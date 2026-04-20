李대통령 "국민이 주인이고 행복한 나라…장애인도 결코 예외 아냐"

"저 역시 산재로 후전적 장애 얻어"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 46회 장애인의 날을 맞아 "'국민이 주인인 나라' '국민이 행복한 나라'에서 장애인도 결코 예외일 수 없다"고 강조했다.

이 대통령은 20일 페이스북을 통해 "돌봄과 교육, 문화, 일자리 등 모든 영역에서 장애가 삶의 가능성을 가르는 기준이 되지 않도록 주어진 책임을 다하겠다"며 이같이 썼다.

이재명 대통령이 지난 4월 16일 경기 안산 화랑유원지에서 열린 4·16 세월호 참사 12주기 기억식에서 사회적 참사를 겪은 유가족들을 악수하며 위로하고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 "눈앞에 놓인 작은 문턱 하나가 넘기 어려운 금지선이 될 수 있기에, 국가의 역할은 더욱 분명해야 한다"며 "저 역시 산재로 후천적 장애를 얻은 몸이기에 더욱 뼈저리게 느끼는 현실"이라고 강조했다. 이 대통령은 어린 시절 소년공으로 일하다 왼쪽 팔꿈치가 프레스에 끼여 관절을 다쳐 장애 판정을 받았다.

이 대통령은 "그동안 많은 분들의 헌신이 모여 많은 정책적 변화와 진전이 있었다. 우리 정부 들어 처음으로 장애인 건강보건관리 종합계획을 세우고 장애인 권리보장법 제정을 국정 과제로 추진하는 하고 있다"며 "하지만 여전히 일상 속의 여러 불편과 제약, 보이지 않는 장벽이 존재한다"고 진단했다.

이 대통령은 "이 장벽을 허물고 장애인의 권익을 높이는 일은 단지 복지를 늘리는 것을 넘어 모든 시민 삶의 자유를 확대하는 일"이라며 "누구든 자신의 노력으로 삶의 조건을 바꿀 수 있고 한 사람의 사회 구성원으로 자립할 수 있는 사회에서 장애인과 비장애인이 함께 공존할 수 있으리라 믿는다"고 강조했다.

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