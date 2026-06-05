"잔여용지 500매 미만" 다급했던 현장…선관위 "기준대로" 앵무새 대답

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송파구 공무원 대화방선 오후 2시 지나 투표용지 부족 우려

연이은 보고에도 선관위 "투표율 기준 배부" 원론적 답변만

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 6·3 지방선거 당시 투표소 현장에서 '투표용지 부족' 경고가 빗발쳤지만 정작 선거관리위원회는 미온적인 태도를 보이며 화를 키운 것으로 드러났다.

5일 전국공무원노동조합이 공개한 본투표 당일 서울 송파구 투표소 관리 공무원들의 단체대화방 내용에 따르면 지난 3일 투표 마감 4시간 전부터 현장에서는 투표용지 부족을 우려하는 목소리가 터져 나왔다.

지난 6·3 지방선거 당일 서울 송파구 투표소 관리를 맡은 송파구 공무원들의 단체대화방 [사진제공=전국공무원노동조합]

오후 2시 이후 송파구 관내 140개 투표소 관리자들이 모인 대화방에는 "투표소별로 용지가 몇% 남아야 추가 수령 여부를 알려주느냐", "잠실4동 제7투표소는 35매 남아 있고 대기도 많다"는 등 다급한 보고가 연이어 올라왔다.

오후 2시 33분에는 실제 투표용지 부족 사태가 벌어진 잠실7동 제2투표소 직원이 "잔여 용지가 500매 미만"이라며 상황을 공유하기도 했다.

하지만 선관위 측은 "사전투표율을 고려해 투표율 60% 기준으로 추가 배부한다"는 원론적인 답변만 내놓은 것으로 전해졌다.

결국 오후 4시 40분을 넘기자 곳곳에서 투표용지가 바닥나 투표가 중단되는 사태가 벌어졌다. 현장 직원들은 "민원이 너무 심하다", "대기 선거인이 계속 늘어나고 있다", "경찰 지원 요청을 해도 되느냐"며 혼란을 호소했다.

이와 관련해 공무원노조는 이날 성명을 내고 선관위의 진상 규명과 공식 사과를 촉구했다.

공무원노조는 "선관위의 안일한 행정과 예측 실패로 국민의 참정권이 유린당했고 일선 공무원들이 유권자의 거센 항의를 온몸으로 받아내는 방패막이가 돼야 했다"고 비판했다. 특히 "잠실7동 투표소에서는 수천명의 시위대가 개표함 반출을 저지해 투표 사무원들이 사실상 감금 상태에 놓이는 위험천만한 상황까지 벌어졌다"고 지적했다.

공무원노조는 투표용지 수량 산정 근거를 명백히 밝히고 관련 책임자를 즉각 문책할 것을 선관위에 요구했다.

공무원노조는 "현장 공무원을 방패막이로 세워놓고 책임을 회피하는 선관위의 태도는 명백한 모독"이라며 "책임 있는 재발 방지 대책과 진심 어린 사죄가 없다면 앞으로 치러질 모든 선거 사무 동원을 전면 거부하겠다"고 경고했다.

lahbj11@newspim.com