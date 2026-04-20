한-인도 공급망·신산업 동맹 '본격화'...MOU 20건 체결

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72억 달러 제철소 투자·전기차 공동개발 나서기로

"2030년 교역 500억 달러" 목표 달성에 추진력 확보

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 이재명 대통령의 인도 국빈 방문을 계기로 한국과 인도 경제계가 공급망 협력과 미래 산업 동맹 구축에 속도를 내고 있다.

한국경제인협회는 20일 인도 델리 '바랏 만다팜'에서 인도상공회의소와 공동으로 '한-인도 비즈니스 포럼'을 열고 첨단 제조, 디지털경제, 에너지 전환 등 핵심 분야 협력 방안을 논의했다.

이번 방문은 글로벌 공급망 재편 속에서 '차이나+1' 핵심 거점으로 부상한 인도와의 경제 협력을 강화하기 위한 차원이다.

이번 포럼에는 이재명 대통령을 비롯해 양국 기업인과 정부 인사 등 600여 명이 참석한 가운데, 첨단 제조·디지털 경제·에너지 전환 등 핵심 산업 분야의 실질적 협력 방안이 논의됐다. 사진 오른쪽부터 장인화 포스코그룹 회장, 이성호 주인도대사, 구광모 LG회장, 김창범 한경협 부회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 위성락 안보실장, 이재용 삼성전자 회장, 조현 외교부 장관 [사진=한경협]

포럼에는 이 대통령을 비롯해 양국 기업인과 정부 인사 600여명이 참석했다. 한국 측에서는 류진 한경협 회장과 윤진식 한국무역협회 회장을 비롯해 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG 회장, 장인화 포스코그룹 회장, 정기선 HD현대 회장, 조현준 효성 회장 등 주요 그룹 총수들이 총출동했다. 크래프톤 등 중견기업과 중소기업을 포함한 50여개 기업도 경제사절단으로 참여했다.

인도 측에서는 아난트 고앤카 인도상공회의소 회장, 수다르샨 베누 TVS 모터 컴퍼니 회장, 카란 아다니 아다니 그룹 대표, 라비칸트 루이야 에사르 그룹 부회장 등 주요 기업인과 피유시 고얄 상무부 장관 등 고위급 인사가 참석했다.

류진 회장은 인사말에서 "인도에 진출한 670여개 한국 기업은 이미 핵심 파트너로 자리 잡았다"며 "협력 범위를 첨단 제조, 디지털·AI, 문화산업으로 확대해야 한다"고 밝혔다.

김창범 한국경제인협회 부회장과 비제이 산카르 인도상의 부회장이 20일 인도 뉴델리 바랏 만다팜에서 열린 '한-인도 비즈니스 포럼'에 참석해 MOU를 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 사진 왼쪽부터 류진 한경협 회장, 김정관 산업통상부 장관, 김창범 한경협 부회장, 비제이 산카르 인도상의 부회장, 피유시 고얄 인도 상공부 장관, 아난트 고앤카 인도상의 회장 [사진=한경협]

조선 분야에서는 한국의 친환경 고부가 기술과 인도의 '해양 인디아 비전 2030' 결합을 제안했고, 디지털 분야에서는 인도의 인재와 '디지털 인디아' 정책, 한국의 인공지능(AI)·통신 기술 간 시너지를 강조했다. 문화산업에서는 발리우드와 한류의 결합 가능성도 제시했다.

세션별 논의도 구체화됐다. 첨단 제조 분야에서는 포스코가 JSW 그룹과의 합작 투자 계획을 소개했고, 인도 앰버 엔터프라이즈는 공급망 협력 확대 방안을 발표했다. 디지털경제 세션에서는 크래프톤과 HCL테크가 참여해 콘텐츠와 AI 생태계 협력을 논의했다. 에너지 전환 세션에서는 현대자동차가 전기차 생산 및 충전 인프라 전략을 발표했고, 아바다 그룹이 재생에너지 협력 방향을 제시했다.

이번 포럼에서는 총 20건의 양해각서(MOU)와 계약이 체결되며 실질 성과도 도출했다. 현대자동차는 TVS 모터와 3륜 전기차 공동 개발에 나서고, 포스코홀딩스는 JSW 그룹과 72억9000만 달러 규모 일관제철소 합작 투자를 확정했다.

류진 한국경제인협회 회장이 20일 인도 뉴델리 바랏 만다팜에서 열린 '한-인도 비즈니스 포럼'에 참석해 인사말을 하고 있다. [사진=한경협]

HD현대는 인도 조선 인프라 구축과 합작법인 설립을 추진하며, GS건설은 풍력 사업 협력에 착수했다. 네이버는 TCS와 AI·클라우드 분야 전략적 협력에 나섰다.

재계는 이번 협력을 통해 단순 교역을 넘어선 전략적 파트너십이 강화될 것으로 보고 있다. 총 20건의 협약 체결을 계기로 양국이 목표로 하는 '2030년 교역 500억 달러' 달성에도 속도가 붙을 전망이다.

syu@newspim.com