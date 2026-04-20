李대통령·모디 총리·이재용, 인도서 만든 '갤럭시 Z 플립7' 셀카

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삼성전자 李회장, 李대통령 인도 국빈방문 동행

모디 총리 주최 오찬·한-인도 경제인 대화 참석

인도 노이다 공장 생산 '플립7' 직접 셀카 촬영

[뉴델리=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 인도 국빈방문에 동행한 이재용 삼성전자 회장이 인도 공장에서 생산한 갤럭시 플립7으로 촬영한 셀카 사진이 공개돼 화제다.

삼성전자 뉴스룸 인스타그램에는 20일 이 대통령과 나렌드라 모디 인도 총리, 이 회장이 환한 미소를 짓고 있는 셀카 사진 2장이 올라왔다.

이재명 대통령과 나렌드라 모디 인도 총리, 이재용 삼성전자 회장이 20일(현지시간) 인도 뉴델리 영빈관 오찬장에서 '갤럭시 Z 플립7'으로 셀카를 촬영하고 있다. [사진=삼성전자뉴스룸]

이 회장은 이날 이 대통령의 인도 국빈 방문을 계기로 열린 모디 총리 주최 오찬과 한-인도 경제인 대화에 참석했다.

삼성전자는 "이 대통령 인도 국빈 방문 계기에 열린 모디 총리 주최 오찬에 참석한 이 회장은 이 대통령, 모디 총리와 함께 셀카를 찍었다"고 밝혔다.

삼성전자는 이 회장이 촬영에 사용한 휴대전화가 인도 노이다 공장에서 생산한 '갤럭시 Z 플립7'이라고 공개했다. 삼성전자는 1996년부터 인도 노이다에서 휴대전화를 생산하고 있다. 폴더블을 포함한 모든 플래그십 모델과 보급형 모델을 인도 노이다 공장에서 생산한다.

삼성전자는 "인도 정부의 '메이크 인 인디아(Make in India)' 정책에 기여하고 있다"고 강조했다.

이재명 대통령과 나렌드라 모디 인도 총리, 이재용 삼성전자 회장이 20일(현지시간) 인도 뉴델리 영빈관 오찬장에서 '갤럭시 Z 플립7'으로 셀카를 찍고 있다. [사진=청와대]

청와대도 이 대통령과 모디 총리, 이 회장의 셀카 찍는 순간을 포착한 사진을 공개했다.

청와대는 "이 대통령과 모디 총리는 두 나라를 대표하는 기업인과 대화의 시간을 가졌다"며 "오찬 전 양국 기업인들과 기념 촬영을 하고 오찬에서 대화의 장을 만들었다"고 설명했다.

이 대통령은 이날 오후 인도 뉴델리에서 열리는 '한-인도 비즈니스 포럼'에도 참석한다.

8년 만에 성사된 한국 정상의 인도 국빈 방문을 계기로 열리는 대규모 경제 행사다. 이 회장뿐 아니라 정의선 현대자동차그룹 회장과 구광모 LG 회장, 장인화 포스코홀딩스 회장, 정기선 HD현대 회장, 류진 한국경제인협회 회장을 포함해 조선과 철강, 전기·전자, 자동차, 소비재 분야의 주요 기업인 250여 명이 참석한다.

인도 측에서는 아난트 고앤카 인도상공회의소 회장과 비제이 산카르 산마르(Sanmar) 그룹 회장, 수브라칸트 판다 인디안 메탈스 앤 페로알로이즈 대표, 라비칸트 루이야 에사르(Essar) 그룹 부회장, 라지브 메마니 인도산업연맹 회장, 자얀트 아차랴 제이에스더불유(JSW) 스틸 최고경영자(CEO)를 포함해 화학과 철강, 바이오, 소재 분야 기업인 350여 명이 참석한다.

이 대통령은 축사에서 한국과 인도의 관계를 높이 평가하고 두 나라 대표 기업인에게 글로벌 시장 개척을 위한 투자와 협력을 당부할 예정이다.

the13ook@newspim.com