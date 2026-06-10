투표용지 사태에 분노한 공무원들…'선거 업무 불참' 선언

AI 핵심 요약beta
- 전국공무원노동조합이 10일 선관위를 규탄하며 향후 선거 업무 전면 불참을 선언했다
- 공무원노조는 투표용지 부족 사태 원인을 선관위의 잘못된 제도와 지방공무원에 대한 책임 전가라고 비판했다
- 노조는 선관위 전면 개혁과 직접 선거관리, 처우 개선·수당 현실화 등 4대 요구안을 제시했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태를 계기로 그동안 현장 선거 업무를 떠맡아 온 일선 공무원들이 선거관리위원회를 규탄하며 향후 선거 업무 '전면 불참'을 선언했다.
전국공무원노동조합은 10일 오전 서울 종로구 서울시선거관리위원회 앞에서 기자회견을 열고 이같이 밝혔다.
이해준 공무원노조 위원장은 "수년간 잘못된 선거 제도 개선을 요구했으나 선관위는 인력과 예산을 핑계로 외면했고 그 결과 투표용지가 부족한 사상 초유의 일이 벌어졌다"며 "잘못된 선거제도 시스템 속에서 공무원 노동자들은 더 이상 선거 업무에 함께할 수 없다"고 선언했다.
현장 공무원들의 누적된 불만도 터져 나왔다. 김병철 공무원노조 송파구지부장은 "그동안 공무원들은 선거 때마다 강제 징용돼 총알받이와 욕받이가 됐다"며 "현장에서 일어나는 모든 문제와 책임을 지자체 공무원에게 뒤집어씌우고 뒤에 숨는 선관위와는 더 이상 일하지 않겠다"고 비판했다.
이어 "종이 공보물과 종이 투표의 시스템에서는 더 이상 이 문제를 해결할 수 없다"며 "국회, 행정안전부, 대통령께서 이 문제를 해결해 주셔야 된다"고 촉구했다.
선관위의 직접 선거 관리 체계 구축 요구도 이어졌다. 박복환 선거개선TF 위원은 "선거는 2년에 1번 다가오는데 이 기간 동안 미리 인력 풀(Pool)을 구성하고 체계적으로 교육해 준비하면 된다"며 "만일 또다시 지방 공무원을 동원한다면 그때 우리는 선거를 거부하겠다"고 경고했다.
아울러 공무원노조는 ▲조직 해체 및 재창설 수준의 전면 개혁 ▲지방공무원 업무 전가 중단 및 선관위 직접 수행 ▲선거사무 종사자 처우·노동조건 개선 ▲수당 현실화 및 시민 참여 확대 등 4가지를 선관위에 요구했다.
lahbj11@newspim.com