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2026.06.10 (수)
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잠실 개표소 시위 6일째…선장 없는 시위에 '내부 혼란'

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  • 잠실 개표소 시위가 6일째 이어졌고 혼란이 커졌다.
  • 주최자 없이 20~30대가 참여했지만 정치구호도 섞였다.
  • 경기장 봉쇄로 업무·행사 차질이 나며 장기화 우려다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

참정권 침해 규탄 속 '이재명 탄핵' 문구 등장
경기장 봉쇄로 업무 차질 발생하기도
기말고사 마친 대학생 본격 합세할지 주목

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 잠실 개표소 시위가 6일째 이어지는 가운데, 주최 측이 명확하지 않은 탓에 시위 참여 시민들 사이에서 혼란이 빚어지고 있다. 참정권 침해를 규탄하는 목소리와 함께 '윤 어게인', '이재명 탄핵' 등 정치적 문구가 뒤섞인 상황이다.

10일 뉴스핌 취재를 종합하면 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 내 마련된 개표소 앞 시위 현장에서 참여 시민들간 의견 충돌이 발생하고 있다. 특별한 주최자가 없는 이 시위는 대부분 20~30대 자발적 참여자로 구성됐으며, 참여 시민들이 먹거리·음료·보조배터리 등을 자급하면서 시위를 유지해왔다.

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 지난 9일 서울 송파구 올림픽공원 곳곳에 6.3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련된 문구가 적힌 종이들이 붙어있다. 2026.06.10 gdy10@newspim.com

◆ 6일째 시위 계속...'이재명 탄핵' 문구 등장

이날 오전에도 시위 중인 다수 시민들은 '부정선거 재선거, 당일 개표 수개표' 구호를 외쳤다. 시위 인원은 새벽부터 오전 사이 줄었다가 오후와 밤이 되면 다시 늘어나는 양상이 반복되고 있다.

지난 9일 오후 현장에서 만난 20대 직장인 남성은 "할 건 해야지라는 마음으로 나왔다"며 "평소에는 이런 곳에 잘 참가하지 않지만 이번 투표용지 부족 사태를 보고 화가 나서 참여했다"고 말했다. 함께 있던 또 다른 20대 남성은 "깨어있는 사람이 많다"고 느꼈다"며 "전국적인 재선거가 필요하다"고 말했다.

현장 다른 편에서는 정치적 문구도 보였다. '윤석열이 옳았다', '이재명 탄핵' 등 문구가 적힌 종이가 올릭픽공원 일대에 부착됐다. 시위 참여자가 성조기 사용에 대해 비판적으로 말하자 일부 시민들이 순식간에 둘러싸고 "한국대학생진보연합이냐", "간첩을 봐도 왜 안 잡아가냐" 등을 외쳤다.

대표적인 '부정선거론자'인 한국사 강사 출신 보수 유튜버 전한길 씨와 황교안 자유와혁신 대표를 대하는 시민 반응에도 온도차가 있다. 이들의 주장에 반대하는 시민이 많지만, 이에 호응하는 참가자도 적지 않았다.

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 지난 9일  6.3 지방선거 투표용지 부족으로 인한 시위가 계속되고 있는 서울 송파구 올림픽핸드볼경기장 앞에서 참가자들이 구호를 외치고 있다. 2026.06.10 gdy10@newspim.com

◆ 경기장 봉쇄에 업무차질…주말 '분수령'

핸드볼경기장 봉쇄 시위가 길어지면서 경기장 이용을 둘러싼 마찰도 발생하고 있다. 경기장에 입주한 대한체육회 등 관계자들은 사무실 출입이 제한되며 업무에 차질을 빚고 있다. 이날 오전에도 체육회 직원들의 출입 문제를 두고 시위 참가자 간 의견이 갈린 끝에 출입이 막혔다.

올림픽공원 일대 행사도 잇따라 변경되고 있다. 오는 13일 핸드볼경기장에서 개최될 예정이었던 게임 '메이플스토리' 쇼케이스는 장소가 변경됐다. 지난 6일과 7일 열린 케이팝 행사 '위버스 콘 페스티벌'도 당초 티켓링크 라이브 아레나(핸드볼경기장)를 입장 팔찌 수령 장소로 활용할 예정이었으나, 개표소 운영 이후 경기장이 봉쇄되면서 교환 장소를 변경했다.

