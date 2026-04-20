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한-인도 공급망·신산업 동맹 '본격화'...MOU 20건 체결

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  • 이재명 대통령이 20일 인도 방문 중 한-인도 비즈니스 포럼을 열었다.
  • 한국경제인협회와 인도상공회의소가 첨단 제조·디지털·에너지 분야 협력을 논의했다.
  • 총 20건 MOU 체결로 공급망 동맹과 교역 500억 달러 목표를 추진한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

72억 달러 제철소 투자·전기차 공동개발 나서기로
"2030년 교역 500억 달러" 목표 달성에 추진력 확보

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 이재명 대통령의 인도 국빈 방문을 계기로 한국과 인도 경제계가 공급망 협력과 미래 산업 동맹 구축에 속도를 내고 있다.

한국경제인협회는 20일 인도 델리 '바랏 만다팜'에서 인도상공회의소와 공동으로 '한-인도 비즈니스 포럼'을 열고 첨단 제조, 디지털경제, 에너지 전환 등 핵심 분야 협력 방안을 논의했다.

이번 방문은 글로벌 공급망 재편 속에서 '차이나+1' 핵심 거점으로 부상한 인도와의 경제 협력을 강화하기 위한 차원이다.

이번 포럼에는 이재명 대통령을 비롯해 양국 기업인과 정부 인사 등 600여 명이 참석한 가운데, 첨단 제조·디지털 경제·에너지 전환 등 핵심 산업 분야의 실질적 협력 방안이 논의됐다. 사진 오른쪽부터 장인화 포스코그룹 회장, 이성호 주인도대사, 구광모 LG회장, 김창범 한경협 부회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 위성락 안보실장, 이재용 삼성전자 회장, 조현 외교부 장관 [사진=한경협]

포럼에는 이 대통령을 비롯해 양국 기업인과 정부 인사 600여명이 참석했다. 한국 측에서는 류진 한경협 회장과 윤진식 한국무역협회 회장을 비롯해 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG 회장, 장인화 포스코그룹 회장, 정기선 HD현대 회장, 조현준 효성 회장 등 주요 그룹 총수들이 총출동했다. 크래프톤 등 중견기업과 중소기업을 포함한 50여개 기업도 경제사절단으로 참여했다.

인도 측에서는 아난트 고앤카 인도상공회의소 회장, 수다르샨 베누 TVS 모터 컴퍼니 회장, 카란 아다니 아다니 그룹 대표, 라비칸트 루이야 에사르 그룹 부회장 등 주요 기업인과 피유시 고얄 상무부 장관 등 고위급 인사가 참석했다.

류진 회장은 인사말에서 "인도에 진출한 670여개 한국 기업은 이미 핵심 파트너로 자리 잡았다"며 "협력 범위를 첨단 제조, 디지털·AI, 문화산업으로 확대해야 한다"고 밝혔다.

김창범 한국경제인협회 부회장과 비제이 산카르 인도상의 부회장이 20일 인도 뉴델리 바랏 만다팜에서 열린 '한-인도 비즈니스 포럼'에 참석해 MOU를 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 사진 왼쪽부터 류진 한경협 회장, 김정관 산업통상부 장관, 김창범 한경협 부회장, 비제이 산카르 인도상의 부회장, 피유시 고얄 인도 상공부 장관, 아난트 고앤카 인도상의 회장 [사진=한경협]

조선 분야에서는 한국의 친환경 고부가 기술과 인도의 '해양 인디아 비전 2030' 결합을 제안했고, 디지털 분야에서는 인도의 인재와 '디지털 인디아' 정책, 한국의 인공지능(AI)·통신 기술 간 시너지를 강조했다. 문화산업에서는 발리우드와 한류의 결합 가능성도 제시했다.

세션별 논의도 구체화됐다. 첨단 제조 분야에서는 포스코가 JSW 그룹과의 합작 투자 계획을 소개했고, 인도 앰버 엔터프라이즈는 공급망 협력 확대 방안을 발표했다. 디지털경제 세션에서는 크래프톤과 HCL테크가 참여해 콘텐츠와 AI 생태계 협력을 논의했다. 에너지 전환 세션에서는 현대자동차가 전기차 생산 및 충전 인프라 전략을 발표했고, 아바다 그룹이 재생에너지 협력 방향을 제시했다.

이번 포럼에서는 총 20건의 양해각서(MOU)와 계약이 체결되며 실질 성과도 도출했다. 현대자동차는 TVS 모터와 3륜 전기차 공동 개발에 나서고, 포스코홀딩스는 JSW 그룹과 72억9000만 달러 규모 일관제철소 합작 투자를 확정했다.

류진 한국경제인협회 회장이 20일 인도 뉴델리 바랏 만다팜에서 열린 '한-인도 비즈니스 포럼'에 참석해 인사말을 하고 있다. [사진=한경협]

HD현대는 인도 조선 인프라 구축과 합작법인 설립을 추진하며, GS건설은 풍력 사업 협력에 착수했다. 네이버는 TCS와 AI·클라우드 분야 전략적 협력에 나섰다.

재계는 이번 협력을 통해 단순 교역을 넘어선 전략적 파트너십이 강화될 것으로 보고 있다. 총 20건의 협약 체결을 계기로 양국이 목표로 하는 '2030년 교역 500억 달러' 달성에도 속도가 붙을 전망이다.

syu@newspim.com

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"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
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국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

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