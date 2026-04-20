인도 국빈 방문 李대통령 "양국 경제협력 고도화…조선·금융·AI 협력 강화"

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李대통령-모디 총리, 정상회담 후 공동언론발표

장관급 경제협력 플랫폼 '산업협력위원회' 신설

CEPA 개선 협상…교역 500억 달러 수준 확대

[뉴델리=뉴스핌] 김미경 기자 = 인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 20일(현지시간) "저와 나렌드라 모디 총리는 이 불확실성의 시대 속에서 대한민국과 인도가 상호 성장과 혁신을 촉진하는 최적의 전방위적 협력 파트너가 될 수 있다는 데 서로 공감했다"고 밝혔다.

이 대통령은 "양국 간 기존 경제협력을 더욱 고도화하는 한편 조선과 금융, 인공지능(AI), 국방·방위 산업을 비롯한 전략산업 분야에서의 협력을 확대하고 문화와 인적교류도 한층 강화해 가기로 했다"고 말했다.

이 대통령은 이날 인도 뉴델리 영빈관에서 모디 총리와 정상회담을 한 뒤 가진 공동언론발표에서 '한-인도 정상 공동성명'을 채택했다면서 이같이 말했다.

이재명 대통령이 20일(현지시간) 인도 뉴델리 영빈관에서 나렌드라 모디 총리와 공동언론발표를 하고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 "한국과 인도는 1973년 수교 이래 2010년 한-인도 '포괄적 경제 동반자 협정(CEPA)' 체결과 2015년 '특별 전략적 동반자 관계' 격상을 거치며 괄목할 만한 발전을 이뤄왔다"며 "이제 양국은 '특별 전략적 동반자 관계'의 새로운 10년을 맞이하고 있다"고 진단했다.

이 대통령은 "모디 총리와의 회담에서 양국 관계의 발전 방향은 물론 지역과 국제정세에 대해 매우 심도 있는 논의를 나눴다"면서 이날 회담의 구체적인 성과를 설명했다.

◆ 한-인도 경제협력을 새로운 단계로…CEPA 개선 협상 가속화

두 정상은 경제협력 틀을 고도화해 동반성장의 새로운 동력을 창출하기로 뜻을 모았다.

이 대통령은 "양국 간 첫 번째 장관급 경제협력 플랫폼인 '산업협력위원회'를 신설해 무역과 투자뿐 아니라 핵심 광물과 원전, 청정에너지 전략 분야 협력을 강화하기로 했다"고 강조했다. 이 대통령은 "최근 중동정세를 고려해 에너지 자원과 나프타 등 핵심 원자재를 안정적으로 수급하는 협력도 지속해 나갈 것"이라고 말했다.

한-인도 CEPA 개선 협상에도 속도를 내기로 했다. 이 대통령은 "한국 기업에 보다 우호적인 무역·투자 환경을 조성하고 공급망과 녹색경제 등 변화된 통상환경에 적시 대응할 수 있도록 신통상 규범을 충분히 반영한 방향으로 협정을 조속히 개선하기로 했다"고 설명했다.

이 대통령은 "'중소기업 협력 양해각서(MOU)'를 개정해 주인도 한국 대사관과 인도 규제 당국 간 실무협의체를 구성하고 한국 중소기업의 인도 진출을 더욱 체계적으로 지원해 나갈 것"이라고 말했다.

이를 통해 현재 연간 250억 달러(36조원) 수준인 양국 교역 규모를 2030년까지 500억 달러 수준으로 확대하고 핵심 분야에서 한-인도 간 경제협력을 강화한다는 방침이다.

이재명 대통령이 20일(현지시간) 인도 뉴델리 영빈관에서 나렌드라 모디 총리와 소인수 회담을 하고 있다. [사진=청와대]

◆ 조선·금융·AI 협력 강화…문화·인적교류도 확대

이 대통령은 "양국의 강점을 결합한 전략산업 협력을 확대하기로 했다"며 조선과 금융, AI 분야의 협력 강화를 예고했다.

