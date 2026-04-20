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한-인도 산업·자원 안보 손잡았다…2030년 '교역 500억달러' 목표

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  • 한국과 인도가 20일 정상회담을 계기로 산업·자원분야 경제협력을 대폭 강화하기로 합의했다.
  • 양국은 나프타 등 에너지자원 안정적 공급망 구축과 산업협력위 신설, CEPA 협상 재개 등 4건의 양해각서를 체결했다.
  • 2030년까지 교역액 500억달러 달성을 목표로 반도체·조선·원전 등 전략산업 협력을 추진할 계획이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중동 전쟁 후 첫 자원안보 공동성명
한-인도 산업협력위 신설 MOU 체결
한-인도 CEPA 협상, 2년 만에 재개
2030년 '교역 500억달러' 달성 목표

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 우리나라와 인도가 산업·자원분야 경제협력을 대폭 강화할 방침이다.

또 한-인도 포괄적경제동반자협정(CEPA) 협상을 재개하고, 오는 2030년까지 '교역액 500억달러 달성'을 목표로 내세웠다.

산업통상부(장관 김정관)는 20일 개최된 한-인도 정상회담을 계기로 양국 간 나프타 등 핵심 에너지 자원의 안정적 공급망 구축에 합의했다.

특히 산업협력위원회 신설, 한-인도 포괄적 경제동반자협정(CEPA) 협상 재개, 철강 협력, 기후변화 감축 등 산업 전반에 걸쳐 4건의 양해각서를 체결했다.

[AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.04.20 dream@newspim.com

◆ 한-인도 에너지·자원 안보 협력 공동성명 채택

우선 양국은 에너지·자원 안보 협력을 강화하기 위한 공동성명을 채택했다.

우리나라의 5위 나프타 수입국이자 윤활기유 수출 1위국인 인도와 석유제품 등 자원 밸류체인 전반에서 상호 안정적인 공급망을 구축하기로 합의했다.

이번 공동성명은 중동 전쟁 이후 우리나라 정부가 상대국 정부와 양자 간 체결한 첫 번째 자원 분야 협력 성과로서 의미가 크다.

김정관 산업통상부 장관(오른쪽)과 하드딥 싱 푸리(Hadeep Singh Puri) 인도 석유천연가스부 장관이 20일(현지시간) 오전 인도 석유천연가스부 회의실에서 나프타를 비롯한 에너지·자원 협력 방안을 논의하고 기념사진을 찍고 있다. [사진=산업통상부] 2026.04.20 dream@newspim.com

산업부는 이를 토대로 우리 기업들의 인도와의 나프타 수급 협의를 지원해 나가는 한편, 다른 자원부국들과도 공동성명 채택 등 긴밀한 협력을 확대해 우리 기업들이 나프타 등 자원 수급 위기를 안정적으로 극복할 수 있도록 적극 지원할 계획이다.

인도의 연간 나프타 생산량은 1800만톤이며, 우리나라는 지난해 인도에서 221만4000톤을 수입했다.

◆ 한-인도 산업협력위 신설…산업 협력 강화

김정관 산업부 장관과 피유시 고얄 인도 상공부 장관은 '한-인도 산업협력위 신설 MOU'를 체결했다.

이번 MOU는 한-인도 간 최초의 경제협력 분야 장관급 정례협의체를 신설하는 것으로 ▲무역투자 ▲산업협력 ▲전략자원 ▲청정에너지 등 4개 분야에서 협력 프로젝트 발굴과 현지 진출기업 애로 해소 방안 등을 논의할 예정이다.

이를 통해 인·허가 지연, 주정부 인센티브 미지급 등 우리 기업들이 현지에서 겪는 주요 애로를 보다 심도있게 논의할 수 있을 뿐 아니라, 양국 기업의 협력 수요가 높은 반도체, 조선산업, 원전 등에서도 구체화된 협력 방안이 활발하게 논의될 것으로 기대된다.

김정관 산업통상부 장관(왼쪽)과 피유시 고얄 인도 상공부 장관이 20일(현지시간) '한-인도 산업협력위 신설 MOU'를 체결하고 기념사진을 찍고 있다. [사진=산업통상부] 2026.04.20 dream@newspim.com

여한구 산업부 통상교섭본부장과 피유시 고얄 인도 상공부 장관은 '한-인도 CEPA 개선협상 가속화 공동선언문'에 서명했다. 오는 2030년까지 '교역액 500억달러' 달성이 목표다.

한-인도 CEPA는 양국 간 교역 확대를 뒷받침하는 핵심 제도적 기반이나, 2024년 7월 제11차 회의를 끝으로 개선 협상이 사실상 중단된 상태였다.

이에 양국은 개선협상 가속화 필요성에 공감하고 5월 중 제12차 개선협상 개최, 이후 후속협상 정례화 등을 주요 내용으로 하는 공동선언문에 서명했다.

양측은 기존에 협상 중이던 상품·서비스·원산지 분과에서 기업 친화적인 무역통상 환경을 구축하는 한편, 변화한 통상환경에 맞춰 디지털 무역과 공급망 협력 등 신통상 규범 분과 추가 또한 추진할 예정이다.

◆ 한-인도 철강 협력 MOU 체결

김정관 산업부 장관과 H.D. 쿠마라스와미 인도 철강부 장관은 '한-인도 철강 협력 MOU'를 체결했다.

최근 전 세계적인 통상 환경 불확실성이 고조되고 있는 상황에서 우리나라의 다섯 번째 철강 수출 시장인 인도와의 MOU 체결로 양국 간 철강산업 협력 강화 기반이 마련됐다.

특히 포스코홀딩스가 인도에 연산(年産) 600만톤 규모의 신규 일관제철소 투자를 발표한 가운데, 이번 MOU는 우리 철강기업의 현지 투자와 사업 확대를 뒷받침하는 기반으로도 작용할 것으로 기대된다.

여한구 산업통상부 통상교섭본부장(왼쪽)과 피유시 고얄 인도 상공부 장관이 20일(현지시간) '한-인도 CEPA 개선협상'을 재개하기로 합의하고 기념사진을 찍고 있다. [사진=산업통상부] 2026.04.20 dream@newspim.com

아울러 양국은 정부와 업계가 함께 참여하는 '한-인도 민·관 철강 대화'를 신설하기로 합의했으며, 이를 통해 우호적 무역환경 조성을 위한 수출 애로 해소, 탄소중립 시대에 대비한 저탄소 공정 전환 등 철강산업 주요 현안을 심도있게 논의해나갈 계획이다.

산업부는 "이번 MOU 체결을 계기로 양국 간 협력이 실질적인 사업 성과로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"면서 "자원·첨단산업 등 전략분야를 중심으로 협력을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

dream@newspim.com

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"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
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국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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