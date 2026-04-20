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인도 국빈 방문 李대통령 "양국 경제협력 고도화…조선·금융·AI 협력 강화"

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  • 이재명 대통령이 20일 인도 방문 중 모디 총리와 정상회담을 했다.
  • 경제협력 고도화와 AI·조선·금융 등 전략 분야 협력을 확대했다.
  • 공동성명 채택과 문화교류 강화로 특별 전략 동반자 관계를 도약시켰다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

李대통령-모디 총리, 정상회담 후 공동언론발표
장관급 경제협력 플랫폼 '산업협력위원회' 신설
CEPA 개선 협상…교역 500억 달러 수준 확대

[뉴델리=뉴스핌] 김미경 기자 = 인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 20일(현지시간) "저와 나렌드라 모디 총리는 이 불확실성의 시대 속에서 대한민국과 인도가 상호 성장과 혁신을 촉진하는 최적의 전방위적 협력 파트너가 될 수 있다는 데 서로 공감했다"고 밝혔다.

이 대통령은 "양국 간 기존 경제협력을 더욱 고도화하는 한편 조선과 금융, 인공지능(AI), 국방·방위 산업을 비롯한 전략산업 분야에서의 협력을 확대하고 문화와 인적교류도 한층 강화해 가기로 했다"고 말했다. 

이 대통령은 이날 인도 뉴델리 영빈관에서 모디 총리와 정상회담을 한 뒤 가진 공동언론발표에서 '한-인도 정상 공동성명'을 채택했다면서 이같이 말했다. 

이재명 대통령이 20일(현지시간) 인도 뉴델리 영빈관에서 나렌드라 모디 총리와 공동언론발표를 하고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 "한국과 인도는 1973년 수교 이래 2010년 한-인도 '포괄적 경제 동반자 협정(CEPA)' 체결과 2015년 '특별 전략적 동반자 관계' 격상을 거치며 괄목할 만한 발전을 이뤄왔다"며 "이제 양국은 '특별 전략적 동반자 관계'의 새로운 10년을 맞이하고 있다"고 진단했다.

이 대통령은 "모디 총리와의 회담에서 양국 관계의 발전 방향은 물론 지역과 국제정세에 대해 매우 심도 있는 논의를 나눴다"면서 이날 회담의 구체적인 성과를 설명했다.

◆ 한-인도 경제협력을 새로운 단계로…CEPA 개선 협상 가속화

두 정상은 경제협력 틀을 고도화해 동반성장의 새로운 동력을 창출하기로 뜻을 모았다. 

이 대통령은 "양국 간 첫 번째 장관급 경제협력 플랫폼인 '산업협력위원회'를 신설해 무역과 투자뿐 아니라 핵심 광물과 원전, 청정에너지 전략 분야 협력을 강화하기로 했다"고 강조했다. 이 대통령은 "최근 중동정세를 고려해 에너지 자원과 나프타 등 핵심 원자재를 안정적으로 수급하는 협력도 지속해 나갈 것"이라고 말했다.

한-인도 CEPA 개선 협상에도 속도를 내기로 했다. 이 대통령은 "한국 기업에 보다 우호적인 무역·투자 환경을 조성하고 공급망과 녹색경제 등 변화된 통상환경에 적시 대응할 수 있도록 신통상 규범을 충분히 반영한 방향으로 협정을 조속히 개선하기로 했다"고 설명했다.

이 대통령은 "'중소기업 협력 양해각서(MOU)'를 개정해 주인도 한국 대사관과 인도 규제 당국 간 실무협의체를 구성하고 한국 중소기업의 인도 진출을 더욱 체계적으로 지원해 나갈 것"이라고 말했다.

이를 통해 현재 연간 250억 달러(36조원) 수준인 양국 교역 규모를 2030년까지 500억 달러 수준으로 확대하고 핵심 분야에서 한-인도 간 경제협력을 강화한다는 방침이다.

이재명 대통령이 20일(현지시간) 인도 뉴델리 영빈관에서 나렌드라 모디 총리와 소인수 회담을 하고 있다. [사진=청와대]

◆ 조선·금융·AI 협력 강화…문화·인적교류도 확대

이 대통령은 "양국의 강점을 결합한 전략산업 협력을 확대하기로 했다"며 조선과 금융, AI 분야의 협력 강화를 예고했다. 

이 대통령은 "조선 분야에서는 한국 기업의 우수한 기술력과 인도 중앙정부와 지방정부의 조선 시설 건설 지원, 선박 발주 수요 보장, 선박 생산 보조금 지급 등 정책적 지원을 결합해 한국 기업이 인도 조선 시장에서 새로운 기회를 모색할 수 있도록 하기로 했다"고 설명했다.

이 대통령은 "'디지털 브릿지 프레임워크'로 AI 인재 강국인 인도와 세계적 수준의 AI 인프라를 갖춘 대한민국 간 AI·디지털 협력 기반을 구축해 나갈 것"이라고 강조했다.

금융 분야 협력과 관련해 이 대통령은 "'금융 당국 간 협력 MOU'를 맺고 세계 3위 규모로 성장하고 있는 인도 금융 시장에 한국 금융기업의 진출 기반을 마련할 것"이라고 말했다. 이 대통령은 "금융기관 상호 진출에 필요한 적격성 심사 정보 공유와 함께 금융 서비스·핀테크 분야 협력도 강화해 가기로 했다"고 말했다. 

