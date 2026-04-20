인도 국빈방문 李대통령 "인구 최대 초고속 성장국…양국 이익 잘 챙기겠다"

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[뉴델리=뉴스핌] 김미경 기자 = 인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 20일(현지시간) "세계 최대 인구, 초고속 성장국가 인도"라며 "평화와 민주주의를 사랑하는 인도와 함께 찬란한 미래를 열어가자"고 강조했다.

이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 숙소에서 촬영한 것으로 보이는 인도의 풍경 영상을 공유하면서 이같이 말했다.

이 대통령은 "잘 찾아보면, 억지로 빼앗지 않아도 양국 모두에 이익되는 일들이 참 많다"며 "잘 챙겨 돌아가겠다"고 했다.

이재명(왼쪽) 대통령이 지난해 남아프리카공화국 요하네스버그에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의에서 나렌드라 모디 인도 총리와 반갑게 인사를 나누고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 전날인 19일 오후 인도 뉴델리 팔람 공항에 도착한 뒤 수브라마냠 자이샨카르 인도 외교장관과의 접견, 재인도 동포간담회로 국빈 방문 일정을 시작했다.

인도 방문 이틀째인 오늘은 인도 뉴델리에서 나렌드라 모디 인도 총리와 공식 환영식을 시작으로 간디추모공원 헌화, 소인수·확대 정상회담, 양해각서(MOU) 교환식, 공동언론발표, 오찬과 경제인 일정을 함께한다.

the13ook@newspim.com