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李대통령, 19~24일 인도·베트남 국빈방문… '글로벌 사우스' 외교 본격화

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  • 이재명 대통령이 16일 19일부터 인도와 베트남을 5박 6일 국빈 방문한다.
  • 인도에서 모디 총리와 회담하며 조선 AI 방산 협력 모색하고 CEPA 개선 추진한다.
  • 베트남에서 새 지도부 1~3위 만나 교역 1500억 달러 목표로 인프라 원전 협력 강화한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

8년 만의 인도 국빈 방문…2030년 교역 500억 달러 달성 발판
베트남 新지도부 첫 국빈 초청…핵심 광물·에너지 공급망 파트너십 고도화

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 오는 19일부터 24일까지 5박 6일간 인도와 베트남을 연달아 국빈 방문한다.

고속 성장 중인 '글로벌 사우스(신흥국·개발도상국)'의 핵심 국가들과의 전략적 파트너십을 강화하고, 에너지 공급망과 미래 첨단 산업 협력을 고도화하는 실용 외교 행보로 볼 수 있다.

위성락 청와대 국가안보실장은 16일 청와대 춘추관에서 브리핑을 갖고 이 대통령의 인도-베트남 순방 일정과 기대성과를 밝혔다.

이재명(왼쪽) 대통령이 지난해 남아프리카공화국 요하네스버그에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의에서 나렌드라 모디 인도 총리와 반갑게 인사를 나누고 있다. [사진=KTV]

◆ 8년 만의 인도 국빈 방문…비즈니스 외교 집중

이 대통령은 나렌드라 모디 총리의 초청으로 19일부터 21일까지 2박 3일간 뉴델리를 방문한다. 한국 정상으로서 8년 만에 이뤄지는 인도 국빈 방문이자, 역대 정부 출범 이후 최단기간에 성사된 방문이다.

이 대통령은 인도에서 다양한 경제 협력 기회를 창출할 예정이다. 우선 20일(현지시간) 모디 총리와 소인수 회담과 확대 회담을 갖고 '한-인도 특별 전략적 동반자 관계' 전반을 논의한다. 이어 양국 주요 기업 대표들이 참석하는 '한-인도 경제인 대화'와 '비즈니스 포럼'에 잇따라 참석한다.

경제인 대화와 비즈니스 포럼에서는 조선, 해양, 금융, 인공지능(AI), 방산 등 전략 분야의 협력 방안을 모색한다.

위 실장은 인도 순방의 기대 성과로 '글로벌 사우스 외교의 본격 가동'을 꼽았다. 세계 4위 경제 대국이자 연 7%의 고속 성장을 기록 중인 인도와 전방위적 협력을 강화해 외교 외연을 확장한다는 구상이다.

특히 경제 분야에서는 한-인도 포괄적 경제 동반자 협정(CEPA) 개선 협상을 가속화해 2030년까지 양국 교역액 500억 달러를 달성할 수 있는 발판을 마련할 계획이다. 또 중동 전쟁 등 격변하는 국제 정세 속에서 에너지 공급망과 한반도 평화를 위한 건설적 협력 의지를 재확인할 것으로 보인다.

이재명 대통령과 또 럼 베트남 공산당 서기장이 지난해 8월 11일 서울 용산구 대통령실에서 한·베트남 확대정상회담을 앞두고 기념촬영을 하고 있다. [사진=청와대]

◆ 베트남 신지도부 첫 국빈…서열 1~3위 연쇄 면담 '광폭 세일즈 행보'

이 대통령은 이어 21일부터 24일까지 3박 4일간 베트남 하노이를 방문한다. 이번 방문은 이달 초 출범한 베트남 새 지도부의 첫 국빈 행사라는 점에서 의미가 깊다.

이 대통령은 22일 또 럼 당 서기장 겸 국가주석과의 정상회담을 시작으로 베트남 권력 서열 1~3위를 모두 만나는 광폭 행보를 이어간다. 23일에는 서열 2위인 레 민 흥 총리와 경제·행정 협력 방안을, 서열 3위인 쩐 타인 먼 국회의장과는 의회·인적 교류 활성화를 논의한다.