이재명 대통령이 20일(현지시간) 인도 뉴델리 영빈관에서 나렌드라 모디 총리와 공동언론발표를 한 뒤 포옹하고 있다. [사진=청와대]

문화·인적교류를 확대하는 '문화창조산업 MOU'도 맺었다. 

이 대통령은 "K-팝 상설 공연장이자 K-컬처의 해외거점이 될 '뭄바이 코리아 센터'를 조성하기로 했다"며 "K-팝과 발리우드가 만나는 새로운 문화 협력의 장이 되리라 확신한다"고 말했다. 이 대통령은 "국제교류재단과 주인도 한국교육원을 중심으로 한국어와 한국학 프로그램을 확대해 인도 내 한국 문화에 대한 수요 증가에도 적극 대응해 나가겠다"고 강조했다. 

두 나라는 '전자결제시스템 연계 MOU'를 맺고 상대국을 방문할 때 자국 QR 결제 시스템을 그대로 사용할 수 있도록 했다. 

◆ 한-인도 정상 공동성명 채택…역내 평화·글로벌 현안 대응 공조

역내 평화와 글로벌 현안 대응에도 긴밀한 공조를 지속해 나가기로 했다.

이 대통령은 "한국은 최근 중동 정세에 대한 의견을 교환하며 중동 지역의 안정과 평화 회복이 세계 안보와 경제에 매우 중요하다는 데 공감했다"고 말했다. 이 대통령은 "한반도 평화 구축을 위한 한국 정부 노력을 설명하고 그간 인도 정부가 보여주신 일관된 지지에 감사를 표했다"고 말했다.

이 대통령은 "앞으로도 한반도와 역내 평화를 위해 인도가 건설적 역할을 계속 해주길 기대한다"고 희망했다.

특히 이 대통령은 "오늘 정상회담 성과를 바탕으로 '한-인도 정상 공동성명'을 채택했다"며 "이번 국빈 방문이 양국 간 신뢰와 우호를 한층 강화하고 전방위적 협력의 새로운 도약을 이끄는 계기가 될 것으로 믿는다"고 강조했다. 이 대통령은 "후속 조치가 신속하게 이행돼 양국 국민 모두에게 실질적인 혜택이 돌아갈 수 있길 기대한다"고 희망했다.

이 대통령은 "모디 총리께서 아까 계단을 걸어오면서 늦어도 내년까지는 한국을 방문하기로 약속했다"며 "모디 총리님의 방한을 고대하며 앞으로도 다양한 기회를 통해 소통을 이어나가길 희망한다"고 말했다. 

이재명 대통령이 20일(현지시간) 인도 뉴델리 영빈관에서 나렌드라 모디 총리와 확대 정상회담을 하고 있다. [사진=청와대]

the13ook@newspim.com

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한강, 노벨상 수상후 첫 독자 앞에 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한강 작가가 2024년 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 공식 행사의 무대로 스페인을 택했다. 주스페인한국문화원은 21일 스페인 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 한강 작가의 소설 '바람이 분다, 가라' 스페인어판 출간 기념 독자 간담회를 열었다. 한강 작가가 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만났다. 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 열린 독자 간담회. [사진= 주스페인한국문화원] 한강과 스페인의 인연은 깊다. '채식주의자'는 2019년 스페인 고등학생들이 수여하는 문학상을 받은 바 있으며, 한강은 2023년에도 '희랍어 시간' 스페인어판 출간 기념으로 마드리드·바르셀로나를 방문해 독자들과 직접 만났다. 이번 행사의 직접적 계기가 된 '바람이 분다, 가라'는 올해 3월 스페인에서 출간된 한강의 여덟 번째 스페인어판 작품이다. 주인공 정희가 친구 인주의 죽음이 자살이 아니었다는 믿음을 온몸으로 증명하려 세상에 맞서는 내용이다. 이번 행사에서 한강 작가는 스페인 주요 문학상 수상 경력의 마르 가르시아 푸이그와 나란히 앉아 '극단적인 공감'을 주제로 대담을 나눴다. 집단적 트라우마, 애도, 침묵, 우정 등 한강 작품 세계를 관통하는 키워드들이 오갔다. "문학이 망각에 저항하고 집단적 상처를 돌보는 역할을 할 수 있는가"라는 질문과 대답이 오갔다. 스페인 바르셀로나 600석 규모의 현장 입장권은 판매 개시 1분 만에 매진됐으며, 추가로 마련된 온라인 중계 관람권 200석도 10분 만에 소진됐다. [사진= 주스페인한국문화원] 2016년 '채식주의자'로 국제 부커상을 수상한 한강은 2024년 대한민국 작가 최초로 노벨문학상을 수상했다. 스웨덴 한림원은 '채식주의자', '소년이 온다', '작별하지 않는다' 등 작품 세계 전반을 아우르며 "역사적 트라우마에 맞서고 인간의 삶의 연약함을 드러낸 강렬한 시적 산문" 을 수상 이유로 밝혔다. 노벨상 수상 후 첫 공식 행사는 2024년 포니정 혁신상 시상식이지만 독자와의 만남은 이번이 처음이다. 지난해 스페인에서는 정보라, 윤고은, 최진영 등 약 20명의 한국 작가가 독자와의 만남 행사를 진행했다. 신재광 문화원장은 "노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 자리가 스페인에서 열린 것은 한국문학에 대한 현지의 높은 관심을 방증한다"고 밝혔다. fineview@newspim.com 2026-04-22 12:51

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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