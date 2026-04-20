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모디 총리, 국빈 오찬에 韓 기업인 파격 초청..."인도 스케일과 한국 스피드 결합"

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  • 모디 인도 총리가 20일 이재명 대통령 국빈 오찬에 한국 기업인 초대했다.
  • 삼성·현대·LG·포스코 등 11명 기업인이 첨단 R&D·제철소 투자 약속했다.
  • 총리실 '한국 전담 데스크' 신설하고 에너지 협력 성명 채택했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이재명 대통령 위한 국빈 오찬에 이재용·정의선·구광모 초청
조선·철강·AI로 협력 지평 확대
인도 총리실 내 '한국 전담 데스크' 설치 약속

[뉴델리=뉴스핌] 김미경 기자 = 나렌드라 모디 인도 총리가 20일(현지시간) 이재명 대통령을 위해 마련한 국빈 오찬에 한국 기업인들까지 직접 초대하는 이례적인 호의를 보였다. 

이 대통령의 인도 국빈 방문을 수행 중인 김용범 정책실장은 한-인도 관계자 '실용적 경제 동맹'으로 진화한 것과 같다는 해석을 내놨다.

김 실장은 20일(현지시간) 현지 프레스센터에서 브리핑을 갖고, 양국 정상회담과 경제인 오찬의 주요 성과를 발표하며 이같이 전했다. 김 실장은 "정부 인사들 간의 외교 행사인 국빈 오찬에 우리 기업인들을 초대해, 형식을 파괴한 매우 이례적인 행사가 열렸다"고 강조했다.

오찬에는 류진 한국경제인협회 회장, 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG 회장, 장인화 포스코홀딩스 회장, 정기선 HD현대 회장, 조현준 효성 회장, 최수연 네이버 대표, 허윤홍 지에스건설 대표, 이형희 SK주식회사 부회장, 김창한 크래프톤 대표 11명이 참석했다.

이번 포럼에는 이재명 대통령을 비롯해 양국 기업인과 정부 인사 등 600여 명이 참석한 가운데, 첨단 제조·디지털 경제·에너지 전환 등 핵심 산업 분야의 실질적 협력 방안이 논의됐다. 사진 오른쪽부터 장인화 포스코그룹 회장, 이성호 주인도대사, 구광모 LG회장, 김창범 한경협 부회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 위성락 안보실장, 이재용 삼성전자 회장, 조현 외교부 장관 [사진=한경협]

◆ 삼성·현대차 등 4대 그룹 총출동...현지화와 첨단 R&D 투자 약속

모디 총리가 주최한 국빈 오찬에 참석한 한국 기업들은 가전·자동차 분야를 넘어 첨단 연구개발(R&D)과 기반 산업으로 협력을 확장하겠다는 의지를 전했다.

이재용 회장은 "현지 기업이 되겠다는 자세로 진출했다"며 "앞으로 첨단 제품 생산과 혁신 R&D를 인도 현지에서 하겠다"고 약속했다. 정의선 회장은 2028년 완공을 목표로 짓고 있는 '신흥시장 종합 R&D 센터'를 소개하고, 이번 달로 예정된 제3공장 준공식에 모디 총리를 직접 초청했다.

철강 분야 공조도 두드러졌다. 포스코는 인도 JSW 그룹과 함께 연 600만t 규모의 고기능성 강제를 생산하는 '일관 제철소' 합작 건설 추진을 알리며 "미래 인도가 자동차·가전 분야에서 글로벌 시장을 선도할 수 있는 프로젝트"라고 강조했다.

이재명 대통령과 나렌드라 모디 인도 총리, 이재용 삼성전자 회장이 20일(현지시간) 인도 뉴델리 영빈관 오찬장에서 '갤럭시 Z 플립7'으로 셀카를 촬영하고 있다. [사진=청와대]

◆ 조선·게임·에너지 신산업으로 전방위 협력...모디 "지정학적 도전 극복 가능"

김 실장은 조선과 콘텐츠 분야의 새로운 협력도 구체적으로 설명했다. HD현대는 중형 조선소 건설 투자를 검토 중이고, 효성은 스판덱스 공장 가동에 이어 전력망 구축과 서민용 펌프 공장 건설로 인도 국민의 삶의 질을 높이는 데 기여하겠다는 계획을 내놨다. 게임 기업 크래프톤은 인도 내 게임 제작 생태계를 지원해 콘텐츠 시장 확산의 전기를 마련하겠다고 했다.

모디 총리는 "오늘 기업인들의 의견을 들어보니 밝은 미래가 기대된다"며 "어떠한 지정학적 도전이라도 타파 가능하다고 느꼈다"고 화답했다. 모디 총리는 현대차, LG, 삼성은 인도인 모두가 아는 기업이라고 치켜세우며 "한국의 '빨리빨리' 문화를 배워서 파트너십이 더욱 강화되길 기대한다"고 했다.

이재명 대통령이 20일 오전(현지시간) 뉴델리 대통령궁에서 열린 공식 환영식에서 인도 측 수행원들과 악수하며 인사를 나누고 있다. [사진=청와대]

◆ "인도 스케일과 한국 스피드의 결합"...인도 총리실 직속 '한국 전담 데스크' 신설

양국 정상은 우리 기업들의 고충을 해결하고자 파격적인 제도적 장치를 마련하기로 합의했다. 모디 총리는 특히 한국 중소기업들이 겪는 규제 불확실성을 해소할 수 있도록 인도 총리실에 '한국 전담 데스크(Korea Desk)'를 설치하겠다는 해법을 직접 제시했다. 모디 총리는 한국 청와대에도 인도 경제협력 전담반을 구성해줄 것을 요청했다. 

김 실장은 "이 대통령도 긍정적으로 화답했다"며 실무적인 정책 공조가 이뤄질 것이라는 기대감을 높였다.

양국은 또 자원 수급 불안에 대응할 수 있도록 '에너지·자원안보 협력 공동성명'을 채택하고, 최초의 장관급 협의체인 '한-인도 산업협력위원회'를 신설하기로 했다.

김 실장은 "모디 총리는 인도의 스케일(규모)과 한국의 스피드(속도)가 결합하길 희망했다"며 "이 대통령의 이번 국빈 방문은 전 세계 성장의 중심지로 부상하고 있는 인도와의 경제 협력을 새로운 차원으로 바꿔 나가고, 우리 경제의 새로운 성장 동력 창출에도 큰 도움이 될 것"이라고 평가했다.

이재명 대통령이 20일 오전(현지시간) 뉴델리 대통령궁에서 열린 공식 환영식에서 나렌드라 모디 총리와 만나 이야기를 나누며 이동하고 있다.[사진=KTV]

the13ook@newspim.com

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"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
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국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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