마지막 날인 24일에는 또 럼 서기장과 유네스코 세계문화유산인 탕롱 황성을 시찰하는 친교 일정을 가진 뒤 귀국길에 오른다. 탕롱 황성은 7~20세기 중국, 베트남, 프랑스 건축문화 양식이 한곳에 공존해 유네스코 세계문화유산으로 지정된 곳이다.

베트남 순방의 최대 목표는 '전략적 경제 협력의 고도화'다. 양국은 2030년까지 교역액 1500억 달러 달성을 목표로 설정하고 인프라, 원전, 핵심 광물 공급망 안정 등 국가 발전의 핵심 분야에서 호혜적 협력을 강화하기로 했다.

또한 과학기술, 기후변화 대응, 인재 양성 등 미래 지향적 분야의 협력 기반을 튼튼히 할 예정이다.

위 실장은 "450만 명의 방문객과 20만 재외 동포, 10만 한-베트남 다문화 가정이 활동하는 시대를 뒷받침할 수 있도록 문화 산업과 관광 등 인적 교류도 대폭 확대할 것"이라고 강조했다.

the13ook@newspim.com

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상승세 탄 이정후, 3안타 폭발 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 드디어 이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 방망이가 봄바람을 타기 시작했다. 14경기 만에 한 경기 3안타 활약을 펼쳤다. 3경기 연속 안타에 최근 6경기 중 4경기 멀티히트의 고감도 타격이 이어지고 있다. 이정후는 17일(한국시간) 미국 오하이오주 신시내티 그레이트 아메리칸 볼파크에서 열린 2026 MLB 신시내티 레즈전에서 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4타수 3안타 1타점 1득점을 기록했다. 시즌 타율은 0.246, OPS는 0.686으로 올라섰고 팀은 3-0 승리로 4연패를 끊었다. 팀 6안타 가운데 절반이 이정후의 배트에서 나왔다. 2회 1사에서 첫 타석에 들어선 이정후는 상대 선발 우완 체이스 번스와 7구 승부까지 끌고 갔지만 낮게 떨어지는 슬라이더에 파울팁 삼진으로 물러났다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후. [사진=로이터] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 0-0으로 맞선 5회 1사 주자 없는 상황, 다시 번스를 상대한 이정후는 풀카운트에서 6구째 슬라이더를 잡아당겨 시속 99마일(약 159.3km)짜리 강한 타구의 우전 안타를 만들었다. 이후 브레넌의 3루수 병살타가 나와 득점으로 연결되진 못했다. 샌프란시스코 선발 랜던 룹은 6이닝 동안 단 한 점도 내주지 않자 샌프란시스코 타선이 7회초 응답했다. 바뀐 투수 브록 버크를 상대로 선두 타자 아라에스가 유격수 실책으로 출루했고 2사 후 채프먼이 좌중간을 가르는 적시 2루타로 0의 균형을 깼다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 랜던 룹. [사진=샌프란시스코 자이언츠] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 이어진 2사 2루 타석에 선 이정후가 승부에 쐐기를 박았다. 피치 클록 위반으로 스트라이크 하나를 안고 출발했지만 몸쪽 포심을 밀어 좌중간에 떨어뜨리는 1타점 적시타를 때렸다. 이어 대타 엘리엇 라모스의 볼넷, 슈미트의 중전 적시타까지 이어지며 스코어는 3-0이 됐다. 9회초 이정후는 1사 주자 없는 상황에서 좌완 샘 몰의 2구 스위퍼를 받아쳐 중전 안타를 쳐 시즌 두 번째 3안타 경기를 완성했다. 이정후는 11일부터 17일까지 6경기에서 23타수 10안타, 타율 0.435·OPS 1.154를 기록 중이다. 경기 막판에는 짧은 벤치클리어링이 벌어졌다. 8회초 아다메스 타석에서 코너 필립스의 몸에 맞는 공이 나오자 투수가 곧장 퇴장당하며 분위기가 험악해졌다. 샌프란시스코 마무리 밀러가 9회말 마지막 아웃을 잡은 뒤에는 삼진으로 돌려세운 스튜어트를 향해 소리를 지르며 다가갔고, 이에 스튜어트가 격하게 반응하면서 양 팀 선수들이 쏟아져 나왔다. psoq1337@newspim.com 2026-04-17 06:24

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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