이 대통령은 "조선 분야에서는 한국 기업의 우수한 기술력과 인도 중앙정부와 지방정부의 조선 시설 건설 지원, 선박 발주 수요 보장, 선박 생산 보조금 지급 등 정책적 지원을 결합해 한국 기업이 인도 조선 시장에서 새로운 기회를 모색할 수 있도록 하기로 했다"고 설명했다.

이 대통령은 "'디지털 브릿지 프레임워크'로 AI 인재 강국인 인도와 세계적 수준의 AI 인프라를 갖춘 대한민국 간 AI·디지털 협력 기반을 구축해 나갈 것"이라고 강조했다.

금융 분야 협력과 관련해 이 대통령은 "'금융 당국 간 협력 MOU'를 맺고 세계 3위 규모로 성장하고 있는 인도 금융 시장에 한국 금융기업의 진출 기반을 마련할 것"이라고 말했다. 이 대통령은 "금융기관 상호 진출에 필요한 적격성 심사 정보 공유와 함께 금융 서비스·핀테크 분야 협력도 강화해 가기로 했다"고 말했다.

이재명 대통령이 20일(현지시간) 인도 뉴델리 영빈관에서 나렌드라 모디 총리와 공동언론발표를 한 뒤 포옹하고 있다. [사진=청와대]

문화·인적교류를 확대하는 '문화창조산업 MOU'도 맺었다.

이 대통령은 "K-팝 상설 공연장이자 K-컬처의 해외거점이 될 '뭄바이 코리아 센터'를 조성하기로 했다"며 "K-팝과 발리우드가 만나는 새로운 문화 협력의 장이 되리라 확신한다"고 말했다. 이 대통령은 "국제교류재단과 주인도 한국교육원을 중심으로 한국어와 한국학 프로그램을 확대해 인도 내 한국 문화에 대한 수요 증가에도 적극 대응해 나가겠다"고 강조했다.

두 나라는 '전자결제시스템 연계 MOU'를 맺고 상대국을 방문할 때 자국 QR 결제 시스템을 그대로 사용할 수 있도록 했다.

◆ 한-인도 정상 공동성명 채택…역내 평화·글로벌 현안 대응 공조

역내 평화와 글로벌 현안 대응에도 긴밀한 공조를 지속해 나가기로 했다.

이 대통령은 "한국은 최근 중동 정세에 대한 의견을 교환하며 중동 지역의 안정과 평화 회복이 세계 안보와 경제에 매우 중요하다는 데 공감했다"고 말했다. 이 대통령은 "한반도 평화 구축을 위한 한국 정부 노력을 설명하고 그간 인도 정부가 보여주신 일관된 지지에 감사를 표했다"고 말했다.

이 대통령은 "앞으로도 한반도와 역내 평화를 위해 인도가 건설적 역할을 계속 해주길 기대한다"고 희망했다.

특히 이 대통령은 "오늘 정상회담 성과를 바탕으로 '한-인도 정상 공동성명'을 채택했다"며 "이번 국빈 방문이 양국 간 신뢰와 우호를 한층 강화하고 전방위적 협력의 새로운 도약을 이끄는 계기가 될 것으로 믿는다"고 강조했다. 이 대통령은 "후속 조치가 신속하게 이행돼 양국 국민 모두에게 실질적인 혜택이 돌아갈 수 있길 기대한다"고 희망했다.

이 대통령은 "모디 총리께서 아까 계단을 걸어오면서 늦어도 내년까지는 한국을 방문하기로 약속했다"며 "모디 총리님의 방한을 고대하며 앞으로도 다양한 기회를 통해 소통을 이어나가길 희망한다"고 말했다.

이재명 대통령이 20일(현지시간) 인도 뉴델리 영빈관에서 나렌드라 모디 총리와 확대 정상회담을 하고 있다. [사진=청와대]

the13ook@newspim.com