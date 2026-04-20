李대통령, 오늘 한-인도 비즈니스 포럼…이재용·정의선·구광모 동행

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철강·조선·디지털·에너지 분야 기업간 협력 MOU 20건 체결

[뉴델리=뉴스핌] 김미경 기자 = 인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 20일(현지시간) 한-인도 양국을 대표하는 경제인들과 함께 교역투자·첨단산업·문화 3대 분야에서 협력을 강화할 청사진을 공유할 예정이다.

청와대는 이 대통령이 이날 오후 인도 뉴델리에서 '한-인도 비즈니스 포럼'에 참석한다고 밝혔다.

이재명 대통령이 19일(현지시간) 인도 뉴델리 팔람 공항에 도착해 인도 측 영예수행장관(상공부 국무장관)과 의전장, 주한대사 부부, 팔람 공군기지단장, 외교부 동아시아국장의 영접을 받고 있다. [사진=청와대]

◆장인화 포스코홀딩스·정기선 HD현대·류진 한경협 회장 참석

이번 포럼은 8년 만에 성사된 한국 정상의 인도 국빈 방문을 계기로 개최되는 대규모 경제 행사다. 양국 정부와 기업인 600여 명이 참석한다.

한국 측은 이재용 삼성전자 회장과 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG 회장, 장인화 포스코홀딩스 회장, 정기선 HD현대 회장, 류진 한국경제인협회 회장을 포함해 조선, 철강, 전기·전자, 자동차, 소비재 분야의 주요 기업인 250여 명이 참석한다.

인도 측에서는 아난트 고앤카 인도상공회의소 회장과 비제이 산카르 Sanmar 그룹 회장, 수브라칸트 판다 인디안 메탈스 앤 페로알로이즈 대표, 라비칸트 루이야 Essar 그룹 부회장, 라지브 메마니 인도산업연맹 회장, 자얀트 아차랴 JSW스틸 최고경영자(CEO)를 포함해 화학과 철강, 바이오, 소재 분야의 기업인 350여 명이 참석한다.

이 대통령은 축사에서 한국과 인도의 관계를 높이 평가하고 양국의 대표 기업인들에게도 글로벌 시장 개척을 위한 투자와 협력을 당부할 예정이다.

포럼 세션에서는 첨단 제조와 철강, 디지털 경제, 에너지 전환 등 유망 분야에서 포스코, 현대차, 크래프톤의 발표를 중심으로 양국 간 실질적인 협력 방안이 논의된다. 또 조선과 디지털, 에너지의 다양한 분야에서 민간 협력 양해각서(MOU) 20건을 체결할 전망이다.

이재명 대통령이 19일(현지시간) 인도 뉴델리 팔람 공항에 도착해 인도 측의 환영 행사를 관람하고 있다. [사진=청와대]

부대행사로 포럼 다음 날인 21일 산업통상부가 주최하고 대한무역투자진흥공사(KOTRA·코트라)가 주관하는 한-인도 비즈니스 파트너십이 열린다.

전통 제조산업에서 한류·첨단산업에 이르기까지 다양한 분야를 아우르는 1대 1 비즈니스 상담회와 첨단산업·게임·엔터테인먼트 분야 쇼케이스가 진행된다.

이 자리에는 한국 기업 40여 개사와 인도 기업 100여 개사가 참석한다.

the13ook@newspim.com