 종교·교육계, 소상공인 등 다양한 분야의 한인사회 구성원 100여 명이 참석했다.

이재명 대통령이 19일(현지시간) 인도 뉴델리의 한 시내 호텔에서 동포 만찬 간담회를 갖고 모두발언을 하고 있다. [사진=KTV]

조상현 재인도한인회총연합회장은 이 대통령 환영사에서 "인도는 대한민국의 매우 중요한 전략적 파트너로, 이번 방문을 계기로 양국 간 협력이 더욱 확대되고 실질적인 성과로 이어지기를 기대한다"고 응원했다.

이 대통령은 이어진 모두발언에서 "인도 인구가 14억6000만 명이 된다는데 그에 비해 대한민국 교민들의 숫자는 1만2000여명밖에 안된다"며 "인도는 인구 규모로 이미 중국을 제쳤고, 세계 4위의 경제대국이자 곧 세계 3위를 차지할 것으로 예상되는 큰 시장인데 한국과의 경제협력은 수준은 매우 낮다"고 짚었다.

그러면서 "앞으로 양국 협력의 영역을 좀 더 확대하고, 대한민국과 인도와의 관계를 지금과는 완전히 다르게 만들어보겠다"고 공언했다.

이 대통령은 특히 최인훈 작가의 소설 '광장'을 언급하면서 한국전쟁 직후 제3국인 인도를 택해 인도 동포사회 초창기를 이끌어온 재인도 한인 1세대의 노고를 높이 평가했다.

이 대통령은 "당시 인도 한인 1세대 여러분이 얼마나 많은 고난과 희생을 치렀겠나. 새로운 희망을 찾아 국적도 없이 혈혈단신으로 기댈 곳 하나 없는 타지로 떠나, 그 속에서 역경을 딛고 일어선 인도 한인 1세대들의 열정과 헌신에 존경의 마음을 표한다"며 "남북의 동포들이 함께 살아가는 인도 동포사회는 우리 한반도에서 우리가 만들어 가야 할 평화와 번영의 미래를 잘 보여준다고 생각한다"고 했다.

이 대통령은 한-인도 협력 관계가 오랜 수교 관계에도 불구하고 크게 확장되지 못한 것에 아쉬움을 표했다. 이 대통령은 "한국과 인도는 1973년 수교해, 정치, 경제, 문화 등 다양한 분야에서 협력을 확대해왔고, 2015년 특별 전략적 동반자 관계를 수립한 뒤 양국 관계가 상당 정도 발전했다"면서 "그러나 사실, 그렇게 크게 확장되진 못했다"고 지적했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일(현지시간) 인도 뉴델리의 한 시내 호텔에서 동포 만찬 간담회를 갖고 조상현 재인도한인회 총연합회장의 환영사를 듣고 있다. [사진=KTV]

아울러 "제가 조금 전에 수브라마냠 자이샨카르 인도 외무장관과 잠깐 얘기했는데, 인도 당국 역시 인도가 가진 잠재력에 비하면 한국과 인도 간 협력 수준은 매우 낮다는 점에 동의한다"며 "인도는 단순한 소비시장이 아니라 이제는 글로벌 생산과 공급망을 이끄는 핵심국가다. 중동전쟁의 여파 속에서 공급망 불안정과 글로벌 경제위기가 상시화되고 있기 때문에 한국과 인도는 서로에게 중요한 전략적 파트너가 될 것"이라고 단언했다.

이 대통령은 "앞으로 한국과 인도가 협력해 나가는 데 있어서 우리 교민들의 경험, 네트워크, 현지에 대한 깊은 이해가 큰 자산이 될 것으로 믿는다"며 "앞으로도 대한민국의 민간 외교관으로서 양국의 관계를 함께 열어가는 큰 역할을 계속해 줄 것으로 믿고, 기대한다"고 당부했다.

또 "정부도 이에 맞춰서 우리 기업과 동포들이 더 안정적 환경에서 마음껏 역량을 잘 펼칠 수 있도록 충분히 지원하겠다"고 했다.

이날 간담회에서는 뉴델리한글학교 학생 공연팀이 애니메이션 케이팝데몬헌터스의 삽입곡 '소다팝'과 '아름다운 나라'에 맞춰 문화공연을 선보였다.

the13ook@newspim.com