이번 시위의 장기화 여부는 이번 주말이 분수령이 될 전망이다. 이번주 대학 1학기 기말고사가 순차적으로 종료되면서 다음 주부터 종강과 여름방학이 시작된다. 기말고사를 마친 대학생들이 시위에 본격적으로 합류할 경우 시위가 장기화될 가능성도 제기된다.

한편 서울대·연세대·고려대 등 16개 대학 총학생회는 이날 오후 6시 투표용지 부족 사태를 규탄하는 시국선언을 동시에 발표할 예정이다. 각 총학생회는 시국선언을 통해 ▲국정조사 및 특별검사를 통한 지상조사와 책임자 처벌 ▲국가에 의한 기본권 침해에 대한 실효적 구제 대책 마련 ▲중앙선거관리위원회 구조 개혁▲청년과 대학생을 포함한 시민이 참여하는 독립적 개혁 감시 기구 설치를 요구할 예정이다. 

gdy10@newspim.com

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앤스로픽, '클로드 페이블 5' 출시 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인공지능(AI) 스타트업 앤스로픽이 자사 미토스(Mythos)급 AI 모델의 일반 공개 버전을 출시했다. 지난 4월 출시 직후 AI가 인간을 향한 사이버 무기로 사용될 수 있다는 충격을 준 후 안전장치가 강화된 버전이다. 앤스로픽은 9일(현지시간) 미토스급 AI 모델의 공개 버전인 '클로드 페이블 5(Claude Fable 5)'를 출시한다고 밝혔다. 다만 사이버보안 같은 위험 분야에서의 사용은 차단하는 안전장치를 적용했다. 4월 미토스 프리뷰 출시가 소프트웨어 결함을 찾아내는 능력으로 전 세계에 충격파를 보낸 지 두 달 만이다. 당시 미토스 프리뷰는 인기 소프트웨어들에서 수천 건의 이전에 알려지지 않은 보안 취약점을 자동으로 찾아내며 전 세계에 충격을 안겼다. 이러한 능력은 보안 강화에 활용될 수 있지만, 사용자 의도에 따라 곧바로 강력한 사이버 무기로 변할 수 있기 때문이다. 앤스로픽이 이날 공개한 클로드 페이블 5는 광범위한 사용을 위해 만든 가장 강력한 모델로 소프트웨어 엔지니어링과 분석에서의 성능이 강조됐다. 노트북 디스플레이에 표시된 앤스로픽 로고 [사진=블룸버그통신] 앤스로픽은 공식 발표문에서 "클로드 페이블 5는 일반 사용을 위해 안전하게 만들어진 미토스급 모델"이라고 설명했다. 이 모델은 앤스로픽의 기업 고객과 유료 가입자가 사용할 수 있다. 회사는 사이버보안과 생물학을 포함한 특정 고위험 분야에서 응답을 차단하는 새 안전장치 덕분에 광범위한 출시가 가능해졌다고 밝혔다. 앤스로픽은 같은 날 가드레일이 제거된 '클로드 미토스 5(Claude Mythos 5)'도 함께 출시했다. 다만 이 모델은 소규모 사이버 방어 인프라 제공업체들을 대상으로만 출시된다. 회사는 클로드 미토스 5를 초기에 미 정부와 협력하는 '프로젝트 글래스윙(Project Glasswing)'을 통해 배포할 계획이라고 설명했다. 기존 클로드 미토스 프리뷰의 업그레이드 버전이다. 클로드 미토스 프리뷰에 접근 권한이 있던 사용자들은 새 클로드 미토스 5로 업그레이드할 수 있다. 회사는 시간이 지남에 따라 더 광범위한 신뢰 접근 프로그램(Trusted Access Program)을 통해 클로드 미토스 5의 접근을 확대할 계획이라고 밝혔다. 클로드 페이블 5는 앤스로픽이 미 증권거래위원회(SEC)에 IPO 사업설명서를 비공개 신청했다고 발표한 지 수일 만에 나왔다.  앤스로픽은 지난해 약 100억 달러의 연간 매출에서 5월에는 매출 런레이트가 470억 달러로 증가했다고 밝혔다. 최근 9650억 달러 기업 가치로 자금 조달 라운드를 마무리하면서 3월 말 8520억 달러로 평가된 주요 경쟁사 오픈AI를 추월했다.  mj72284@newspim.com 2026-06-10 02:37

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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