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李대통령, 오늘 한-인도 비즈니스 포럼…이재용·정의선·구광모 동행

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  • 이재명 대통령이 20일 인도에서 한-인도 비즈니스 포럼에 참석한다.
  • 포스코 장인화·HD현대 정기선·한경협 류진 등 250명 기업인이 참여한다.
  • 교역투자·첨단산업·문화 협력 청사진 공유와 MOU 20건 체결한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

철강·조선·디지털·에너지 분야 기업간 협력 MOU 20건 체결

[뉴델리=뉴스핌] 김미경 기자 = 인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 20일(현지시간) 한-인도 양국을 대표하는 경제인들과 함께 교역투자·첨단산업·문화 3대 분야에서 협력을 강화할 청사진을 공유할 예정이다.

청와대는 이 대통령이 이날 오후 인도 뉴델리에서 '한-인도 비즈니스 포럼'에 참석한다고 밝혔다. 

이재명 대통령이 19일(현지시간) 인도 뉴델리 팔람 공항에 도착해 인도 측 영예수행장관(상공부 국무장관)과 의전장, 주한대사 부부, 팔람 공군기지단장, 외교부 동아시아국장의 영접을 받고 있다. [사진=청와대]

◆장인화 포스코홀딩스·정기선 HD현대·류진 한경협 회장 참석 

이번 포럼은 8년 만에 성사된 한국 정상의 인도 국빈 방문을 계기로 개최되는 대규모 경제 행사다. 양국 정부와 기업인 600여 명이 참석한다.

한국 측은 이재용 삼성전자 회장과 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG 회장, 장인화 포스코홀딩스 회장, 정기선 HD현대 회장, 류진 한국경제인협회 회장을 포함해 조선, 철강, 전기·전자, 자동차, 소비재 분야의 주요 기업인 250여 명이 참석한다.

인도 측에서는 아난트 고앤카 인도상공회의소 회장과 비제이 산카르 Sanmar 그룹 회장, 수브라칸트 판다 인디안 메탈스 앤 페로알로이즈 대표, 라비칸트 루이야 Essar 그룹 부회장, 라지브 메마니 인도산업연맹 회장, 자얀트 아차랴 JSW스틸 최고경영자(CEO)를 포함해 화학과 철강, 바이오, 소재 분야의 기업인 350여 명이 참석한다.

이 대통령은 축사에서 한국과 인도의 관계를 높이 평가하고 양국의 대표 기업인들에게도 글로벌 시장 개척을 위한 투자와 협력을 당부할 예정이다.

포럼 세션에서는 첨단 제조와 철강, 디지털 경제, 에너지 전환 등 유망 분야에서 포스코, 현대차, 크래프톤의 발표를 중심으로 양국 간 실질적인 협력 방안이 논의된다. 또 조선과 디지털, 에너지의 다양한 분야에서 민간 협력 양해각서(MOU) 20건을 체결할 전망이다.

이재명 대통령이 19일(현지시간) 인도 뉴델리 팔람 공항에 도착해 인도 측의 환영 행사를 관람하고 있다. [사진=청와대]

부대행사로 포럼 다음 날인 21일 산업통상부가 주최하고 대한무역투자진흥공사(KOTRA·코트라)가 주관하는 한-인도 비즈니스 파트너십이 열린다.

전통 제조산업에서 한류·첨단산업에 이르기까지 다양한 분야를 아우르는 1대 1 비즈니스 상담회와 첨단산업·게임·엔터테인먼트 분야 쇼케이스가 진행된다.

이 자리에는 한국 기업 40여 개사와 인도 기업 100여 개사가 참석한다.

the13ook@newspim.com

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"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
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국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

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